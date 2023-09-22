Буданов захотел «вернуть» Украине «славную историю»

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Украине надо «вернуть свою славную историю»

Tекст: Ольга Никитина

Буданов в эфире украинского ТВ заявил, что Россия будто бы занимается «подменой реальности». «Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь», – приводит его слова РИА «Новости».

«Это наши пращуры и Москву палили в свое время», – утверждал глава ГУР МО Украины, косвенно упоминая среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в составе войск польского короля Владислава осаждал Москву в 1618 году.

Еще до начала спецоперации официальный Киев неоднократно обвинял Москву в попытке «украсть историю». В России неоднократно подчеркивали, что у Украины не было государственности до XX века и никаким «древним» государством она не является.

Искажение истории, к которому прибегает киевский режим, порой доходит до абсурда. Так, МИД Украины в прошлом году утверждал, что якобы еще князь Владимир в десятом веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.