Что такое Святая Русь

В своем обращении в связи с празднованием Крещения Руси президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина – это «государство, в котором началась история христианства Восточной Европы, когда 1034 года назад ее крестил великий киевский князь Владимир». Это вызвало иронический комментарий представительницы МИД России Марии Захаровой. «Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец».

Оба участника этого заочного диалога обращаются к вполне известным фактам. Крещение Руси действительно произошло в Киеве, который и стал важнейшим центром древнерусской культуры и святости. Это несомненно. При этом также хорошо известно, что жители Киева называли себя «русскими», свою землю «русской» – как, например, писал в XI веке митрополит Киевский Илларион в «Слове о законе и благодати», «ибо вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла...»

Другое дело, что отношения между современной Украиной, Российской Федерацией и той Русью, которая была просвещена святым Владимиром, – вопрос гораздо более запутанный. Большевики контролировали всю территорию Руси, но были ли они ее наследниками? США были основаны пуританами, бежавшими в Новый Свет из «развращенной» Англии, чтобы построить свой благочестивый «град на холме». Насколько Джо Байдена с его подчеркнуто радужными соратниками можно считать наследниками пуритан? География, язык или самоназвание еще не делают человека наследником тысячелетних духовных ценностей. Он должен понять их и принять как свои.

Крещение Руси – событие, масштаб которого бесконечно превосходит все, чем мы поглощены сейчас. Оно породило реальность православной восточнославянской цивилизации, которой уже больше тысячи лет. За это тысячелетие произошло очень много всего – княжеские усобицы, иноплеменные завоевания, попытки других цивилизационных миров поглотить православную Русь, наконец, революция и богоборческая диктатура, за обвалом которой последовала неудачная попытка стать частью Запада.

Но тот духовный, культурный и цивилизационный мир, который родился в днепровской купели, пережил все это и сохранился – хотя нередко казалось, что его светильник навсегда угас. И этот мир гораздо больше, чем нынешняя Украина или Российская Федерация. Он существовал задолго до провозглашения обоих государств – и продолжит существовать несмотря на любые геополитические потрясения. История вообще – и наша национальная история – полна греха и боли. Люди легко впадают в разного рода безумие, и в человечестве действуют мощные разрушительные силы.

Однако Крещение принесло веру в то, что этот мир вражды и смуты, где человек рождается на страдание и смерть, – не окончательная реальность. Существует Бог, который создал нас для жизни вечной и блаженной. Нынешнее состояние вражды всех со всеми – результат нашего отпадения от Бога. Но Бог не оставил падший человеческий род. Он пришел спасти нас в лице Иисуса Христа. Мы можем обратиться к Нему в покаянии и вере и вновь обрести эту подлинную жизнь. Как писал тот же митрополит Илларион, «И когда мы претыкались на путях погибели, последуя бесам, и пути, ведущего к жизни, не ведали, к тому же бормотали языками нашими, молясь идолам, а не Богу своему и Творцу, – посетило нас человеколюбие Божие».

Среди всего хаоса мировой истории к каждому человеку обращается Бог. Существует вечное спасение, которое бесконечно важнее всего остального. Как сказано в Евангелии, «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Матф.16:26,27).

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Мы привыкли полагать, что человек смертен, эфемерен, сегодня он есть – а завтра нет, и что он может обрести некий суррогат бессмертия, посвятив себя чему-то более долговечному. Социальному проекту или идеологии, государству или корпорации, партии или нации. Христианство говорит, что в реальности дело обстоит наоборот – все это временно, а человек вечен. Римская империя была одним из самых долговечных государственных образований на планете. Но ее давно уже нет. А вот люди, которые жили в ней, продолжают существовать – в раю или в аду. В короткой земной жизни мы делаем выбор между тем и другим.

Может показаться – и кому-то кажется до сих пор, что такой взгляд на реальность должен порождать эскапизм, желание убежать в монахи и предоставить всему остальному миру катиться туда, куда он катится. Однако в реальности дело обстоит ровно наоборот – именно христиане преобразили этот, земной мир. И именно монашество сыграло в этом ведущую роль. Люди, которые решали жить по-другому, быть гражданами иного – небесного – Царства, были той закваской, которая медленно и незаметно, но верно меняла мир вокруг.

В учебниках истории обычно речь идет о правителях и полководцах, а святые если и упоминаются, то мельком – но мир меняют именно святые. В их лице в мире присутствует Царство Божие. Именно в них и через них Бог созидает и исцеляет – и отдельные души, и целые культуры.

Крещение породило Святую Русь – то сообщество святых, которые в русской земле отозвались на Божий призыв. Это не значит, что все русские люди были святыми – до этого всегда было очень далеко. Это не означает святости тех или иных государств – у государств со святостью обычно совсем плохо. Но это означает присутствие в нашей долгой и трагической истории того, что придает ей смысл и оправдывает ее перед Богом. Святых, которых порождает земля, просвещенная днепровским Крещением.

Именно святая Русь переживет страшный суд и пребудет в вечности, когда все государства останутся в прошлом, политика и экономика упразднится за ненадобностью, и все войны прекратятся, потому что «тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:6-9).

Средневековая Русь знала страшные княжеские усобицы, но они не могли разделить и не могут разделить сейчас русских святых. На небесах святые киевские, новгородские, суздальские и московские пребывают вместе. И быть наследником святой Руси – значит разделять их веру и пребывать в общении с ними.