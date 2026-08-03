Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.44 комментария
В РПЦ сообщили о планах сдать 10 храмов в Москве в 2026 году
До конца года строители в столице планируют ввести в эксплуатацию 10 православных храмов, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
«На 2026 год запланировано сдать 10 храмов. Основная часть – в четвертом квартале», – заявил представитель РПЦ ТАСС.
Священнослужитель также добавил, что начиная с 2009 года на территории столицы было построено и открыто 152 религиозных учреждения.
В начале этого года в столице прошла торжественная церемония установки креста на главный купол строящегося храма Феодора Ушакова.
В конце прошлого года Патриарх Кирилл освятил сто двадцатый построенный по городской программе храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.