В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления

ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделения Южной группировки отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки ДНР.

На этом направлении ВСУ потеряли более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две бронемашины, пусковую установку ЗРК «Стрела-10».

Кроме того, поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что подразделениями Южной группировки отражены десять атак ВСУ на трех направлениях.



