Минобороны Украины поручило проверить все склады после взрывов под Киевом

Tекст: Вера Басилая

Украинское оборонное ведомство инициировало масштабную проверку арсеналов после серьезного пожара с детонацией на складе боеприпасов в Киевской области, передает ТАСС. Ранее в столичном регионе произошел крупный пожар на арсенале, который сопровождался вторичной детонацией.

«Размещение складов со взрывчатыми веществами рядом с жилыми домами недопустимо», – подчеркнули в военном ведомстве. В сообщении отмечается, что все ответственные руководители силовых структур и оборонного комплекса обязаны организовать масштабный аудит подобных объектов.

Представители министерства добавили, что арсеналы не должны располагаться вблизи жилой застройки. Накануне украинский премьер-министр Сергей Корецкий подтвердил факт возгорания на складе боеприпасов под Киевом и потребовал наказать виновных в случившемся.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о пожаре с детонацией в Бучанском районе Киевской области.

Генеральная прокуратура Украины начала проверку законности размещения взрывоопасных предметов на территории предприятия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения военного объекта вблизи гражданской инфраструктуры.

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