Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости

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27 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным Александр Авилов/Агентство «Москва»
Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?  Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Жителей Финляндии учат реже мыться Hauke-Christian Dittrich/dpa/
Global Look Press
Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...

Все просто, как история Ясиноватой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Патриотизм подвержен инфляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Среди множества политических теорий, ставших со временем идеологиями, патриотизм занимает особое место. Это делает его крайне привлекательным в качестве государственной идеологии, но необходимо помнить о его слабостях. Особенно в сложные времена, требующие массового патриотического настроя. Подробности...
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Зачем Зеленскому сексолог

«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев

США проиграли в Венесуэле

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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    Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости

    Академик НАН Украины Либанова предсказала год катастрофического падения рождаемости в стране
    		    27 декабря 2022, 02:59
    Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Для Украины 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова.

    Либанова не исключила, что к 2030 году население страны сократится до 35 млн. При этом она заявила: «Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 млн». По ее словам, «этого может и не быть», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как пояснила Либанова, для простого восстановления поколений требуется, чтобы женщина в среднем за жизнь рожала «2,13–2,15 ребенка», но в 2021 году на украине этот показатель был на уровне 1,1, в 2022 году – «еще меньше».

    Либанова со ссылкой на данные Института демографии и социальных исследований НАН Украины сообщила, что население сокращается с 1994 года. По ее словам, по разным оценкам уже сейчас в стране живет 34–35 млн человек.

    Напомним, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, на Украине проживало около 48 млн человек. Украинские СМИ и государственная служба статистики Украины сообщали, что население Украины в начале 2022 года составляло от 37 млн (без Крыма, ДНР и ЛНР) до 41 млн (без Крыма).

    В декабре число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины беженцев превысило 5 млн человек. Летом, по данным ООН, во всех странах Европы насчитывалось порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну (по тем же данным, Россия тогда приняла почти 1,97 млн человек).

    При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
    		    26 декабря 2022, 08:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщает Минобороны.

    Уточняется, что в ночь на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС России технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».

    Известно, что авиационная техника не повреждена.

    На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.

    Коментарии (169)
    Сивков призвал к жесткому ответу после нападения ВСУ на военный аэродром в Энгельсе
    Военный эксперт Сивков: Нападение ВСУ на Энгельс – это повод для ответных мер с повышенной жесткостью
    		    26 декабря 2022, 12:18
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Повторное нападение на такие объекты, как аэродром в Энгельсе, требует от нас жестких ответных ударов по всем известным позициям противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны подтвердили, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над аэродромом в Энгельсе.

    «Нам необходимо вновь создать радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50», – акцентирует эксперт.

    «Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения», – подчеркивает собеседник.

    «При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа», – заключил Сивков.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в 1.35 мск. По предварительным данным, аппарат сбили на малой высоте при подлете к военному объекту. В результате падения техники противника погибли трое российских бойцов технического состава. Авиационная техника не повреждена.

    В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

    На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов России.

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    Коментарии (94)
    ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
    		    26 декабря 2022, 20:18
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Ольга Иванова

    ФСБ России опубликовала кадры после ликвидации украинской диверсионной группы из четырех человек на территории Брянской области.

    На опубликованном видео рядом с убитыми боевиками лежит иностранное оружие. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также «средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте», сообщает РИА «Новости».

    Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что количества взрывчатки, которое было у ликвидированной группы, хватило бы, чтобы уничтожить несколько крупных объектов инфраструктуры.

    Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.

    Позже ФСБ назвала имена украинских диверсантов.

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    Зеленский назначил сексолога без дипломатического опыта послом Украины в Болгарии
    Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности
    		    26 декабря 2022, 11:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Украинская правда», Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях, до сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям».

    На сайте Зеленского опубликован указ о назначении Илащук чрезвычайным и уполномоченным послом в Болгарии, при этом в тексте указа не упоминается ее предыдущее место работы, передает РИА «Новости».

    По данным ряда украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский Гештальт Институт», а в соцсетях указала, что является сексологом-консультантом, клиническим психологом, гештальт-терапевтом. Отметим, однако, что страница Илащук не верифицирована.

    Ранее экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел. Мельник известен несколькими скандальными выходками. Например, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». 

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    ВСУ начали снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
    Марочко: ВСУ используют для снабжения машины гуманитарных организаций

    26 декабря 2022, 08:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) для снабжения частей в городе Артемовске в Донецкой народной республике используют машины с символикой международных гуманитарных организаций, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    В частности, разведка зафиксировала прибытие в Артемовск трех гражданских автомобилей с иностранными номерными знаками и «логотипом известной международной гуманитарной организации», которые привезли украинским военным БПЛА, средства связи и наблюдения, оружие и боеприпасы, аккумуляторные батареи и генераторы,  передает ТАСС.

