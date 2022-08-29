Надо навести порядок в своем прошлом

Мыслители, относившие себя к евразийству, еще в начале прошлого века сказали, что гипертрофированный интерес к так называемой Киевской Руси, выпячивание ее исторической роли перед другими источниками российской государственности, проведение простой прямой линии от Древней Руси к России при исключении или даже очернении роли, к примеру, Золотой Орды, есть не подтверждаемое никакими фактами произвольное допущение, искажение исторической действительности, иллюзия и ошибка, к тому же чреватая невыгодными для российского народа последствиями.

Скажем, Петр Савицкий, на примере упадка архитектуры Руси в XII–XIII веках, задолго до нашествия монголо-татар, легко и просто показал, что деградация культуры, цивилизации и государства на Руси была не следствием нашествия. Скорее, наоборот: монголы смогли легко завоевать «Киевскую Русь», поскольку она была слабой и находилась в упадке. Рано или поздно русские земли должны были пасть под копытами завоевателей. И Руси «повезло», что завоевателями оказались монголы Чингисхана, не посягавшие на веру, обычаи и внутреннюю культуру русских.

300 лет «ига*» не были временем сплошного мрака. После опустошения первых десятилетий нашествия Русь постепенно вросла в империю чингизидов и получила определенные блага от интеграции. Прошло не так много времени по историческим меркам, и правящие элиты Руси и Орды смешались, а московский князь стал правопреемником ордынских ханов. Культурная идентичность империи сменилась с татарской на русскую, но многие традиции сохранились, и именно ордынский «заряд» привел к тому, что Россия стала огромной страной, раскинувшейся на просторах от Балтийского моря до Тихого океана, с населением, говорящим на сотнях языков и исповедующим десятки религий.

В раннефеодальном Киевском княжестве не было и не могло быть ни таких потенций, ни таких интенций. На самом деле, мы еще не ставили толком вопрос: насколько княжества Рюриковичей были полноценными государствами? И не были ли они потестарными образованиями более низкого ранга, вроде позднего вождества? Нам известен только короткий период расцвета Киева, около первой половины XI века, когда, похоже, в нем существовало более или менее централизованное и успешное государство. До этого мы видим архаические режимы в почти самоуправляемых городах с шаткой властью князей и их дружин, для которых даже сбор дани в окрестных селах был возможен только в ходе специальной военной операции. Позже, под ударами монголо-татар, зыбкая власть князей, с одной стороны, совсем развалилась, но, с другой стороны, именно Орда «сшила» Русь воедино и с помощью «ярлыков» установила правила легитимизации местного управления.

У государства, как и у народа, не может быть только одного корня и одного родителя. Славянам и их соседям были известны ранние государства и другие потестарные образования задолго до Рюриковичей. На землях будущей Руси располагались скифские царства, готская держава Германариха, Тюркский и Хазарский каганаты. Огромное влияние на русскую государственность, в том числе через церковь, оказала Византия. Несомненно, важную роль сыграли и княжества Рюриковичей. Но даже если мы пытаемся прочертить прямую линию преемственности, то она никак не чертится от Киевского княжества к Московскому царству, а только через Золотую Орду, через ханский ярлык владимирско-суздальским и московским князьям, а позже и через фактическое правопреемство власти от Орды.

Почему же эта историческая идея до сих пор находится в тени «ортодоксальной» версии о Киевском княжестве, как источнике российской государственности и о несчастном времени монголо-татарского ига? Например, потому, что мы слишком много значения придавали письменным источникам, так называемым летописям.

Средневековые источники излагают историю государств и народов как историю правящих династий. Другого взгляда на историю у них, как правило, нет. Эти же правящие династии, как правило, были заказчиками и спонсорами летописей, хронографий и прочего. И вот то, что хорошо для династии, то оказывается хорошим и в летописи. А катастрофа династии показывается как катастрофа народа и государства. Иногда это так и есть. Но не всегда.

