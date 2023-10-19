Зеленский переплюнул даже Гитлера

В Верховной раде сопредельного государства зарегистрирован законопроект, согласно которому предельный возраст для обычных солдат планируется повысить с 60 до 65 лет, а для высшего командного состава – с 65 до 70 лет.

Причины этого очевидны – у Киева начинают кончаться украинцы. Это не значит, конечно, что они уже кончились. Пушечного мяса у Зеленского пока хватает, хотя некоторые сложности уже проявляются. Отсюда судорожные попытки отыскать дополнительные ресурсы. Способы для этого изыскиваются самые причудливые. Например, ранее администрация Зеленского утвердила возможность отправлять на военную службу людей с различными проблемами по здоровью и женщин, имеющих медицинское образование либо опыт работы в медицинских учреждениях. Это уже вызвало массовые увольнения по собственному желанию фармацевтов, провизоров и даже ветеринаров, которых по формальному признаку можно назвать медиками и отправить на фронт.

Сюда же можно отнести предложения вовсе отменить такое понятие, как инвалидность, заменив ее на «оценку потери функциональности» с разделением по категориям. Глава украинского Минздрава объяснил это тем, что местные жители, мол, правдами и неправдами пытаются получить инвалидность, чтобы не работать (и не воевать, разумеется), а получать от государства выплаты задарма. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – это именно расширение мобилизационного ресурса. Одно дело отправить на фронт инвалида и совсем другое – «человека с ограничением функциональности пятой категории». Звучит уже не так безумно. А для пиар-государства, каковым является Украина, то, как звучит или выглядит, гораздо важнее того, чем это является на самом деле.

Совсем недавно бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что у украинских формирований слишком высокий средний возраст бойцов. В ответ Киев решил состарить ВСУ еще сильнее. Как говорится, заставь дурака Богу молиться – он лоб расшибет.

Кому-то пришла в голову «умная» мысль сравнить «старослужащих» ВСУ с московским народным ополчением времен Великой Отечественной. Но эта параллель не просто кощунственна, она еще и не выдерживает ни малейшей критики при наличии хоть зародыша здравого смысла. Народное ополчение на то и народное, что оно было исключительно добровольным и в него шли те, кого не должны были призвать по мобилизации – либо по здоровью, либо по возрасту, либо по имеющейся брони. Поэтому под командованием кадровых командиров в бой с фашистами шли профессора, музыканты, студенты, метростроевцы, милиционеры, водители трамваев и другие сугубо гражданские люди.

Не менее нелепо сравнение с тем, что у нас, мол, тоже повышен предельный возраст нахождения в запасе военнообязанных. Да, у нас его подняли для солдат с 50 до 55, для офицеров с 55 до 60. Но есть нюансы. В первую очередь это сделано для возможности законно мобилизовать при необходимости высококлассных специалистов, которые до этого не проходили по возрастной планке, а также для законной возможности пойти добровольцем. У меня друг недавно ушел добровольцем. Ему 51 год, в отличной форме, пацаны позавидуют. И у него востребованная специальность. Но формально раньше он не смог бы это сделать, а сейчас может.

А вот противоположный пример: другой мой знакомый во время мобилизации прошлого года сам пошел в военкомат, был мобилизован. Ему на тот момент было 57. Тоже в отличной форме, капитан запаса. Прибыл в часть, писал оттуда восторженные сообщения, мол, взвод ему уже дали, знакомимся, готовимся. А через три дня расстроенный приехал домой. Оценили его необходимость для армии и отправили назад на радость жене, ему на печаль. Увы, народу хватает, а дефицитной специальностью он не обладал, что вкупе с уже преодоленной на тот момент возрастной планкой и привело к отправке назад, к семье. Так что повышение возраста нахождения в запасе у нас и у украинцев имеет радикально разные причины. Им нужно «мясо», а нам – спецы.

Попытки Киева наскрести по сусекам еще хоть что-то – это, конечно, свидетельство начинающегося исчерпания мобилизационного ресурса. Это не значит, что мужчин не осталось, но нормальный контингент уже подходит к концу. Украина за эти полтора года потеряла уже почти 10 млн населения. Почти треть всех украинцев «сделала ноги». Только в Европу безвозвратно сбежало восемь миллионов. А сколько их уехало в Россию? Из оставшихся мужчин серьезная часть – дети и пенсионеры.

Надо иметь в виду, что мобилизационный ресурс вовсе не равен количеству в стране мужчин призывного возраста. Кто-то же должен еще и работать, водить автобусы, менять коммуникации, тушить пожары и ловить преступников, кто-то болен, кто-то должен обеспечивать функционирование государства. В огромном двухсотмиллионном СССР во время тотальной мобилизации за весь 1941 год было мобилизовано 14 млн человек, из которых непосредственно на фронт попало 2,5 млн.

То есть даже в случае реализации плана войны до последнего украинца весь мобилизационный ресурс страны не превысит 2 млн человек по самым радужным оценкам, а реально не более миллиона. Тогда как в процессе мягкой частичной мобилизации Россия собрала 300 тыс., а за текущий год только добровольцами на фронт пошло больше 350 тыс.

Поэтому надежды остановить Россию мясным методом просто бессмысленны. И толпы стариков на фронте ничего не изменят. Только кому до этого есть дело?

Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Ее пришлось только вспомнить. Потому что именно так звучала саркастическая немецкая шутка в октябре 1944 года, когда приказом Адольфа Гитлера о тотальной мобилизации возвещалось создание отрядов печально известного фольксштурма – народного ополчения, в которое призывалось все мужское население от 16 до 60 лет. А позже стали «забривать» и женщин с 18 лет.

В фольксштурм забирали тех, кто был не годен к действительной военной службе и не всегда понимал, на что нужно нажимать, чтобы винтовка стрельнула. Неудивительно, что эти «потешные батальоны» несли в схватке с прошедшими огонь и воду советскими частями страшные потери. То же самое, разумеется, ждет и «старобранцев» ВСУ. Тем более что в фольксштурме предельный возраст был 60 лет, а новая инициатива мясников из Рады поднимает его до 65. То есть в этом плане Зеленский переплюнул даже Гитлера.