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    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    37 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    23 комментария
    2 октября 2023, 02:59

    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления

    Экс-глава минобороны Британии Уоллес призвал власти Украины призывать в армию больше молодежи для контрнаступления

    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    В своей статье, опубликованной в британской Telegraph, Уоллес заявил, что для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, «как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах», передает РИА «Новости».

    Экс-глава минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат (ВСУ) на фронте превышает 40 лет.  «Я понимаю стремление [президента Украины Владимира] Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Он также призвал активно поставлять оружие Украине «для завершения конфликта».

    Ранее на Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации.

    1 октября 2023, 14:47
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    @ Militaryukr/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На Донецком направлении российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», сообщили на брифинге в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделения Южной группировки отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли  более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две бронемашины, пусковую установку ЗРК «Стрела-10».

    Кроме того, поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20.

    Ранее сообщалось, что подразделениями Южной группировки отражены десять атак ВСУ на трех направлениях.


    Коментарии (9)
    1 октября 2023, 16:36
    The Times: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма
    The Times: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве отказались от идеи по захвату Крыма, в украинской столице считают, что не будут совершать сделок относительно этой территории, пишет газета The Times.

    В статье подчеркивается, что в Киеве есть люди, которые задаются вопросом относительно того, насколько мудро и практично возвращать Крым. Также добавляется, что фактически любые изменения украинских границ потребовали бы изменений в конституции, передает Ura.ru.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (14)
    1 октября 2023, 16:04
    Российский боец в костюме Человека-паука обстрелял ВСУ
    Российский боец в костюме Человека-паука обстрелял ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось видео, как российский боец в костюме Человека-паука обстрелял позиции ВСУ.

    Как сообщает «Царьград», кадры с необычным бойцом СВО поразили пользователей Сети.

    В Telegram-каналах пользователи пишут, что такой герой точно лучше оригинала, а также подмечают, что «спустя 10 фильмов и 100 мультиков он понял, что базука лучше паутины».

    Ранее в Сети опубликовали видео свадебного кортежа в Донецке, состоящего из двух бронеавтомобилей «Тигр».


    Коментарии (18)
    1 октября 2023, 21:17
    Экс-советник Кучмы: Россия нанесла мощные удары по предприятиям Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за ударов России Украина теряет много важных предприятий и производств, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Он заявил, что в начале конфликта было разрушено ПВО и командные пункты, на данный момент уничтожаются украинские города и предприятия, передает РИА «Новости».

    Соскин считает, что Киев специально не говорит о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. При этом он также уверен, что в России знают, где расположены ключевые стратегические объекты Украины.

    Ранее Соскин заявил, что власти Украины не хотят тратить деньги на восстановление городов, которые были повреждены в ходе конфликта.

    Коментарии (14)
    1 октября 2023, 06:52
    Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине

    Байден подписал закон о финансировании федерального правительства США на 45 дней

    Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине
    @ Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней, документ не включает поддержку Украины. Байден заявил, что США не должны прекращать поддержку Киева.

    Байден подписал закон, который предусматривает «выделение ассигнований федеральным структурам» до 17 ноября и «продлевает ряд полномочий». В США предотвращена приостановка работы правительства, передает ТАСС.

    После того, как Конгресс США одобрил проект бюджета, Байден отметил, что в документе «нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать поддержку» Киева. Он заявил, что «подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживает Украину», передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, нельзя «допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана». Байден ждет от Конгресса «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву «в этот критический момент».

    Напомним, проект временного финансирования правительства, который не включает помощь Украине, был одобрен сначала Палатой представителей, а затем и Сенатом США.

    Коментарии (5)
    1 октября 2023, 05:54
    Европе предрекли «взрыв изнутри» из-за противостояния с Россией

    Express указал на угрозу «взрыва» Европы «изнутри» из-за противостояния с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за противостояния с Россией, которая всегда «играет в долгую игру», Европа может «взорваться изнутри», заявил преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.

    Росси заявил, что у России имеются «ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий», которые позволяют противостоять «войне и санкциям». По его мнению, «этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», передает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

    Как отметил Росси, на Западе часть населения уже чувствует экономическую усталость от конфликта на Украине, вызванную ограничительными мерами и боевыми действиями.

    Напомним, экономика России показала уникальный рост под санкциями. Не только российские экономисты, но и западные эксперты и СМИ признают, что России быстро удалось справиться с санкциями.

    Коментарии (14)
    1 октября 2023, 21:43
    Захарова отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ

    Захарова отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ: Киев вновь подтвердил нацистскую суть

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина присвоила имя гитлеровца Евгения Коновальца 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ, что вновь подтверждает нацистскую суть киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она обратила внимание на указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому «с целью восстановления исторических традиций национальной армии» 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ присвоено наименование «имени полковника Евгения Коновальца».

    Захарова напомнила, что Коновалец работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году.

    «Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами», – написала она.

    Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    Коментарии (7)
    1 октября 2023, 16:14
    В ВСУ появился батальон разведки имени главаря ОУН Коновальца

    Зеленский присвоил батальону разведки ВСУ имя главаря ОУН Коновальца

    В ВСУ появился батальон разведки имени главаря ОУН Коновальца
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский присвоил разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Евгения Коновальца.

