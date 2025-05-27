Фидан выразил благодарность России за теплый прием в Кремле

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил российскую сторону за гостеприимство во время визита в Москву, передает ТАСС.

На переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Фидан подчеркнул важность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В ходе встречи он лично передал Путину теплое и искреннее приветствие от президента Турции. Кроме того, Фидан сообщил, что на этих переговорах обсуждались различные актуальные вопросы двусторонних отношений между Россией и Турцией.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в Москве о готовности Анкары принять новый раунд мирных переговоров по Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность Турции за содействие переговорам с Киевом.

Президент России Владимир Путин и Хакан Фидан в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики.

Помощник президента России Владимир Мединский также провел встречу с главой турецкого МИД в Москве.