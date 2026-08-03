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    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    3 августа 2026, 08:08 • Новости дня

    В России запустили производство контроллеров для дронов-перехвачиков

    Холдинг «Росэл» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные разработчики наладили серийный выпуск уникальных контроллеров двигателей «Стая орлов» для скоростных дронов-перехватчиков, уничтожающих вражеские аппараты прямым тараном.

    Холдинг «Росэл», входящий в структуру Ростеха, приступил к серийному выпуску контроллеров двигателей «Стая орлов», передает Telegram-канал госкорпорации.

    Оборудование разработано специально для оснащения дронов-перехватчиков, которые устраняют вражеские аппараты при помощи тарана.

    «Наш холдинг «Росэл» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов-перехватчиков, уничтожающих цели тараном», – говорится в сообщении разработчиков. Новое изделие способно управлять сразу четырьмя бесколлекторными двигателями, позволяя оператору отслеживать параметры и менять настройки непосредственно во время полета.

    Конструкция устройства отличается высокой скоростью работы и устойчивостью к пиковым нагрузкам. Кроме того, система обладает защитой от электромагнитных помех при использовании аппаратов в группе и оснащена цифровой подписью, предотвращающей нелицензионное копирование. По совокупности технических характеристик контроллер не имеет аналогов на отечественном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте числа атак беспилотников.

    Российские подразделения начали боевые испытания новейшего дрона-перехватчика «Сварог про».

    Армейские мобильные огневые группы получают на вооружение специализированные дроны-перехватчики «Елка».

    2 августа 2026, 10:02 • Новости дня
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни – от реабилитации до трудоустройства, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Владислав Головин. По его словам, «Единая Россия» сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи. 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

    «Доблесть Воздушно-десантных войск всегда подтверждается делами. Быть ударной силой на самых сложных участках боевых действий, захватывать и удерживать ключевые объекты, выбивать врага даже тогда, когда, казалось бы, уже не осталось сил, – именно в этом заключается специфика ВДВ», – сказал Герой России Владислав Головин, член Высшего совета ЕР, начальник Главного штаба «Юнармии».

    По его словам, пять лет службы в ВДВ научили его не только серьезной физической подготовке, но и умению действовать слаженно в стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность и никогда не сдаваться. «Тот, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова Василия Маргелова: «Я – десантник!», – напомнил он.

    Отдельно Головин остановился на вопросах поддержки участников специальной военной операции. По его словам, после возвращения с фронта бойцы неизбежно сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому государственная помощь в этот период имеет принципиальное значение.

    «После ранения я сам проходил этапы реабилитации, получал медицинскую помощь, а затем прошел обучение по программе «Время героев». Сегодня я применяю этот опыт, занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодого поколения», – рассказал собеседник.

    По его оценке, одним из наиболее эффективных институтов поддержки стал фонд «Защитники Отечества», который комплексно помогает ветеранам с оформлением документов, реабилитацией и трудоустройством. Важную роль, по словам Головина, играют и кадровая программа «Время героев», а также ее региональные аналоги, которые готовят участников СВО к работе на руководящих должностях.

    Особое внимание этим вопросам уделяет «Единая Россия», подчеркнул Головин. «В 2024 году в Народной программе партии появился отдельный блок, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Кроме того, действует партийный проект «Моя карьера с Единой Россией», который помогает человеку пройти весь путь адаптации – от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте. Но главная задача сейчас – обеспечить, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет боец или его семья», – отметил он.

    По словам Головина, за последнее время при участии «Единой России» на федеральном уровне принято множество законов, касающихся поддержки ветеранов специальной военной операции. Речь идет о системных решениях в сфере медицинских и социальных гарантий, трудоустройства и жилищного обеспечения, которые стали основой для оказания адресной помощи.

    Вместе с тем, считает он, ряд направлений требует дополнительного внимания. «Во-первых, это адаптация среды, например механизм обмена жильем для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, чтобы квартиры на верхних этажах можно было обменивать на аналогичные на первых этажах в том же районе. Во-вторых, профессиональная переподготовка под конкретные гражданские специальности. В-третьих, поддержка семей: вопросы образования детей, доступа родственников к медицинским и социальным услугам также должны оставаться в фокусе», – пояснил Головин.

