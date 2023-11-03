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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 11:26

    СК заочно обвинил экс-премьера Украины Яценюка в убийствах в Донбассе

    СК заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в преступлениях в Донбассе

    СК заочно обвинил экс-премьера Украины Яценюка в убийствах в Донбассе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России предъявил заочные обвинения ряду бывших представителей украинского руководства, в том числе экс-премьеру Арсению Яценюку, за преступления в Донбассе, повлекшими гибель больше тысячи человек.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что также заочно предъявлено обвинение исполнявшему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и исполнявшему обязанности министра иностранных дел Украины Андрею Дещице.

    Отмечается, что все обвиняемые входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате в 2014-2016 годах были ранены и погибли 1382 человека, среди них – 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту.

    Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлениях Украины против жителей Донбасса.

    2 ноября 2023, 17:40
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в ходе выполнения боевой задачи, с июля по октябрь он уничтожил 19 лодок и другой техники на Днепре, а также около 100 украинских бойцов, сообщил представитель производителя дрона «Упырь», на базе которого обучался российский военнослужащий.

    Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

    В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

    Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

    Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.

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    2 ноября 2023, 16:31
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

    Отказ от территорий он назвал для Украины крайне неблагоприятным развитием событий, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих «больше танков и солдат» уже не срабатывает и не приносит успехов.

    Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (24)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

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    2 ноября 2023, 13:22
    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Спикер МИД Захарова заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участие армянской стороны в конференции по украинской тематике на Мальте в так называемом копенгагенском формате – это антироссийский жест, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Участие Армении в копенгагенском формате на Мальте рассматривается Москвой как «демонстративный антироссийский жест» Еревана, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Захарова отмечала, что в рамках встречи на Мальте Запад и киевский режим пытаются убедить мировое сообщество подключиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

    Она указывала, что «копенгагенский формат» – нетранспарентная площадка, которая не учитывает мнения его участников, а организаторы формата используют все средства, вплоть до шантажа и мошенничества.

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    2 ноября 2023, 16:56
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

    Как говорится в сообщении издания, Украина платит непомерные средства за технику советской разработки, в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании через польское правительственное агентство стратегических резервов, передает РИА «Новости».

    Указывается, что каждый снаряд обошелся Киеву примерно в 3 тыс. долларов, при этом, по подсчетам экспертов, Россия якобы платит примерно в три раза меньше за аналогичные боеприпасы.

    По информации издания, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на сумму 346 млн долларов. Крупными поставщиками оружия для Киева являются Болгария, Румыния, Чехия и Турция.

    Ранее американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта сообщил, что собранные агрегатором Import Genius Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США.

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    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

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    2 ноября 2023, 16:39
    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов предположил планы Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны намерены сменить украинского президента Владимира Зеленского, главную ставку делают на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Запад готовит Залужного как замену действующему президенту Украины, этому свидетельствуют публикации в западных СМИ с заявлениями украинского главкома, сказал Рогов РИА «Новости».

    В этих статьях Залужный дает «четкие и адекватные оценки» происходящего в зоне СВО, показывая, что он готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского. Залужный старается сыграть на контрасте, пытаясь предстать более благоразумным политиком, чем «обезумевший Зеленский».

    Ранее польский писатель Щепан Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят президента страны Владимира Зеленского, но уважают Залужного.

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    2 ноября 2023, 15:52
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона продолжает срывать ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), создавая угрозы, сообщило Министерство обороны России.

    В четверг около 12.30 мск у Энергодара дежурные средства ПВО засекли девять украинских беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Расчеты противовоздушной обороны перехватили все девять дронов. Отмечается, что эти беспилотники – часть провокации киевского режима для создания угрозы техногенной катастрофы и срыва ротации сотрудников МАГАТЭ.

    Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ.

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    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (11)
    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    2 ноября 2023, 17:56
    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 и пять надводных беспилотников

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, а также надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другую военную помощь, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву.

    В обновленном в четверг списке указана поставка 25 боевых танков Leopard 1A5, уточняется, что этот проект финансируется совместно с Данией. Таким образом, всего Германия поставила Киеву уже 115 танков Leopard 1A5, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что украинской стороне были переданы еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло 20. Помимо этого, отмечается о передаче разведывательных беспилотников Primoco ONE, двух радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 бронетранспортеров, 30 тыс. комплектов зимней одежды и другой помощи.

    Ранее Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен был ремонт.

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    3 ноября 2023, 08:44
    Потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы

    Марочко: Потери ВСУ на Купянском направлении превышают число поступающих сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь, передает РИА «Новости».

    По его словам, если эта тенденция в течение десяти дней будет сохраняться, у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 08:59
    Военкоры показали огневой налет российских танкистов на пункт РЭБ и связи ВСУ

    Танкисты бригады Невского уничтожили пункт РЭБ и связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты бригады Невского разнесли пункт РЭБ и связи ВСУ, сообщили СМИ.

    Как рассказал военкор RT Филипп Прокудин, экипаж Т-72 бригады Невского (Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени святого благоверного князя Александра Невского) устраивает короткие огневые налеты и наносит удары как с закрытых позиций, так и прямой наводкой по целям противника.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал, что после сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 10:16
    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить

    Трамп: В США перестали говорить об Украине, потому что дела там идут плохо

    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить
    @ Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Техас, заявил, что об Украине все меньше говорят политики и СМИ, поскольку дела на этом направлении идут плохо.

    «Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», – передает ТАСС слова Трампа.

    Он добавил, что конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы он занимал пост президента США.

    Ранее сообщалось, что в США готовится выйти в свет книга «Устали побеждать» (Tired of Winning) американского журналиста Джонатана Карла, в которой рассказывается, что Трамп на самом деле придерживается более «радикальной» позиции по Украине, чем это принято демонстрировать публично.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 19:25
    Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не станет рассматривать проект помощи Израилю, подготовленный республиканцами, без учета нужд Украины.

    Выступая на рабочей сессии в Сенате, Шумер назвал проект республиканцев «ошибочным предложением» и заявил, что взамен орган разработает собственную двухпартийную инициативу, в которой уделит внимание и Израилю, и Украине, передает РИА «Новости».

    Также проект будет включать средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю.

    Коментарии (8)
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    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

    Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Что на практике означают подобные формулировки и какими в реальности являются итоги этой неудачной военной авантюры? Подробности

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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

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      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

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