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Журналистка сравнила расстрел пророссийских жителей Купянска с ВОВ
Журналистка Марина Ахмедова сравнила видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной
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Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналистка Марина Ахмедова сравнила появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной.
Ахмедова прокомментировала появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска. «А теперь нам остается смотреть на это. Это те же самые кадры Великой Отечественной, только с цвете. И эта оранжевая куртка на мужчине, и эта стрижка женщины – они такие свои, как будто только вышли со мной из одного магазина. Глядя на эти тела и на это последнее тело, слетающее с насыпи, можно чувствовать только любовь – к ним, принявшим муку. Можно заболеть от любви к ним. И никакого прощения преступникам. Никогда. Даже тем, кто просто нацепил желто-голубое на аватарку. Прощения – не будет, нет. Придет время, будет суд – и человеческий и высший», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
«Преступник, выложивший видео, отредактировал свой первоначальный пост, дописав, что это видео из телефона русского солдата. В первоначальной версии этого не было. Он просто хотел таким образом запугать жителей освобожденных и освобождаемых территорий. 2. Метаданные – сегодняшний день. У меня есть объяснение, почему это видео было выложено. Просто нацисты варятся в собственном соку, вокруг них – все такие. Их информационная среда – вся такая. А потому, то, что нам кажется чудовищным, им кажется нормальным, обычным, естественным. Вот поэтому в последнее время со стороны Украины так много проколов. Она же костенеет с каждым днем в своем зле», – написала Ахмедова позже в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале.
«Это видео выложил нацист из «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске (позже, спохватившись, дописал, что видео – «с телефона оккупанта»). Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией. Зверье совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали. Через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это – жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины. Раньше же прокатывало. В Буче, в Ирпени, в Изюме…», – написал в свою очередь военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. 12 сентября глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. 20 сентября в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск.
Депутат Толстой призвал разрушить на Украине мосты, электростанции и все дороги из Польши
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Зампред Госдумы, депутат «Единой России» Петр Толстой заявил, что России придется вколотить Украину в XVIII век. Он добавил, что «потом, после победы, все восстановим».
Петр Толстой считает, что ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим, написал Толстой в своем Telegram-канале.
Толстой признал, что ему жалко украинцев. Но, по его словам, надо понять: текущее состояние, когда идет операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Толстой призвал «собраться и начать» – и плевать на Запад, поскольку сейчас важнее мобилизация в сознании русского человека. «Только так Победа будет за нами!» – заверил Толстой.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в Крым. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Уже вечером субботы железнодорожное движение на Крымском мосту было восстановлено. Ремонтные работы идут круглосуточно в две смены.
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Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
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Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, сообщается на сайте Кремля.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, в котором произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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Ольга Шарий указала на браслет со свастикой на руке главнокомандующего ВСУ Залужного
Украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
«Ольга Шарий увидела удивительный браслет на руке главнокомандующего ВСУ. Отлично просто», – написал он в своем Telegram-канале.
К посту Шарий прикрепил фотографию Залужного, на его руке виден браслет со свастикой.
Валерия Залужный с 2018 года по 2019 год он был начальником объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего объединенными силами. С 2019 года Залужный стал командующим войсками оперативного командования «Север», в 2021 году был назначен главнокомандующим ВСУ.
Напомним, ранее в ЛНР заявляли, что кресты вермахта на военной технике Киева – это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, родовой знак карателей.
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Кремль ответил на вопрос о применении ядерного оружия в связи с терактом на Крымском мосту
Песков назвал неверной постановку вопроса о теракте на Крымском мосту в контексте ядерной доктрины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.
«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», – ответил он на вопрос РИА «Новости», означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
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Российская артиллерия ударила по скоплению украинских войск у Кременной
Вооруженные силы России ударили при помощи артиллерии по скоплению украинских войск в районе подконтрольного Луганской Народной Республике города Кременная, передает корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что журналисты были свидетелем работы разведки группировки «О» («Отважные»). При помощи тепловизионного прибора группировка сумела выявить скопление ВСУ, сообщает РИА «Новости».
Удары по украинским войскам были нанесены из РСЗО «Град». Эти действия привели к повреждению нескольких машин ВСУ, а также к тому, что личный состав понес потери убитыми и ранеными.
Как рассказал российский разведчик журналистам, ВСУ пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. За последние дни удалось сорвать несколько попыток наступления.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли город Кременная в ЛНР противотанковыми минами, произведенными в Германии.
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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ по всей линии фронта
Минобороны: Отражены атаки ВСУ на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях
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Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал, заявили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики.
Отмечается, что все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, указали в Минобороны.
В сообщении говорится, что в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
В Минобороны подчеркнули, что на Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Кроме того, указали в ведомстве, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.
«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
В пресс-службе добавили, что на Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье.
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Народная милиция ДНР сообщила о взятии опорного пункта в Первомайском
Народная милиция ДНР: Взят под контроль опорный пункт на окраине села Первомайское
Силы ДНР заняли опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщили в Народной милиции ДНР.
Первомайское располагается в 10 км от северо-западной оконечности Донецка. Силы ДНР на этом направлении наступление из села Пески.
