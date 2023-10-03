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    3 октября 2023, 22:20

    Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

    Эксперты объяснили практический смысл многолетних расследований преступлений украинских террористов

    Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». В чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем?

    Во вторник стало известно о том, что Следственный комитет предъявил представителям высшего военного руководства Украины заочное обвинение в совершении террористических актов на российской территории. Среди обвиняемых оказался в том числе начальник Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов.

    Как сообщили в пресс-службе СК, следствие собрало доказательства причастности фигурантов к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов.

    Помимо 37-летнего Буданова обвинения по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, до 20 лет лишения свободы) заочно предъявлены командующему воздушными силами (ВС) ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВС ВСУ Сергею Бурденюку. В ближайшее время следователи объявят всех фигурантов в розыск и попросят суд заочно арестовать их.

    Выпускник Одесского института Сухопутных войск Кирилл Буданов поступил в 2007 году на службу в ГУР Украины и стал оперативником в подразделении спецназа, а с 2014-м в составе ВСУ участвовал в боевых действиях в Донбассе. В 2016 году Буданов получил звание майора, спустя еще два года стал подполковником, в 2020-м ему вручили погоны полковника, а в апреле 2022-го присвоили звание генерал-майора.

    Главой ГУР Буданов работает с лета 2020 года. После начала российской спецоперации Буданов заявил в одном из интервью, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира». Так он ответил на вопрос о возможной причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной в августе прошлого года. Кроме того, он говорил, что атаки на территории России будут все «глубже и глубже», а также обещал регулярно обстреливать Крымский мост.

    После 2014 года Россия неоднократно возбуждала уголовные дела в отношении украинских общественных и политических лидеров. Одним из первых заочно был арестован весной 2014 года лидер украинской ультранационалистической группировки «Правый сектор*» (запрещен в России) Дмитрий Ярош, который осенью того же года смог избраться в Верховную раду, а после завершения политической карьеры стал советником главнокомандующего ВСУ.

    Отметим, что ранее в прессе и Telegram-каналах неоднократно появлялись слухи о гибели Буданова, причем данные об этом приводили украинские СМИ. Последний раз об этом говорили в начале лета, когда глава разведки на несколько дней пропал из публичного пространства. Это произошло после слов президента России Владимира Путина о нанесении Минобороны удара по штабу военной разведки Украины.

    В российской экспертной среде не сомневаются, что рано или поздно Буданов окажется на скамье подсудимых. «Еще в апреле этого года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова. Ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. ФСБ России называла Буданова организатором теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года», – напомнила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    По ее словам, в своих заявлениях Буданов не стесняется откровенно заявлять о том, что «мы убивали и будем убивать русских». «Заявления Буданова попадают под пропаганду идеологии геноцида и являются составом преступления. Буданов – это человек, на котором негде ставить клейма, он является очень опасным преступником, которого нужно наказать», – считает Шеслер.

    «Если совершено преступление, Следственный комитет обязан возбудить дело, провести расследование, выдвинуть обвинения. Процедурные вопросы требуют подобного пути. Даже в отсутствие обвиняемого дело надо в любом случае расследовать и доводить до логического конца, до суда. Эта процедура – не прихоть СК, этого требует закон. Если Буданов когда-нибудь попадется в руки российского правосудия, я очень надеюсь на это, – тогда уже готовые дела и приговоры вступят в силу», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Корнилов отметил, что впервые о Буданове стало известно еще во времена президента Петра Порошенко за организацию диверсионной атаки на Крым. «Какие-то дела против Буданова, возможно, уже расследованы. И как только он окажется в руках нашего правосудия, если не погибнет раньше, то сразу начнется судебный процесс», – добавил собеседник.

    Шеслер соглашается, что сейчас Буданов находится вне досягаемости российских судов и спецслужб, но «возбуждение уголовного дела даст возможность обнародовать самые вопиющие факты причастности Буданова к терактам против гражданских лиц, в том числе Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, к покушению на Захара Прилепина, диверсиям в Крыму».

    «Буданов замешан во всем этом, и следствие позволит выявить факты этого и предъявить доказательства, чтобы объявить начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины реальным преступником, которого нужно наказать и преследовать за его преступления», – говорит председатель СППУ.

    Эксперты также ссылаются на опыт России в расследовании преступлений северокавказских террористов и последователей Джохара Дудаева.

    Например, в 2002 году в отношении одного из идеологов чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева было возбуждено уголовное дело по трем статьям – участие в вооруженном мятеже, участие в незаконном вооруженном формировании и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Через два года он был ликвидирован в Катаре. Сам Дудаев был уничтожен весной 1996 года у села Гехи-Чу (30 км от Грозного) точечным ракетным ударом бомбардировщика Су-24.

    А летом 2006 года в Ингушетии был уничтожен террорист номер один Шамиль Басаев, после чего уголовное дело в его отношении было прекращено. До этого, в 2005 году, был ликвидирован Аслан Масхадов. Примечательно, что поимка террористов происходит до сих пор. И неважно, сколько лет или даже десятилетий назад они совершали свои преступления. Главное, что почва для их наказания заранее подготовлена следователями.

    В случае с украинскими террористами логика заочного возбуждения уголовных дел может быть той же. «Любое преступление должно быть расследовано и доведено до суда. Другое дело, когда мы ведем речь о террористах вроде Буданова. Иногда нет возможности, времени и сил ждать, когда же восторжествует правосудие, поэтому приходится прибегать к крайним мерам и совершать это правосудие за пределами России какими-то особыми способами», – указал Корнилов.

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