Источник: Турция предложит провести новые переговоры по Украине

Фидан решил предложить провести новые переговоры по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан во время визита в Россию 16 и 17 июня собирается заявить Сергею Лаврову о готовности организовать мирный процесс, передает РИА «Новости». Ожидается, что дипломат также рассчитывает на встречу с президентом Владимиром Путиным.

«В ходе встреч, которые министр иностранных дел Фидан проведет в рамках указанного визита, выразит приверженность Турции дипломатическим усилиям, направленным на достижение прочного мира... между Украиной и Российской Федерацией, подтвердить свою готовность принять следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, как это было в 2022 и 2025 годах», – рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что турецкий министр посетит Москву по приглашению своего российского коллеги. Помимо переговоров с Лавровым и возможной беседы с главой государства, программа визита может включать контакты с другими высокопоставленными лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары оказать поддержку урегулированию украинского конфликта.

В июне турецкий министр выразил надежду на результативность стамбульской встречи представителей России и Украины.

В конце года президент Турции Тайип Эрдоган сообщил Владимиру Путину о возможности проведения мирных переговоров в любых форматах.