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СК заочно обвинил экс-премьера Украины Яценюка в убийствах в Донбассе
СК заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в преступлениях в Донбассе
Следственный комитет России предъявил заочные обвинения ряду бывших представителей украинского руководства, в том числе экс-премьеру Арсению Яценюку, за преступления в Донбассе, повлекшими гибель больше тысячи человек.
В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что также заочно предъявлено обвинение исполнявшему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и исполнявшему обязанности министра иностранных дел Украины Андрею Дещице.
Отмечается, что все обвиняемые входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате в 2014-2016 годах были ранены и погибли 1382 человека, среди них – 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту.
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