Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
В Чехии нашли месторождение золота в 11 т
Предполагаемый объем нового месторождения золота в Чехии составил 11 т
Месторождение золота обнаружено у города Златы-Горы в Оломоуцком крае на северо-востоке Чехии, его запасы оцениваются в 11 т драгоценного металла, сообщает чешский портал Novinky.
Объем золота был установлен в ходе комплексных геологических изысканий, а к его промышленной разработке готово приступить государственное предприятие DIAMO, специализирующееся на горнорудных работах, передает ТАСС со ссылкой на портал Novinky.
После запуска проекта ежегодная добыча золота должна составить 620 кг, при этом DIAMO рассчитывает за десять лет извлечь около 6,2 т металла стоимостью примерно 17,9 млрд чешских крон (около 870 млн долларов, пишет портал).
В прошлом Чехия обладала крупнейшими запасами золота в Европе. Они были исчерпаны в Средневековье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прирост запасов золота в России в 2025 году превысил 700 т.
Глава Роснедр предрек открытие новых крупных месторождений золота.