    Марочко добавил, что люди, сопровождавшие груз, были в гражданском, общались на русском и украинском языках, а также имели «средства бронезащиты западного образца».

    Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины.

    Коментарии (14)
    Иран пригрозил Украине последствиями за «безответственные угрозы»
    		    26 декабря 2022, 12:58
    Фото: Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Globla look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после призывов к уничтожению производства иранских вооружений, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

    Он подчеркнул, что Иран не участвует в конфликте на Украине и готов содействовать разрешению кризиса и установлению мира, передает ТАСС.

    Чафи добавил, что риторика Украины является угрожающей и безответственной, Иран предупреждает о последствиях этого.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране «из-за сотрудничества Москвы и Тегерана».

    При этом журналист из Ирана Реза Аббаси заявил, что Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если продолжит угрожать национальной безопасности Ирана.

    Коментарии (4)
    Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева
    Песков отверг возможность проведения переговоров с украинской стороной на условиях Киева
    		    26 декабря 2022, 22:30
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос, готова ли Москва согласиться на переговоры с Украиной при неких условиях со стороны Киева, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.

    Песков сказал, что Россия всегда «ориентировалась только на свои», а также на здравый смысл, передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина выразила желание устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что перемирие с Россией возможно только на украинских условиях.

    Коментарии (49)
    В ЛНР заявили о воюющих на стороне Киева наемниках из 30 стран

    26 декабря 2022, 07:40

    Текст: Кристина Цыцура

    Присутствие наемников из более чем 30 стран выявлено в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

    Он сообщил, что в ходе мониторинга радиочастот на линии боевого соприкосновения было выявлено присутствие иностранцев.

    «Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Марочко.

    Он уточнил, что только в ходе анализа за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.

    Коментарии (26)
    Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
    Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
    		    27 декабря 2022, 00:58
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.

    Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.

    Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».

    По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».

    В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».

    Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.

    Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.

    Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.

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    Украина решила повысить тариф на транзит нефти по «Дружбе»
    Украина с 1 января повышает тариф на транзит нефти по «Дружбе» на 18%

    26 декабря 2022, 20:09

    Текст: Валентина Григоренко

    Украина с 1 января 2023 года намерена повысить тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 18,3%, следует из данных на сайте российской компании «Транснефть».

    С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на 2,1 евро – до 13,6 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%, передает ТАСС.

    В ноябре украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

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    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
    		    26 декабря 2022, 22:57
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Антон Антонов

    С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

    «Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».

    Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».

    Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.

    В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».

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    Подполье Николаева рассказало о повестках из ликвидированного военкомата
    Подпольщик Лебедев: Жителям Николаева выдают повестки ликвидированного военкомата

    26 декабря 2022, 08:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военнослужащих в случае выплаты компенсаций или пособий при ранениях или гибели, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в центре города очень много «вояк», которые ходят по спальным районам, «пристают ко всем мужикам», раздают повестки, ходят с журналом, требуют документы, пишут в журнал ФИО, прописку, номер телефона. При этом на повестке в печати есть код ЕГРПОУ, это Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, по которому можно выяснить, что предприятие ликвидировано, такого военкомата не существует, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ.

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    В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову
    		    26 декабря 2022, 15:44
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Ольга Иванова

    В украинском городе Днепре коммунальщики демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову, сообщило днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

    На опубликованных материалах видно, что монументы убирают с постаментов с помощью подъемного крана, сообщает ТАСС.

    16 декабря с улиц Днепра убрали монументы Александру Пушкину и Владимиру Дубинину. Ранее городской совет принял решение о переносе памятников Пушкину, Ломоносову, Горькому.

    Ранее памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Западной Украине.

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    В Минобороны Украины подтвердили службу Арестовича в разведке
    Глава ГУР Украины Буданов подтвердил службу Арестовича в разведке
    		    26 декабря 2022, 12:53
    Фото: Evgen Kotenko/ukrinform/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил службу в украинской разведке, заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    В интервью украинскому изданию «Лига.net» он отметил, что не помнит, как давно Арестович проходил службу. Однако заверил, что советник главы офиса Зеленского был задействован в разведке, передает РИА «Новости»

    Ранее российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка предположил, что в России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки.

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    Против директора музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС России

    26 декабря 2022, 14:30

    Текст: Александра Юдина

    Административное дело по статье о дискредитации российских военных возбуждено в отношении директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, информирует Ленинский райсуд города.

    Отмечается, что заседание дела о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России», назначено на 27 декабря, передает ТАСС.

    Ранее кочегар из Вологды был признан виновным в трансляции из дома по своей радиостанции фейков о действиях ВС РФ на Украине, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

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