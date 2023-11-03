СК заочно обвинил экс-премьера Украины Яценюка в убийствах в Донбассе

В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.