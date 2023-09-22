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    Запад разочарован в украинском «контрнаступлении»
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    Россия ввела бессрочное ограничение на экспорт топлива за рубеж
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

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    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

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    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

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    22 сентября 2023, 14:25

    Буданов захотел «вернуть» Украине «славную историю»

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Украине надо «вернуть свою славную историю»

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что якобы только Украина является наследницей Киевской Руси, и призвал вернуть «эту славную историю» нынешнему киевскому режиму.

    Буданов в эфире украинского ТВ заявил, что Россия будто бы занимается «подменой реальности». «Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Это наши пращуры и Москву палили в свое время», – утверждал глава ГУР МО Украины, косвенно упоминая среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в составе войск польского короля Владислава осаждал Москву в 1618 году.

    Еще до начала спецоперации официальный Киев неоднократно обвинял Москву в попытке «украсть историю». В России неоднократно подчеркивали, что у Украины не было государственности до XX века и никаким «древним» государством она не является.

    Искажение истории, к которому прибегает киевский режим, порой доходит до абсурда. Так, МИД Украины в прошлом году утверждал, что якобы еще князь Владимир в десятом веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.

    21 сентября 2023, 16:04
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если бы ВСУ приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Со ссылкой на сотрудника разведки США Херш заявил, что «солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде, которая происходит за авторством Белого дома при (президенте США Джо) Байдене», передает РИА «Новости».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 15:14
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры обратили внимание на следы монтажа трансляции с Генеральной ассамблеи ООН, которую показали в эфире украинского телевидения. В попытке изобразить, что выступление Владимира Зеленского слушает полный зал, украинские СМИ допустили оплошность, создав президенту Украины «двойника».

    Во время трансляции, которую вел украинский телеканал и на фрагмент которой обратили внимание блогеры, появляется момент, когда выступление Зеленского слушает, сидя в зале, второй Зеленский. Вероятно, телевизионщики подмонтировали картинку с полным залом во время выступления другого оратора.

    Как в этой связи отмечает украинское издание Klymenko.Time, «телемарафон «впечатляет». По всей видимости, была поставлена задача показать заполненный зал во время речи Зеленского, добавляет издание.

    Блогер Zergulio в свою очередь пишет, что украинские телеканалы «картинку неполживо смонтировали, показав битком набитый зал». «Другой украинской пропаганды у меня для вас нет (с)», – добавил он.

    «[Зеленский] переиграл сам себя. Пропаганда, она такая штука», – написал российский телеведущий Юрий Пронько.

    Напомним, на заседании СБ ООН Зеленский вновь представил свою «формулу мира», предложив среди прочего вернуть Украину «в пределы международно признанных границ 1991 года». В России Украине посоветовали осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

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    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

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    21 сентября 2023, 15:29
    Украина отвергла французские истребители Mirage

    Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат заявил, что Киеву не нужны устаревшие французские самолеты Mirage

    Украина отвергла французские истребители Mirage
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киеву не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, Киеву «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000», ввиду того, что российская ПВО уничтожит его так же, как американские A-10, передает ТАСС.

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он.

    Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель. «Во Франции и в Европе есть гораздо лучшие самолеты, поэтому рассматриваем эти самолеты», – сказал он.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

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    22 сентября 2023, 00:01
    Подполье сообщило об ударе по производящему танки для ВСУ заводе в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар нанесли утром 21 сентября по складским помещениям предприятия, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Отмечается, что завод производит и ремонтирует танки для нужд украинской армии.

    Собеседник издания указал, что всего зафиксировано шесть взрывов, третий из них сопровождался большим облаком дыма с искрами.

    Лебедев подчеркнул, что харьковское подполье заранее сообщало о пополнении складов техникой на предприятии.

    Коментарии (23)
    22 сентября 2023, 03:00
    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью

    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью на фоне украинского флага

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинского президента Владимира Зеленского встретили в американском городе Нью-Йорк надписью «Слава Урине», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Авторы подписи перепутали буквы в националистическом приветствии «Слава Украине» на гигантском уличном экране, вместо этого там высветилась надпись «Glory to Urine» («Слава Урине»).

    Рядом с подписью на фоне украинского флага авторы «приветствия» повесили портрет самого Зеленского. Видеозапись с этим приветствием Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    «Видимо, что-то знают», – прокомментировала дипломат ролик.

    Напомним, украинского президента, приехавшего в США, также не допустили до выступления перед Конгрессом, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что у законодателей не хватило на это времени.

    Коментарии (10)
    21 сентября 2023, 20:12
    Зеленский предсказал разгром Украины в случае отсутствия помощи США
    Зеленский предсказал разгром Украины в случае отсутствия помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если Киев не получит новую помощь от Вашингтона, Украина потерпит поражение, заявил президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон встрече с американскими сенаторами.

    Слова Зеленского передал лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк), передает ТАСС.

    Напомним, причиной отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США назвали нехватку времени.

    В августе сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.


    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 17:32
    СМИ: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины

    BBC: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины

    СМИ: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главком ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины, сообщила украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

    Отмечается, что расследование продолжается уже полтора года. Залужный уже беседовал со следователями, передает ТАСС.

    Пока у главкома ВСУ нет процессуального статуса по делу, однако, по данным СМИ, в узких политических кругах это дело уже называют «делом Залужного». СБУ и Государственное бюро расследований не ответили на запрос издания касательно участия Залужного в следственных действиях.

    Обвинений по делу пока не предъявляли, однако СМИ пишут, что это может произойти уже в ближайшее время. Также идут допросы, в том числе представителей военного командования и гражданских властей.

    На допросы были вызваны командующий силами обороны Сергей Наев, экс-командующий группировкой войск «Юг» Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, руководитель украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадий Лагута, которого впоследствии нашли мертвым в Киеве.

    Источник издания в офисе президента Украины заявил, что украинские военные «должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу», без команды главы государства.

    Ранее западные СМИ писали о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления.

    Коментарии (16)
    22 сентября 2023, 03:40
    Офицер рассказал, как спецслужбы Украины вербуют российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские спецслужбы пробуют вербовать офицеров ВС России с помощью различных мессенджеров, рассказал один из офицеров, с которым связались вербовщики с Украины.

    Представители спецслужб Украины написали собеседнику РИА «Новости» в мессенджере WhatsApp, один из них представился от имени его друга.

    Вербовщик пояснил, что готов помочь «в определенных вопросах», в ходе диалога офицер понял, что его хотят подтолкнуть на военное преступление. Об этом было доложено вышестоящему командованию, оно уже доложило российским спецслужбам.

    Дальше переписка проходила под контролем спецслужб России. Украинские спецслужбы предлагали за деньги предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных и наблюдательных пунктов.

    За предоставление координат техники соседних подразделений вербовщики предлагали одну сумму, но при подтверждении уничтожения этой техники они предлагали доплату. Подразделение, где служит сам офицер, обещали не обстреливать.

    Также собеседнику предложили выезд в другие страны «под защиту международных наблюдателей» вместе с семьей.

    В дальнейшей переписке вербовщик представился как представитель ООН, который занимается военнопленными и проводит их переброску из России в другие страны. Он также заявил, что является российским гражданином.

    Контакт с вербовщиками уже прекращен, они пытались оказать психологическое давление, переходя на угрозы или на дружеские просьбы.

    Коментарии (9)
    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

    Коментарии (4)
    22 сентября 2023, 10:48
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    @ JULIA NIKHINSON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом, пообещал, что Киев не прекратит свое контрнаступление предстоящей зимой.

    «Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», – приводит слова Зеленского The New York Times.

    В ходе общения с американскими СМИ в рамках своего визита в США Зеленский также заявил о намерении киевского режима захватить Бахмут (Артемовск) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините», – сказал украинский президент, заверив, что у ВСУ имеется «очень обширный план».

    Во время встречи в Капитолии с американскими сенаторами Зеленский, по данным NYT, заявил, что без помощи со стороны Запада Украина проиграет в этом конфликте.

    В ходе встречи с Зеленским Байден заявил, что других вариантов, кроме как продолжать оказание военной помощи киевскому режиму, не существует. Кроме того, президент США сообщил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Между тем, как писали американские СМИ, Зеленский подозревает, что приверженность президента США поддержке Киева ослабевает.

    Коментарии (35)
    22 сентября 2023, 05:34
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

    США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

    Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

    Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (4)
    22 сентября 2023, 06:39
    Средства ПВО предотвратили атаку беспилотников на Крым и Кубань

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь на пятницу попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Черным морем у юго-восточного берега Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство уточнило, что украинская сторона атаковала беспилотниками самолетного типа.

    До этого российские средства ПВО уничтожили над Черным морем и Крымом 19 украинских беспилотников, еще по одному было уничтожено над Курской, Белгородской и Орловской областями.

    Коментарии (0)
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      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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