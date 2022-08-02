Что такое Святая Русь

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2 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике Владимир Астапкович/РИА Новости
В день Военно-морского флота России президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Предыдущий документ действовал семь лет и, как указывают эксперты, потерял свою актуальность. На какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота и что означает для мира новая морская политика России?  Подробности...
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Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
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Китай и Америка готовы начать войну из-за женщины

Упорство Нэнси Пелоси привело США и Китай на грань войны Zuma/ТАСС
США направили к Тайваню группировку во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Там ее уже ждет армия Китая с новейшей военной техникой и лозунгом «Встретим врага во всеоружии!» Так две супердержавы подготовились к визиту на Тайвань главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Дойдет ли дело до военного столкновения крупнейших мировых держав? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Что такое Святая Русь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не значит, что после киевского Крещения все русские люди были святыми – до этого всегда было очень далеко. Это не означает святости тех или иных государств – у государств со святостью обычно совсем плохо. Подробности...

Косово открыло россиянам глаза на Запад

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Отважны жинки стран полночных, жаль только – дуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Новый кризис в Косово. Война неизбежна?

Как Сталин натравил Японию на США

Обсуждение: 22 комментария

Когда Китай отвоюет Тайвань

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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
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    Что такое Святая Русь

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		2 августа 2022, 09:16

    В своем обращении в связи с празднованием Крещения Руси президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина – это «государство, в котором началась история христианства Восточной Европы, когда 1034 года назад ее крестил великий киевский князь Владимир». Это вызвало иронический комментарий представительницы МИД России Марии Захаровой. «Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец».

    Оба участника этого заочного диалога обращаются к вполне известным фактам. Крещение Руси действительно произошло в Киеве, который и стал важнейшим центром древнерусской культуры и святости. Это несомненно. При этом также хорошо известно, что жители Киева называли себя «русскими», свою землю «русской» – как, например, писал в XI веке митрополит Киевский Илларион в «Слове о законе и благодати», «ибо вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла...»

    Другое дело, что отношения между современной Украиной, Российской Федерацией и той Русью, которая была просвещена святым Владимиром, – вопрос гораздо более запутанный. Большевики контролировали всю территорию Руси, но были ли они ее наследниками? США были основаны пуританами, бежавшими в Новый Свет из «развращенной» Англии, чтобы построить свой благочестивый «град на холме». Насколько Джо Байдена с его подчеркнуто радужными соратниками можно считать наследниками пуритан? География, язык или самоназвание еще не делают человека наследником тысячелетних духовных ценностей. Он должен понять их и принять как свои.

    Крещение Руси – событие, масштаб которого бесконечно превосходит все, чем мы поглощены сейчас. Оно породило реальность православной восточнославянской цивилизации, которой уже больше тысячи лет. За это тысячелетие произошло очень много всего – княжеские усобицы, иноплеменные завоевания, попытки других цивилизационных миров поглотить православную Русь, наконец, революция и богоборческая диктатура, за обвалом которой последовала неудачная попытка стать частью Запада.

    Но тот духовный, культурный и цивилизационный мир, который родился в днепровской купели, пережил все это и сохранился – хотя нередко казалось, что его светильник навсегда угас. И этот мир гораздо больше, чем нынешняя Украина или Российская Федерация. Он существовал задолго до провозглашения обоих государств – и продолжит существовать несмотря на любые геополитические потрясения. История вообще – и наша национальная история – полна греха и боли. Люди легко впадают в разного рода безумие, и в человечестве действуют мощные разрушительные силы.

    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Однако Крещение принесло веру в то, что этот мир вражды и смуты, где человек рождается на страдание и смерть, – не окончательная реальность. Существует Бог, который создал нас для жизни вечной и блаженной. Нынешнее состояние вражды всех со всеми – результат нашего отпадения от Бога. Но Бог не оставил падший человеческий род. Он пришел спасти нас в лице Иисуса Христа. Мы можем обратиться к Нему в покаянии и вере и вновь обрести эту подлинную жизнь. Как писал тот же митрополит Илларион, «И когда мы претыкались на путях погибели, последуя бесам, и пути, ведущего к жизни, не ведали, к тому же бормотали языками нашими, молясь идолам, а не Богу своему и Творцу, – посетило нас человеколюбие Божие».

    Среди всего хаоса мировой истории к каждому человеку обращается Бог. Существует вечное спасение, которое бесконечно важнее всего остального. Как сказано в Евангелии, «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Матф.16:26,27).

    Мы привыкли полагать, что человек смертен, эфемерен, сегодня он есть – а завтра нет, и что он может обрести некий суррогат бессмертия, посвятив себя чему-то более долговечному. Социальному проекту или идеологии, государству или корпорации, партии или нации. Христианство говорит, что в реальности дело обстоит наоборот – все это временно, а человек вечен. Римская империя была одним из самых долговечных государственных образований на планете. Но ее давно уже нет. А вот люди, которые жили в ней, продолжают существовать – в раю или в аду. В короткой земной жизни мы делаем выбор между тем и другим.

    Может показаться – и кому-то кажется до сих пор, что такой взгляд на реальность должен порождать эскапизм, желание убежать в монахи и предоставить всему остальному миру катиться туда, куда он катится. Однако в реальности дело обстоит ровно наоборот – именно христиане преобразили этот, земной мир. И именно монашество сыграло в этом ведущую роль. Люди, которые решали жить по-другому, быть гражданами иного – небесного – Царства, были той закваской, которая медленно и незаметно, но верно меняла мир вокруг.

    В учебниках истории обычно речь идет о правителях и полководцах, а святые если и упоминаются, то мельком – но мир меняют именно святые. В их лице в мире присутствует Царство Божие. Именно в них и через них Бог созидает и исцеляет – и отдельные души, и целые культуры.

    Крещение породило Святую Русь – то сообщество святых, которые в русской земле отозвались на Божий призыв. Это не значит, что все русские люди были святыми – до этого всегда было очень далеко. Это не означает святости тех или иных государств – у государств со святостью обычно совсем плохо. Но это означает присутствие в нашей долгой и трагической истории того, что придает ей смысл и оправдывает ее перед Богом. Святых, которых порождает земля, просвещенная днепровским Крещением.

    Именно святая Русь переживет страшный суд и пребудет в вечности, когда все государства останутся в прошлом, политика и экономика упразднится за ненадобностью, и все войны прекратятся, потому что «тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:6-9).

    Средневековая Русь знала страшные княжеские усобицы, но они не могли разделить и не могут разделить сейчас русских святых. На небесах святые киевские, новгородские, суздальские и московские пребывают вместе. И быть наследником святой Руси – значит разделять их веру и пребывать в общении с ними.

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