На Дальнем Востоке открыли более 90 новых месторождений золота

Роснедра: На Дальнем Востоке открыли свыше 90 месторождений золота

Tекст: Валерия Городецкая

Казанов в преддверии Восточного экономического форума сообщил об открытии десятков новых месторождений на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». В первом полугодии 2026 года на государственный баланс поставили запасы 92 объектов твердых полезных ископаемых.

«Среди них – 91 месторождение россыпного золота с попутным серебром (17,5 тонн золота и 0,5 тонн серебра) и одно месторождение коренного золота с попутным серебром (26,7 тонны золота и 292,4 тонны серебра)», – рассказал глава ведомства.

Значимым открытием стало золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке. При этом новых объектов углеводородного сырья в макрорегионе за этот период не выявили. На уже разрабатываемых участках прирост запасов составил 2 млн тонн нефти, 0,1 млн тонн конденсата и 5,5 млрд кубометров газа.

Ранее Казанов спрогнозировал открытие сотен месторождений твердых полезных ископаемых в 2026 году.

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