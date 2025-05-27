Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По словам министра, тема конфликта на Украине была важной частью его переговоров в Москве, передает ТАСС. Фидан отметил, что отправка уполномоченной делегации в Стамбул позволила добиться позитивных результатов и обмен военнопленными был успешно завершен в минувшие выходные.

Фидан выразил надежду, что переговоры между Москвой и Киевом смогут привести к прекращению огня и установлению прочного мира. Он подчеркнул готовность принять в Турции дальнейшие раунды переговоров и отметил значимость безопасности судоходства в Черном море для Анкары. Фидан также заявил, что Анкара намерена продолжать контакты с российской стороной по этому направлению.

Турецкий министр также упомянул, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 26 мая обсуждались вопросы, важные для турецкого лидера Тайипа Эрдогана, в контексте украинского конфликта. По его словам, турецкая сторона передала просьбу о проведении следующих встреч между Россией и Украиной в Турции.

Ранее Лавров назвал прошедшие переговоры с Фиданом полезными. Фидан поблагодарил российскую сторону за гостеприимство во время визита в Москву и отметил важность встречи с президентом Владимиром Путиным.