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Глава Роснедр предрек открытие новых крупных месторождений золота
Руководитель Роснедр Олег Казанов оценил перспективы обнаружения новых крупных месторождений золота на недостаточно изученных территориях России.
Руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума сообщил о перспективах геологоразведки в стране, передает РИА «Новости».
По его словам, значительные территории остаются недостаточно исследованными.
«Территории Чукотки, Якутии и Восточной Сибири пока изучены не полностью, поэтому там вполне могут обнаружить новые крупные месторождения», – отметил глава ведомства.
Специалист пояснил, что богатые залежи золота объемом свыше 100 т чаще всего находятся в черносланцевых формациях. Подобные геологические структуры широко представлены на Дальнем Востоке и в восточной части Сибири.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии геологи открыли на Дальнем Востоке более 90 месторождений золота.
За этот же период прирост запасов данного драгоценного металла в России составил 176,6 т. Россия заняла второе место в мире по объемам добычи золота.