Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле

Максим Григорьев: Международный общественный трибунал возьмет на контроль видео с российскими пленными на минном поле

Tекст: Евгений Поздняков

«Жестокость стала чем-то привычным для военных ВСУ. Но оставлять эти случаи без внимания просто нельзя. Противник должен понимать, что за аморальные действия его рано или поздно будет ждать наказание», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член ОП России.

«Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных обязательно возьмет на контроль имеющиеся видеоматериалы. В структуре задействованы представители 28 стран мира. Ежедневно мы обрабатываем колоссальное количество информации, подтверждающей вину солдат ВСУ», – отмечает эксперт.

«После тщательного анализа данных результаты передаются в компетентные международные органы, где и происходит рассмотрение имеющихся доказательств. Солдаты, подчиняющиеся офису Зеленского, нарушают тысячи международных норм. В порыве бесконтрольной агрессии они буквально плюют на правила обращения с пленными», – подчеркивает собеседник.

«Перед нами стоит важная задача – показать истинное лицо «защитников Украины». В связи с этим работа должна вестись на всех международных площадках, где это остается возможным. Большая часть мировой общественности готова трезво воспринимать правду о том, что именно происходит в зоне СВО», – уточняет эксперт.

«Конечно, западные государства до сих пор вставляют нам палки в колеса, интерпретируя происходящее в выгодном для них свете. Однако это не значит, что мы должны прекратить знакомить их с доказательствами преступлений ВСУ. Нельзя замыкаться исключительно на дружественных нам государствах. В конечном счете в США тоже есть здравомыслящие граждане», – резюмирует Григорьев.

Ранее солдаты ВСУ отправили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник. По его словам, видео, на котором запечатлено преступление украинских военных, было найдено в телефоне в одном из блиндажей противника.



В ролике бойцы ВСУ отправляют на минное поле пленных россиян со словами: «Если дойдешь – свободен». При этом солдаты гонят безоружных людей под прицелами автоматов, комментируя происходящее: «Вот они пошли – освободители» и «Хорошо идут».

На кадрах видно: одному из украинских военных не понравилось, как шла одна из жертв, после чего он открыл огонь в сторону пленного. В конце видео слышно, как в направлении движения российских солдат прогремел взрыв.

На фоне распространения кадров Следственный комитет России организовал проверку. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, «следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего».



«При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», – заверили в СК.

Это не первый случай зверств, учиненных ВСУ в отношении военнопленных. В феврале солдаты противника расстреляли лежащего на земле бойца ВС РФ. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что украинские служащие спрашивают у сдавшегося мужчины, из какого он подразделения. Не дожидаясь ответа, они убили безоружного выстрелом в голову.

В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Тогда Минобороны сделало официальное заявление, назвав появившиеся в Сети кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает».

Кроме того, в октябре прошлого года стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Материалы с запечатленными зверствами были выложены членом террористической организации «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией).