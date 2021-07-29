Пушков раскритиковал ответ Зеленского на статью Путина

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

По мнению Пушкова, в своем выступлении Зеленский «юлит и изворачивается», поскольку не имеет возможности доказать древность Украины. «Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт», – написал Пушков в Telegram.

Также он обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма. «А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – подчеркнул сенатор.

«Так что весь «ответ» Зеленского – демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа», – добавил Пушков.

В среду Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну – «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы». По словам политика, 24 области Украины и Крым – это родные дети и наследники Древнерусского государства.

Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.