Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости

Академик НАН Украины Либанова предсказала год катастрофического падения рождаемости в стране

Для Украины 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова.

Либанова не исключила, что к 2030 году население страны сократится до 35 млн. При этом она заявила: «Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 млн». По ее словам, «этого может и не быть», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как пояснила Либанова, для простого восстановления поколений требуется, чтобы женщина в среднем за жизнь рожала «2,13–2,15 ребенка», но в 2021 году на украине этот показатель был на уровне 1,1, в 2022 году – «еще меньше».

Либанова со ссылкой на данные Института демографии и социальных исследований НАН Украины сообщила, что население сокращается с 1994 года. По ее словам, по разным оценкам уже сейчас в стране живет 34–35 млн человек.

Напомним, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, на Украине проживало около 48 млн человек. Украинские СМИ и государственная служба статистики Украины сообщали, что население Украины в начале 2022 года составляло от 37 млн (без Крыма, ДНР и ЛНР) до 41 млн (без Крыма).

В декабре число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины беженцев превысило 5 млн человек. Летом, по данным ООН, во всех странах Европы насчитывалось порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну (по тем же данным, Россия тогда приняла почти 1,97 млн человек).