Зеленскому подобрали подставного оппозиционера

Логику украинской политики понять можно далеко не всем и далеко не сразу. Ну вот, например – отчего и почему секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (должность достаточно высокая, упомянутая в Конституции) Алексей Данилов ведет дискуссии с отставной козы барабанщиком Алексеем Арестовичем?

Причем дискуссия шла довольно жесткая. Данилов, в частности, 16 октября написал сочинение на тему российской подрывной работы: ее признаками «является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении на русском языке русской же повестки. Именно они в этот момент кричат о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и, наконец, намекают, что с Россией необходимо договариваться». Он даже уголовной ответственностью грозился.

Персонаж, о котором идет речь, угадывается легко: «актером-разведчиком» на Украине является бывший советник офиса президента Алексей Арестович, включенный в России в список террористов и экстремистов и объявленный в розыск МВД РФ. Причина возмущения Данилова тоже легко угадывается – это «убийственное интервью», которое Арестович дал иноагенту Дмитрию Гордону. Гордон в конце чуть не разрыдался от ужасов, поведанных Арестовичем.

Ужасы примерно такие:

- Запад не сможет поддерживать Украину, как раньше;

- Украина оказалась не в состоянии организовать свой тыл и проигрывает в этом отношении России;

- Запад не смог ввести против России полноценный санкционный режим;

- украинское контрнаступление провалилось, потому что украинское военно-политическое руководство решило наступать в двух разных направлениях.

В силу всего этого Украину будут подталкивать к миру на условиях отказа от Крыма, Донецка и Луганска, после чего начнут уговаривать Россию согласиться на принятие Украины в НАТО, поскольку западный контроль над ней обеспечит большую безопасность для России же.

По мнению Арестовича, Зеленский на такие условия не согласится, а значит, США «будут искать трезвого политика, способного рационально оценить происходящее».

Долго искать этого «трезвого политика» не надо – еще 12 октября он дал интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, в котором заявил о своем намерении принять участие в выборах.

С выборами на Украине все сложно. Очередные парламентские выборы запланированы на 29 октября этого года, но их никто и не думает проводить – Избирательный кодекс запрещает выборы в условиях военного положения. Под вопросом и президентские выборы 31 марта 2024 года – почти никто не сомневается, что боевые действия к этому времени не завершатся.

Однако на проведении выборов настаивает Запад – с однозначным требованием выступил американский сенатор Линдси Грэм еще в августе. Тогда же Зеленский, который на самом деле выборы проводить не хочет, назвал условия – попросил денег, потому что украинский бюджет наполовину состоит из западных заимствований.

Деньги еще не получены, но предполагается, что в марте все же состоятся президентские и парламентские выборы. Ну а поскольку заказывает тот, кто платит, то проходить они будут по американскому сценарию.

«Американский сценарий» состоит в том, чтобы демонстрировать наличие широчайшей демократии.

Так было в 2014 году, когда на Украине после кровавого государственного переворота и в условиях уже начавшейся гражданской войны именно США протащили участие в выборах «Оппозиционного блока», включавшего бывших депутатов от уничтоженной путчистами Партии регионов. Более того, предполагалось даже создать постмайданный аналог Коммунистической партии – с таким предложением обратились к известному украинскому политику Василию Волге, но он сотрудничать отказался. Выгоды США были двоякие.

Во-первых, таким образом отметались обвинения в том, что сомнительная демократия в результате переворота была заменена на диктатуру – какая же диктатура, если избирателям разрешают голосовать за представителей оппозиции?

Во-вторых, отметается сам факт переворота – посмотрите, сколько получил Оппозиционный блок, и признайте, что результаты Партии регионов были сфальсифицированы, а значит, народ правильно восстал…

Примерно такая же ситуация и сейчас – налицо диктаторский нацистский режим, спровоцировавший крупномасштабную войну. Что нужно сделать? Показать, что это режим широкой демократии, где политики, фактически уже провозглашенные врагами нации и государства, имеют право участвовать в выборах, а избиратели – имеют право голосовать за политиков, которые выступают против курса действующей власти.

И вот тут появляется Арестович, который считает действующую власть полностью некомпетентной, призывает к проведению реформ (неважно каких – понимание того, что в стране что-то не так, само по себе предполагает необходимость реформ), признаёт возможность прекращения огня до достижения украинских военных целей, требует прекратить прессовать людей за использование русского языка.

А если кто-то сомневается в том, что вчерашний сотрудник офиса Зеленского, вероятный агент западных спецслужб и вообще очень хитросделанный враль действительно может быть в оппозиции, то вот вам прямое указание такого столпа режима, как Данилов – читайте по губам: «Арестович – агент Кремля».

Такая политическая технология называется «восход солнца вручную». Власть не только выбирает себе оппозиционера, но и сама формирует и продвигает эту оппозицию.

Не стоит осуждать тех украинских избирателей, которые проголосуют за проект Арестовича. Они и сами все понимают, но лишены возможности иным способом выразить свое несогласие с нынешним политическим курсом.

А главное – самим не забыть случайно, что Арестович – враг России, который по заданию партии и правительства прикинулся не совсем врагом.