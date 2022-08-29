Надо навести порядок в своем прошлом

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29 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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Польша готовится к жизни без электричества

Дрова в Польше на текущий момент – дефицит dpa/picture-alliance/TASS
Польше, как выясняется, угрожает тотальный недостаток электроэнергии. Более того, это лишь одна из граней энергетического кризиса, в который погружается эта страна. Проблемы с газом и углем будут нарастать и давить в первую очередь на рядового потребителя. Мэр одного из крупных польских городов уже советует родственникам обзаводиться самодельными обогревателями.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Надо навести порядок в своем прошлом

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока киевский режим современности натягивает на себя «Киевскую Русь» прошлого и провозглашает себя «единственным правопреемником», не будем забывать, что Киевское княжество – лишь малый фрагмент нашей великой истории. Подробности...

Не копите деньги на инвестиционных счетах

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Почему Франция потеряла Африку

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Национальная катастрофа Британии

Обсуждение: 8 комментариев

Наступление на Николаев

США и Украина теряют союзников

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Герман Садулаев

    Надо навести порядок в своем прошлом

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		29 августа 2022, 09:06

    Мыслители, относившие себя к евразийству, еще в начале прошлого века сказали, что гипертрофированный интерес к так называемой Киевской Руси, выпячивание ее исторической роли перед другими источниками российской государственности, проведение простой прямой линии от Древней Руси к России при исключении или даже очернении роли, к примеру, Золотой Орды, есть не подтверждаемое никакими фактами произвольное допущение, искажение исторической действительности, иллюзия и ошибка, к тому же чреватая невыгодными для российского народа последствиями.

    Скажем, Петр Савицкий, на примере упадка архитектуры Руси в XII–XIII веках, задолго до нашествия монголо-татар, легко и просто показал, что деградация культуры, цивилизации и государства на Руси была не следствием нашествия. Скорее, наоборот: монголы смогли легко завоевать «Киевскую Русь», поскольку она была слабой и находилась в упадке. Рано или поздно русские земли должны были пасть под копытами завоевателей. И Руси «повезло», что завоевателями оказались монголы Чингисхана, не посягавшие на веру, обычаи и внутреннюю культуру русских.

    300 лет «ига*» не были временем сплошного мрака. После опустошения первых десятилетий нашествия Русь постепенно вросла в империю чингизидов и получила определенные блага от интеграции. Прошло не так много времени по историческим меркам, и правящие элиты Руси и Орды смешались, а московский князь стал правопреемником ордынских ханов. Культурная идентичность империи сменилась с татарской на русскую, но многие традиции сохранились, и именно ордынский «заряд» привел к тому, что Россия стала огромной страной, раскинувшейся на просторах от Балтийского моря до Тихого океана, с населением, говорящим на сотнях языков и исповедующим десятки религий.

    В раннефеодальном Киевском княжестве не было и не могло быть ни таких потенций, ни таких интенций. На самом деле, мы еще не ставили толком вопрос: насколько княжества Рюриковичей были полноценными государствами? И не были ли они потестарными образованиями более низкого ранга, вроде позднего вождества? Нам известен только короткий период расцвета Киева, около первой половины XI века, когда, похоже, в нем существовало более или менее централизованное и успешное государство. До этого мы видим архаические режимы в почти самоуправляемых городах с шаткой властью князей и их дружин, для которых даже сбор дани в окрестных селах был возможен только в ходе специальной военной операции. Позже, под ударами монголо-татар, зыбкая власть князей, с одной стороны, совсем развалилась, но, с другой стороны, именно Орда «сшила» Русь воедино и с помощью «ярлыков» установила правила легитимизации местного управления.

    У государства, как и у народа, не может быть только одного корня и одного родителя. Славянам и их соседям были известны ранние государства и другие потестарные образования задолго до Рюриковичей. На землях будущей Руси располагались скифские царства, готская держава Германариха, Тюркский и Хазарский каганаты. Огромное влияние на русскую государственность, в том числе через церковь, оказала Византия. Несомненно, важную роль сыграли и княжества Рюриковичей. Но даже если мы пытаемся прочертить прямую линию преемственности, то она никак не чертится от Киевского княжества к Московскому царству, а только через Золотую Орду, через ханский ярлык владимирско-суздальским и московским князьям, а позже и через фактическое правопреемство власти от Орды.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Почему же эта историческая идея до сих пор находится в тени «ортодоксальной» версии о Киевском княжестве, как источнике российской государственности и о несчастном времени монголо-татарского ига? Например, потому, что мы слишком много значения придавали письменным источникам, так называемым летописям.