    «Со стороны «Единой России» в планах – масштабировать уже запущенные инициативы, развивать региональные проекты, в том числе проект по трудоустройству «Работа для СВОих», а также продолжать работу над законодательными инициативами. При этом все новые меры должны рождаться из запросов самих ветеранов и их близких, поэтому мы активно проводим встречи и собираем обращения на местах», – заключил Головин.

    2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Праздник ведет свою историю с 1930 года. Традиционно в День ВДВ по всей стране проходят торжественные мероприятия, показательные выступления десантников, концерты и патриотические акции. Во многих городах также организуются встречи ветеранов и действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск.

    Напомним, в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года.

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    2 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом

    Командир Балу сообщил об использовании дронов с ИИ на краснолиманском направлении

    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом
    @ Минобороны России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска поражают ВСУ дронами с искусственным интеллектом на краснолиманском направлении, ориентирующимися на украинскую военную форму и номера, сообщил командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    Вооруженные силы России успешно применяют дроны с искусственным интеллектом для поражения позиций противника на краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    «Мы осуществляем подвоз провизии и боекомплекта, беспилотных систем и всего, в чем нуждается подразделение. В основном, увеличивается ударная сила, везем ударные беспилотники», – отметил военнослужащий. По его словам, главной угрозой остаются вражеские беспилотники, пытающиеся нарушить линии снабжения.

    Для борьбы с ними используются мобильные огневые группы и беспилотники типа «летающее крыло». Искусственный интеллект, встроенный в эти аппараты, настроен на распознавание военной формы и номеров противника. Ежедневно для снабжения бойцов задействуется не менее семи-восьми машин, а иногда и больше, добавил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении российских беспилотников искусственным интеллектом.

    В июле операторы дронов группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

    В середине прошлого месяца ивановские десантники уничтожили вражескую группу подвоза боеприпасов барражирующим боеприпасом «Ланцет».

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    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    2 августа 2026, 10:48 • Новости дня
    Новейшая самоходка для ВДВ выдержала экстремальные перепады температур

    Новейшее САО «Лотос» для ВДВ прошло испытания экстремальными температурами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», разработанное АО ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников», входит в Ростех) для Воздушно-десантных войск, сохраняет работоспособность при температурах от -60 до +60 градусов Цельсия, а также относительной влажности воздуха до 100%, сообщили в концерне «Калашников».

    Созданное специалистами ЦНИИточмаш новейшее 120-миллиметровое орудие подтвердило заявленные характеристики в суровых климатических условиях, передает ТАСС.

    «Машина успешно прошла проверку на плавучесть на вододроме при волнении до трех баллов, на работоспособность при относительной влажности воздуха до 100% без ограничения ТТХ, а также после воздействия на нее температур +60°C и -60°C в течение шести часов. «Лотос» будет способен десантироваться из самолета ВТА, защититься от радиации при ядерном взрыве», – заявили в концерне «Калашников».

    По информации создателей, дальность стрельбы новинки штатными боеприпасами в полтора раза превышает показатели предшественника «Нона-СМ». Сейчас техника проходит государственные испытания. Кроме того, оружейники поздравили десантников с 96-й годовщиной образования войск, пожелав им стойкости и отметив их исключительное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос» отправили на государственные испытания.

    Разработчики решили оснастить эту боевую машину системой радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников.

    В феврале прошлого года концерн «Калашников» продемонстрировал данную технику на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    1 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    Направленные на передовую солдаты ВСУ на Сумском направлении заболели

    На Сумском направлении массово госпитализировали солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ попыталось перебросить военнослужащих тылового батальона на Сумское направление, однако больше половины из них оказались в госпиталях, сообщили в российских силовых структурах.

    Для усиления передовых позиций командование ВСУ решило использовать военнослужащих 532-го отдельного батальона 18-го армейского корпуса. Однако переброска столкнулась с неожиданными трудностями.

    «Из 70 спланированных к откомандированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

    Информатор уточнил, что решение о переброске приняли на фоне серьезной нехватки личного состава и потерь в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    2 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    200 новобранцев Преображенского полка торжественно приняли военную присягу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Торжественная церемония клятвы на верность Родине объединила более 200 молодых бойцов элитного подразделения в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны.

