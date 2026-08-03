В РПЦ сообщили о планах сдать 10 храмов в Москве в 2026 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На 2026 год запланировано сдать 10 храмов. Основная часть – в четвертом квартале», – заявил представитель РПЦ ТАСС.

Священнослужитель также добавил, что начиная с 2009 года на территории столицы было построено и открыто 152 религиозных учреждения.

В начале этого года в столице прошла торжественная церемония установки креста на главный купол строящегося храма Феодора Ушакова.

В конце прошлого года Патриарх Кирилл освятил сто двадцатый построенный по городской программе храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.