    Средневековые источники излагают историю государств и народов как историю правящих династий. Другого взгляда на историю у них, как правило, нет. Эти же правящие династии, как правило, были заказчиками и спонсорами летописей, хронографий и прочего. И вот то, что хорошо для династии, то оказывается хорошим и в летописи. А катастрофа династии показывается как катастрофа народа и государства. Иногда это так и есть. Но не всегда.

    Мы до сих пор не так много знаем о жизни народных масс в прошлом. Но, конечно, гораздо больше, чем раньше, когда формулировались главные исторические концепции. У нас есть множество данных археологии, лингвистики, антропологии, фольклора. В русских былинах, богатырском эпосе показано время около IX–XII веков, до нашествия монголо-татар. В киевском цикле частым героем является князь Владимир Ясно Солнышко, которого соотносят с князем Владимиром Святым (956–1015 годы). И вроде бы это расцвет киевского государства. Блеск и пламя, судя по княжеским хроникам. Однако иначе это время видит народ. По былинам мы можем понять, что власть князя вряд ли распространяется дальше города Киева или даже княжеского двора. Простые люди страдают от хаоса, безвластия, несправедливости, разбойников. И только народные заступники, богатыри спасают людей. Это один пример того, как история может выглядеть по-разному, в зависимости от того, смотрим ли мы на нее из княжеских палат или из крестьянской избы.

    Советская власть, составляя учебные программы, приняла за основу «княжескую» версию русской истории. Я прекрасно помню наши школьные учебники, где основное внимание уделялось Киевской Руси как предшественнице России и, следовательно, СССР, а Золотая Орда была в основном охарактеризована как «иго». И это несмотря на то, что Советский Союз официально следовал доктрине дружбы народов, страну населяло множество этносов, которые были потомками и монголов, и татар, и других народов со своей историей и культурой. Я помню тот эмоциональный перекос, который шел в сторону «хороших земледельческих» этносов против «плохих кочевых». Это было странно.

    Вероятно, такая версия истории казалась советским идеологам наиболее простой и понятной. А может, это произошло случайно или почти случайно, из-за доминирования в исторической науке представителей «киевской гипотезы». Но сейчас, когда ставший откровенно враждебным нам киевский режим современности натягивает на себя «Киевскую Русь» прошлого и провозглашает себя «единственным правопреемником» (а стало быть, отказавшаяся от наследства Золотой Орды Москва остается бесприданницей). Когда Турция спонсировала создание «единого учебника тюркской истории», который рассказывает, что, оказывается, у всех тюрок была общая история, и состояла она в том, что свободолюбивые тюрки противостояли злым народам. А мы до сих пор такого учебника не спонсировали и не создали.

    Нет у нас единого учебника евразийской истории. Нет единой концепции. Нет компендиума, показывающего, как связаны судьбы народов Евразии, как народы Евразии веками жили вместе и совместно творили общую государственность. Есть только «киевская гипотеза», которая разбивается на «норманнскую» и «автохтонную», хотя многие уже забыли, какая между ними разница. Но смута закончилась. Пора, как поется, вернуть эту землю себе. Выпускать из исторической преемственности Золотую Орду – это все равно что исключать СССР. А ведь есть и такие «историки». Мол, была Российская империя, потом период помрачения в 70 лет, и настала Российская Федерация (и надо нам снова Романовых на престол пригласить, а пока хотя бы повенчать их в Исаакиевском соборе).

    Историческая правда состоит в том, что Киевское княжество – и территориально, и хронологически, и культурно – всего лишь малый фрагмент нашей общей великой истории, в которой, кроме Киева, был Господин Великий Новгород (а раньше – Старая Ладога), Херсонес Таврический и другие греческие полисы в Крыму, готская держава Германариха на Дону и готское княжество Феодоро в Крыму же, скифские царства, Тюркский и Хазарский каганаты, Волжская Булгария, империя Чингисхана и все Орды, Алания, Черкесия, Урарту и Аркаим, и много чего еще. И мы – законные наследники всей своей истории и всей своей земли. Мы здесь живем. Мы ниоткуда не приплыли и никого не колонизировали, как европейцы в Америке. Это наша страна, наша Россия, наша Евразия.

    Впрочем, Киев тоже наш.

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