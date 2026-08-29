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На Дальнем Востоке открыли более 90 новых месторождений золота
Роснедра: На Дальнем Востоке открыли свыше 90 месторождений золота
В первом полугодии на Дальнем Востоке открыли более 90 месторождений золота с попутным серебром, пополнивших государственный баланс, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов.
Казанов в преддверии Восточного экономического форума сообщил об открытии десятков новых месторождений на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». В первом полугодии 2026 года на государственный баланс поставили запасы 92 объектов твердых полезных ископаемых.
«Среди них – 91 месторождение россыпного золота с попутным серебром (17,5 тонн золота и 0,5 тонн серебра) и одно месторождение коренного золота с попутным серебром (26,7 тонны золота и 292,4 тонны серебра)», – рассказал глава ведомства.
Значимым открытием стало золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке. При этом новых объектов углеводородного сырья в макрорегионе за этот период не выявили. На уже разрабатываемых участках прирост запасов составил 2 млн тонн нефти, 0,1 млн тонн конденсата и 5,5 млрд кубометров газа.
Ранее Казанов спрогнозировал открытие сотен месторождений твердых полезных ископаемых в 2026 году.
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