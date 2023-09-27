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    27 сентября 2023, 14:36

    Мирошник: У украинских военных преступников всего два выхода

    Родион Мирошник: Задача – донести мировому большинству правду о преступлениях ВСУ

    Мирошник: У украинских военных преступников всего два выхода
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Принцип необратимости наказания для украинских военных преступников должен быть реализован в полной мере. И задача России сейчас – максимально донести до мировой общественности правду об этом, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее он был назначен в МИД на должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    30 августа бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник был назначен послом России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сама должность была специально введена в штат ведомства.

    О том, какие задачи будет решать посол по особым поручениям, с какими трудностями предстоит столкнуться в ходе работы и как противостоять западной пропаганде, газете ВЗГЛЯД рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    ВЗГЛЯД: Зачем нужна должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима? Какие задачи будут перед вами стоять?

    Родион Мирошник: Моя должность необходима для того, чтобы принцип необратимости наказания за совершенные киевским режимом преступления был реализован в полной мере. Что касается непосредственно задач – это координация между многими ведомствами, которые на сегодняшний день занимаются фиксацией и расследованием преступлений, а также подготовкой судебных заседаний, связанных с этими делами.

    В частности, сейчас практически все международные дипломатические площадки, на которых представлена Российская Федерация, так или иначе задействованы в вопросах, связанных с преступлениями Украины и противостоянием Западу, который активно пытается нам предъявлять всевозможные претензии, зачастую фейковые.

    Наша задача – привлечь на свою сторону те государства, которые нейтральны к военному конфликту, поддерживают и разделяют ключевые принципы международного гуманитарного права, права вооруженных конфликтов, а также права человека. На этих базовых принципах мы сейчас строим свою работу и выделяем тот беспредел, который реализует Украина в отношении территорий, относящихся к России. Также в фокусе внимания оказываются преступления против человечества, которые совершаются противником, в том числе в пока еще подконтрольных Киеву регионах.

    ВЗГЛЯД: С какого периода будут фиксироваться преступления?

    Р. М.: На этот вопрос отвечает российское законодательство, в котором прописано, что преступления, которые были совершены начиная с 2014 года, подлежат расследованию. Поэтому сейчас и Следственный комитет, и прокуратура работают над фиксацией, расследованием и передачей дел в суды для дальнейшего вынесения приговоров.

    Преступлением при этом будут считаться деяния, которые классифицируются таковыми согласно УК РФ. СК фактически целыми обоймами готовит материалы, проводит расследования, они передаются в суды и выносятся решения в отношении военных преступников.

    Подсудимые получают свои законные 15, 20, 29 лет тюрьмы, а то и пожизненные заключения.

    Это касается и событий Мариуполя, и Волновахи, и освобождения территорий Луганской народной республики, и других регионов.

    На самом деле, нам важно транслировать сигнал о том, что все, кто взял в руки оружие и совершил преступление против мирных граждан, имеют всего два выхода. Первый – оказаться на скамье подсудимых. Второй – просто не дожить до суда. Отмечу, что это стало следствием тех бесконечных мобилизаций, которые проводятся для пополнения рядов ВСУ. Украина еще никогда не была так близко к уничтожению собственных граждан. Это полностью «заслуга» Зеленского и его офиса.

    ВЗГЛЯД: Почему важно информировать международную общественность о преступлениях властей Украины?

    Р. М.: Мы должны отдавать себе отчет в том, что мир не заканчивается только странами Запада. В нынешней ситуации ключевые геополитические игроки США, ЕС и НАТО являются заказчиками того военного беспредела, который сейчас развернулся на территории Украины.

    Конечно, объяснять заказчику, что он виноват в том, что заказал, оплатил и организовал преступление, было бы наивно.

    Но сейчас уже сформировался термин, который полностью отражает практику – есть мировое большинство. И Запад к нему не относится. Вот с ними мы и должны говорить на одном языке. Надо помнить, что международное гуманитарное право – это не право Запада.

    ВЗГЛЯД: Через какие международные площадки, на ваш взгляд, должно вестись информирование? На каких направлениях стоит сделать упор? Есть ли смысл пытаться переломить западную пропаганду?

    Р. М.: Мы не отказываемся ни от одной площадки. Россия обращает свои взоры и в сторону Азии, и в сторону Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. И там мы находим поддержку. Чем больше мы будем говорить с этими людьми и доносить факты, тем более понятными и поддерживаемыми будут наши действия.

    Но и игнорировать Запад тоже не стоит. Ведь там живут не только местные власти, но и простые граждане. И нам надо научиться говорить с ними. Многие сейчас задаются вопросом: а что же в реальности происходит в зоне спецоперации, почему власти тех же Штатов или Британии поддерживают Зеленского.

    Люди, способные мыслить и анализировать, на Западе есть. Если они задают вопросы – значит, еще не зомбированы теми потоками лжи, которые льются со стороны их властей.

    И задача России – донести им свою правду. Не навязывать, а просто на системной основе предоставлять факты и примеры украинских преступлений. И в ход может идти все – общественные организации, соцсети, конкретные сообщества.

    ВЗГЛЯД: В Общественной палате РФ ранее был создан международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов. Будете ли вы как-то с ними сотрудничать, необходимо ли это?

    Р. М.: Мы не просто будем, мы уже сотрудничаем с Максимом Григорьевым и этой организацией. Им и его командой были сделаны серьезные наработки в части фиксации преступлений украинских властей. Единственное сожаление, которое у меня есть – таких организаций пока мало.

    Появление еще десятка объединений было бы крайне полезным. Эти проекты помогут не только расширить поле деятельности, но и продемонстрировать нашим партнерам важность этой работы.

    У меня, как представителя МИД, стоит задача по координации работы таких организаций. Поэтому мы можем не только поддерживать тех, кто готов взять на себя эту миссию, но и всячески создавать условия для этой работы.

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