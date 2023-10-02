Украинскую молодежь мотивируют бежать из страны

Эксперты оценили призыв Уоллеса к Зеленскому активнее мобилизовать молодежь

Tекст: Илья Абрамов

Накануне экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. В своей статье, опубликованной в The Telegraph, он подчеркнул, что офису Зеленского пришло время переоценить масштабы мобилизации.

Уоллес отметил, что средний возраст солдат ВСУ на фронте превышает 40 лет. «Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье экс-главы Минобороны Британии.

При этом уже сейчас многие эксперты и политики называют катастрофической демографическую ситуацию внутри страны. Экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что всеобщая мобилизация привела к страшным последствиям. По его словам, «идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война».

Экс-советник подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то нужно будет призвать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет. При этом Соскин убежден, что потери ВСУ не пропорциональны их «достижениям».

Соскин также напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования Виталия Бережного на сессии горсовета. Тот заявлял, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Нацакадемии наук Украины Элла Либанова заявила, что страна из-за массового выезда женщин репродуктивного возраста может попасть в «спирали смерти», когда превышение рождаемости над смертностью уже не удастся восстановить.

Согласно прогнозам демографов, в случае массового выезда женщин «общий коэффициент рождаемости упадет до 0,71 в 2023-2024 годах, что станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире», – передает ее слова ТАСС. В декабре прошлого года она же признавала сокращение населения Украины с 1994 года.

Еще одним доказательством ухудшения демографической ситуации на Украине является то, что за первую половину 2023 года в стране родились 96 755 детей. Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Иными словами, Украина стремительно превращается в страну стариков.

На этом фоне эксперты отмечают, что реализация предложения Уоллеса усугубит и без того сложную демографическую ситуацию на Украине. Отмечается, что руководство западных стран, ослепленное требованиями продолжения боевых действий с Россией, не замечает, что уничтожает будущее Украины в долгосрочной перспективе.

«Западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Им кажется, что так они смогут принудить Россию сесть за стол переговоров на выгодных для них условиях. И чтобы продолжать боевые действия, ВСУ нужны все новые люди», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Молодежь, в свою очередь, хорошо для этого подходит. Ей может не хватать опыта, который есть у старшего поколения, зато она лучше физически развита и легче обучается. Следует отметить, что в ВСУ уже сейчас активно призывают парней с момента наступления совершеннолетия. Поэтому,

возможно, Уоллес имел в виду мобилизацию подростков от 16 лет. Несмотря на то что это запрещено международными законами, Запад закроет на это глаза»,

– рассуждает собеседник. «Ситуация с призывом молодежи приведет к снижению численности населения Украины. Многочисленные смерти на фронте, уменьшение рождаемости, старение жителей страны, плохие образование и медицина, а также массовый исход беженцев за рубеж могут привести к очень серьезным демографическим последствиям», – подчеркнул он.

«Отдельно следует отметить фактор реабилитации украинских военных, вернувшихся с фронта. Они морально или даже физически покалечены, им требуется медицинская помощь, которая не оказывается в должной мере. Все это приведет к росту употребления наркотиков и суицидам. Также следует ожидать прогрессирования криминала», – отмечает эксперт.

«С этической точки зрения защищать свою страну правильно в любом возрасте. Однако тут принципиально важно, что речь должна идти об интересах собственного государства. Украина же воюет не за себя. Аморально отправлять молодежь на смерть ради интересов западных стран», – резюмировал Скачко.

«Уоллес хотел надавить на Зеленского, чтобы тот изменил возрастную структуру мобилизованных. Однако экс-министр, как и многие в Европе и США, не понимает, что руководство страны и так не бережет молодежь.

Просто кроме взрослых мужчин призывать в ВСУ некого», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. «Более того, Уоллес добился обратного эффекта. Он дал многим молодым людям, оставшимся на Украине, еще один повод покинуть свою страну. Также экс-министр своим заявлением, вероятно, спровоцирует побег мамочек с юношами подросткового возраста. Они захотят покинуть пределы государства до того, как их детям запретят выезд», – подчеркнула эксперт.

Примечательно, что, по данным украинских и польских социологов, в структуре беженцев с Украины преобладают именно работоспособные женщины в возрастной категории 24–49 лет (28%), причем многие из них – с детьми подросткового возраста. По этой причине на Западе бьют тревогу и призывают сделать все возможное для их возращения.

В противном случае украинская экономика будет терять до 7% ВВП в год, а демография окажется в еще большем упадке.

«Кроме того, сейчас в украинском руководстве доминирует мысль о том, что выпускать кого-либо за границу нельзя. Однако некоторые командиры ВСУ недовольны тем, что им отправляют деморализованное, немотивированное или больное пополнение. Поэтому через свои каналы информации они распространяют мнение о том, что мужчинам стоит позволить выезд за рубеж при уплате специального налога. Но их инициатива вряд ли будет реализована», – отмечает она.

«Так или иначе, но Украину ожидает продолжение депопуляции. Еще до начала СВО в стране наблюдался рекордно низкий уровень рождаемости в Европе. Сейчас ситуация усугубилась еще больше. Самое страшное, что сокращение населения идет в первую очередь за счет молодежи. Уже сейчас до половины жителей страны могут составлять пенсионеры», – поясняет собеседница.

«Какие бы потери сейчас ни несли ВСУ, основное снижение численности происходит даже не из-за них. Население Украины сокращается из-за низкой рождаемости и миграции. После событий 2014 года многие жители страны уехали на заработки в Европу, а начало СВО еще больше стимулировало процесс переезда», – резюмировала Шеслер.