    В тексте указа говорится, что необходимо присвоить 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ почетное наименование «имени полковника Евгения Коновальца» и в дальнейшем именовать его – 131-й отдельный разведывательный батальон имени полковника Евгения Коновальца Сухопутных войск ВСУ. Документ подписан 29 сентября, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    Коментарии (10)
    1 октября 2023, 18:52
    Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую бойцы спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии отбили у ВСУ.

    Кадыров побывал на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по региону, где и находится трофейная техника. О своем визите глава Чечни рассказал в Telegram-канале.

    «Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли еще будет», – написал Кадыров.

    Кроме того, он обратил внимание на высокую дисциплину, чистоту и порядок на территории центра.

    Ранее в пресс-центре международного военно-технического форума рассказали, что на выставке трофеев СВО представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники.

    Коментарии (0)
    1 октября 2023, 17:44
    На Украине выпустили посвященную борщу монету
    На Украине выпустили посвященную борщу монету
    @ bank.gov.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    Национальный банк Украины (НБУ) выпустил монету, посвященную борщу, сообщило издание «Вести».

    Как пишет издание, с воскресенья монета находится в обращении. Уточняется, что на аверсе монеты изображена женщина на фоне печи во время приготовления блюда, а на реверсе изображена тарелка с борщом, передает ТАСС.

    Монета была выпущена ограниченным в 555 экземпляров тиражом.

    В 2022 году Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. О планах подачи заявки Минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как русские придумали «украинский борщ».

    Коментарии (13)
    1 октября 2023, 21:55
    Бойцы ЗВО взяли в плен под Артемовском две группы солдат ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ, рассказал российский разведчик, выполняющий ряд задач на данном участке.

    По его словам, в плен взяты военнослужащие 77-ой аэромобильной и 56-ой отдельной мотопехотной бригад ВСУ, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий 56-ой бригады Виталий Мельниченко рассказал агентству, что их отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения, обещав помощь разведчиков с дронами. Но бойцы остались одни и их взяли в плен российские разведчики.

    Ранее попавший в плен на Запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о том, что десятки бойцов дезертируют в связи с ситуацией на фронте и вранья командиров.

    Коментарии (0)
    1 октября 2023, 14:14
    ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом
    ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскими силами ПВО около 13.00 мск перехвачены две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2», целью которых были объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе, а их обломки упали на территории Джанкойского района.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края .


    Коментарии (5)
    1 октября 2023, 22:38
    Победившая на выборах в Словакии партия собралась отказать Украине в оружии

    Лидер победившей на выборах в Словакии партии Фицо отверг возможность продолжения оказания военной помощи Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Лидер победившей на выборах в Словакии партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отверг возможность продолжения оказания военной помощи Украине и заявил о приоритете проблем своей страны и ее жителей.

    Фицо заявил о готовности Словакии помогать Украине гуманитарно и в восстановлении, однако отверг продолжение республикой оказания военной помощи Киеву, передает ТАСС.

    «Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что [главной темой], с вашей точки зрения, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать или нет оружие Украине. Это не было [темой прошедших выборов]. У жителей Словакии есть собственные серьезные проблемы, и для нас является приоритетом [решать] эти серьезные проблемы», – сказал Фицо, ожидающий от президента поручения сформировать новое правительство.

    Фицо отметил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства Словакии приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. «Эти усилия будут прилагаться и на уровне Евросоюза», – выступил с утверждением политик.

    Ранее в воскресенье партию экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» официально объявили победителем на парламентских выборах. Накануне Фицо раскритиковал поставки оружия Украине.

    Коментарии (4)
    1 октября 2023, 07:17
    ВСУ за сутки потеряли более двух взводов пехоты на Купянском направлении

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил об уничтожении двух взводов ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки потери вооруженных сил Украины на Купянском направлении составили свыше двух взводов пехоты, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины «Козак». Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Чернещины Харьковской области. Кроме того, авиация нанесла 13 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки.

    В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37, гаубицу «Мста-Б» и минометный расчет в районах населенных пунктов Песчаное, Крахмальное, Колодези, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества, «нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация)». Украинские войска потеряли свыше 50 человек, передает РИА «Новости».

    Кроме того, уничтожены украинские боевая бронированная машина и пикап, а также БПЛА «Лелека». Российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Торское.

    Накануне сообщалось, что Киев потерял до 430 военных убитыми и ранеными, четыре бронемашины и два автомобиля на Донецком направлении.

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    1 октября 2023, 23:59
    В США предрекли ликвидацию Украины в результате наступления России

    Американский журналист Никсон: Наступление России приведет к ликвидации Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон.

    По мнению эксперта, Россия выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства.

    Журналист предположил, что «русские играют в долгую» и скоро «начнут наступление», так как «видят сейчас, что у (президента Украины Владимира) Зеленского большие проблемы», передает РИА «Новости».

    По мнению Никсона, сейчас борьба выглядит как спарринг двух боксеров, но как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног.

    Накануне американский военный разведчик предсказал, что Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».

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