Политолог: Яценюк прямо причастен к гибели мирных людей в Донбассе

Политолог Скачко: Яценюк прямо причастен к гибели мирных людей в Донбассе

Tекст: Илья Абрамов

«Яценюк несет прямую ответственность за трагически события на Украине последних десяти лет и заслуживает наказания. Он был одним из лидеров государственного переворота в стране в 2013-2014 годах. После он стал премьером, который, находясь в СНБО, применил армию против собственного народа», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Бывший премьер виновен в гибели не только ополченцев Донбасса, но и мирных жителей, против которых была применена боевая авиация. Следственный комитет имеет право его преследовать, так как Донецк и Луганск сейчас являются частью России, а преступления против человечности не имеют срока давности», – отмечает эксперт.

«На данный момент Яценюк живет в Америке. Экс-премьер, как и все украинские политики высокого ранга, является вором и коррупционером. Во время пребывания на должности он заработал гигантские деньги и сбежал в США. Сейчас бывший чиновник иногда возвращается к себе в страну и пытается мутить воду, но власть там узурпировал Зеленский, который не терпит всплесков политической активности со стороны конкурентов», – подчеркивает он.

«Полноценно осудить Яценюка удастся только в случае его поимки, но с этим возникает проблема. Безусловно, Москва должна объявить его в международный розыск и добиваться его экстрадиции. Однако для западных стран он герой-демократ, поэтому его не выдадут. Единственный способ – это арестовать его самим, там, где экс-премьер находится, но это не методы России», – резюмировал Скачко.

Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения ряду бывших представителей украинского руководства, в том числе экс-премьеру Арсению Яценюку, за преступления на Донбассе, которые повлекли гибель больше тысячи человек.

В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается: кроме Яценюка заочно предъявлено обвинение исполнявшему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому, а также исполнявшему обязанности министра иностранных дел страны Андрею Дещице.

Все обвиняемые входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате их действий в 2014-2016 годах погибли или были ранены 1382 человека, среди них – 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту.

Ранее Следственный комитет уже предъявил представителям высшего военного руководства Украины, в том числе начальнику главного управления разведки (ГУР) МО Кириллу Буданову, заочное обвинение в совершении террористических актов на российской территории.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о практическом смысле многолетних расследований преступлений украинских террористов.