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Мы до сих пор не так много знаем о жизни народных масс в прошлом. Но, конечно, гораздо больше, чем раньше, когда формулировались главные исторические концепции. У нас есть множество данных археологии, лингвистики, антропологии, фольклора. В русских былинах, богатырском эпосе показано время около IX–XII веков, до нашествия монголо-татар. В киевском цикле частым героем является князь Владимир Ясно Солнышко, которого соотносят с князем Владимиром Святым (956–1015 годы). И вроде бы это расцвет киевского государства. Блеск и пламя, судя по княжеским хроникам. Однако иначе это время видит народ. По былинам мы можем понять, что власть князя вряд ли распространяется дальше города Киева или даже княжеского двора. Простые люди страдают от хаоса, безвластия, несправедливости, разбойников. И только народные заступники, богатыри спасают людей. Это один пример того, как история может выглядеть по-разному, в зависимости от того, смотрим ли мы на нее из княжеских палат или из крестьянской избы.

Советская власть, составляя учебные программы, приняла за основу «княжескую» версию русской истории. Я прекрасно помню наши школьные учебники, где основное внимание уделялось Киевской Руси как предшественнице России и, следовательно, СССР, а Золотая Орда была в основном охарактеризована как «иго». И это несмотря на то, что Советский Союз официально следовал доктрине дружбы народов, страну населяло множество этносов, которые были потомками и монголов, и татар, и других народов со своей историей и культурой. Я помню тот эмоциональный перекос, который шел в сторону «хороших земледельческих» этносов против «плохих кочевых». Это было странно.

Вероятно, такая версия истории казалась советским идеологам наиболее простой и понятной. А может, это произошло случайно или почти случайно, из-за доминирования в исторической науке представителей «киевской гипотезы». Но сейчас, когда ставший откровенно враждебным нам киевский режим современности натягивает на себя «Киевскую Русь» прошлого и провозглашает себя «единственным правопреемником» (а стало быть, отказавшаяся от наследства Золотой Орды Москва остается бесприданницей). Когда Турция спонсировала создание «единого учебника тюркской истории», который рассказывает, что, оказывается, у всех тюрок была общая история, и состояла она в том, что свободолюбивые тюрки противостояли злым народам. А мы до сих пор такого учебника не спонсировали и не создали.

Нет у нас единого учебника евразийской истории. Нет единой концепции. Нет компендиума, показывающего, как связаны судьбы народов Евразии, как народы Евразии веками жили вместе и совместно творили общую государственность. Есть только «киевская гипотеза», которая разбивается на «норманнскую» и «автохтонную», хотя многие уже забыли, какая между ними разница. Но смута закончилась. Пора, как поется, вернуть эту землю себе. Выпускать из исторической преемственности Золотую Орду – это все равно что исключать СССР. А ведь есть и такие «историки». Мол, была Российская империя, потом период помрачения в 70 лет, и настала Российская Федерация (и надо нам снова Романовых на престол пригласить, а пока хотя бы повенчать их в Исаакиевском соборе).

Историческая правда состоит в том, что Киевское княжество – и территориально, и хронологически, и культурно – всего лишь малый фрагмент нашей общей великой истории, в которой, кроме Киева, был Господин Великий Новгород (а раньше – Старая Ладога), Херсонес Таврический и другие греческие полисы в Крыму, готская держава Германариха на Дону и готское княжество Феодоро в Крыму же, скифские царства, Тюркский и Хазарский каганаты, Волжская Булгария, империя Чингисхана и все Орды, Алания, Черкесия, Урарту и Аркаим, и много чего еще. И мы – законные наследники всей своей истории и всей своей земли. Мы здесь живем. Мы ниоткуда не приплыли и никого не колонизировали, как европейцы в Америке. Это наша страна, наша Россия, наша Евразия.

Впрочем, Киев тоже наш.