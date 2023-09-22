Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Буданов захотел «вернуть» Украине «славную историю»
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Украине надо «вернуть свою славную историю»
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что якобы только Украина является наследницей Киевской Руси, и призвал вернуть «эту славную историю» нынешнему киевскому режиму.
Буданов в эфире украинского ТВ заявил, что Россия будто бы занимается «подменой реальности». «Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь», – приводит его слова РИА «Новости».
«Это наши пращуры и Москву палили в свое время», – утверждал глава ГУР МО Украины, косвенно упоминая среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в составе войск польского короля Владислава осаждал Москву в 1618 году.
Еще до начала спецоперации официальный Киев неоднократно обвинял Москву в попытке «украсть историю». В России неоднократно подчеркивали, что у Украины не было государственности до XX века и никаким «древним» государством она не является.
Искажение истории, к которому прибегает киевский режим, порой доходит до абсурда. Так, МИД Украины в прошлом году утверждал, что якобы еще князь Владимир в десятом веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.