    В столице новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка завершили курс начальной подготовки, передает ТАСС. Мероприятие прошло с соблюдением всех воинских традиций при участии роты Почетного караула и военного оркестра.

    «В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге личного состава 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Московского военного округа. Более 200 военнослужащих, прошедших курс начальной военной подготовки, дали клятву на верность Российской Федерации и ее народу», – сообщили в пресс-службе округа.

    За ритуалом наблюдали представители власти, духовенства, ветеранских организаций и близкие призывников. После официальной части командир полка полковник Сергей Бесонов провел встречу с семьями солдат. Офицеры подробно рассказали об условиях службы, организации быта, плановых задачах подразделения и ответили на вопросы о социальных гарантиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменная группа Преображенского полка открыла парад Победы на Красной площади.

    Минобороны России завершило весеннюю призывную кампанию без отправки новобранцев в новые регионы.

    За первые шесть месяцев текущего года резервные полки ведомства подготовили свыше 140 тысяч бойцов.

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    1 августа 2026, 06:06 • Новости дня
    Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области

    ВС России закрепились на окраинах сел Кияница и Храповщина

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России продвинулись вперед и заняли новые позиции на границе двух стратегически важных населенных пунктов в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кияница и Храповщина. Сейчас уже есть информация о том, что идет закрепление на северных окраинах Кияницы и на западных окраинах Храповщины», – сказал он ТАСС.

    Двумя днями ранее Марочко информировал об установлении полного контроля над поселком Новая Сечь. После этого маневра начались активные бои за соседние территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. Российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    31 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

    Китай анонсировал трехступенчатую стратегию модернизации вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне глобальных перемен Пекин проведет масштабную реформу армии, повышая боеспособность войск за счет внедрения передовых технологий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о необходимости качественного обновления национальной обороны и вооруженных сил из-за «беспрецедентных изменений в мире», передает РИА «Новости».

    По словам председателя КНР, это важнейшее условие для продвижения модернизации китайского образца.

    Пекин намерен реализовать трехступенчатую стратегию развития армии. Планируется активно продвигать реформы, направленные на усиление войск и повышение их боеспособности за счет современных научно-технических достижений. Центральный комитет Коммунистической партии Китая поставил процветание вооруженных сил на видное место в государственных делах.

    Руководство страны подчеркивает намерение укреплять абсолютный контроль партии над армией. Эти шаги предпринимаются с учетом общей концепции возрождения китайской нации и адаптации к меняющимся мировым условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    В начале июля китайский лидер потребовал ускорить формирование армии мирового уровня.

    Весной власти страны запланировали увеличение оборонного бюджета на 7%.

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    1 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о мародерстве ВСУ в домах в Дружковке

    Боевики ВСУ занялись мародерством в домах мирных жителей Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ занялись мародерством в домах мирных жителей Дружковки в ДНР, а награбленное имущество по ночам вывозят на военных грузовиках, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в ночное время боевики ВСУ регулярно используют военные грузовики для транспортировки награбленного имущества мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые группы вошли в Дружковку.

    ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке.

    ВСУ ранее уничтожили своих мародеров с помощью FPV-дронов.


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    1 августа 2026, 02:20 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили более 80 украинских судов в июле

    ВС России поразили более 80 украинских судов в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России за июль нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре ВСУ и акватории Черного моря, выведя из строя десятки грузовых кораблей противника, следует из сводок Минобороны.

    В течение июля российские военные успешно атаковали свыше 80 морских судов, задействованных в логистике украинской армии, передает ТАСС. Среди пораженных целей оказались сухогрузы, паромы и балкеры.

    Значительный урон противник понес 12 июля в порту Черноморск Одесской области. Там были повреждены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия. Тогда же Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ударными беспилотниками.

    Наибольшая интенсивность ударов пришлась на вторую половину месяца. В период с 18 по 24 июля было выведено из строя 27 кораблей (в том числе 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз).

    С 25 июля до конца месяца были поражены еще 35 судов противника различного назначения, среди которых 26 сухогрузов, четыре балкера, два буксира, килекторное судно, десантный катер и грузовое судно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ. Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Николаеве, Одессе и Измаиле. ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно.

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    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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