По сообщению милиции, штурмовая группа 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады заняла и зачистила позиции ВСУ в районе Первомайского, передает РИА «Новости».
Ведомство показало видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских боевиков. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку на опорный пункт и занимают его.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе села Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
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Минск обвинил Киев в планировании удара по Белоруссии
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В МИД Белоруссии послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручена нота, в которой говорится о планах Киева нанести удар по Белоруссии, сообщил МИД Украины.
Кизима вызвали в МИД Белоруссии вечером 8 октября. Там ему вручили дипломатическую ноту. В ней, как сообщает Киев, белорусская сторона заявила, что Украина планирует нанесение удара по территории Белоруссии. МИД Украины заверил, что таких планов у Украины нет, и отверг «очередные инсинуации белорусского режима». По версии Киева, вручение ноты якобы объясняется российской провокацией, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия участвует в спецоперации России на Украине, хотя военных не направляет – задача белорусской стороны заключает в том, чтобы не допустить удара по Белоруссии и распространения боевых действий на белорусскую территорию.
Начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что 20-тысячная группировка украинских войск на южном операционном направлении требует реакции Минска.
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В Киеве потребовали у Запада больше оружия после теракта на Крымском мосту
Советник главы МВД Украины Геращенко потребовал у Запада больше оружия после теракта на Крымском мосту
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что спецоперация России на Украине обострится после взрыва на Крымском мосту.
По словам Геращенко, вероятность эскалации со стороны России высока, поэтому он попросил Запад дать Украине больше оружия. Геращенко заявил также, что не просит западные страны сражаться за украинцев, передает РИА «Новости».
По словам советника, Киеву необходимо в 10 раз больше машин, в пять раз больше танков и бронетехники и в три раза больше систем HIMARS.
Ранее телеканал NBC сообщил, что США отложили запрос Украины на поставку ракет большей дальности из-за возможности опасной реакции России.
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Трамп призвал к переговорам о мире на Украине
Если не начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, то начнется третья мировая война, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп отметил, что продолжается конфликт между Россией и Украиной. По его словам, если незамедлительно не начать переговоры о мире, «мы придем к третьей мировой войне», передает ТАСС.
Он также заявил, что у главы американского государства Джо Байдена есть когнитивные нарушения и отсутствуют способности управлять страной. При этом Байден, по словам Трампа, «небрежно говорит о ядерной войне с Россией, что будет третьей мировой войной и будет гораздо разрушительнее, чем другие мировые войны».
Напомним, по информации СМИ, Анкара планирует организовать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг конфликта на Украине. Сообщается, что в США положительно восприняли предложения Турции.
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Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
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Кадыров приветствовал назначение Суровикина командующим войсками в зоне СВО
Генерал армии Сергей Суровикин, которого назначили командующим группировкой российских сил в зоне специальной военной операции, исправит ситуацию в лучшую сторону, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров приветствовал назначение Суровикина. Он заявил, что рад такому решению. Глава Чечни считает, что теперь войска в надежных руках. «Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».
Глава Чечни сообщил, что лично знает Суровикина, они знакомы около 15 лет. Кадыров считает, что новый командующим войсками в зоне СВО – опытный воин. По словам Кадырова, Суровикин – «волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего».
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции. Прежде Суровикин командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана, был главкомом ВКС и командовал войсками Восточного военного округа.
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ВКС России уничтожили в Николаевской области склад с 200 ракетами РСЗО HIMARS и «Ураган»
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Российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны
В Telegram-канале Минобороны говорится, что в результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также «Ураган».
Отмечается, что всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей.
В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах.
Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле Донецкой народной республики, Зализничное Запорожской области и на восточной окраине города Запорожья, указали в ведомстве.
В пресс-службе заявили, что в районах населенных пунктов Кирово и Дробышево Донецкой народной республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).
«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой народной республики и Устиновка Харьковской области», – говорится в сообщении.
Также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области и города Донецка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал.
МИД указал на вхождение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук подчеркнул включение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как ранее Крым, вошли в состав Союзного государства России и Белоруссии, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что Крым – неотъемлемая часть не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями.
Как сообщил Полищук, взаимодействие Белоруссии с Крымом развивается в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической областях. Так, в Крыму торгуют товарами из Белоруссии, а жители Белоруссии отдыхают на полуострове наравне с россиянами, передает ТАСС.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
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Германия и Польша решили открыть центры подготовки военных для армии Украины
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Евросоюз намерен в центрах подготовки военных для ВСУ, которые будут находиться в Германии и Польше, обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих, пишет Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС и соответствующие резолюции.
По информации издания, согласно решению, принятому в рамках «Комитета по политике и безопасности» (PSK), должны быть быстро созданы соответствующие модули и структуры для обучения. Цель заключается в том, чтобы Украина могла «самостоятельно вести боевые действия по защите территориальной целостности и суверенитета», сообщает газета. В будущем число обучающихся может быть увеличено до 15 тыс. человек и более, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Мандат на проведение учебной миссии будет действовать первоначально в течение двух лет.
Отмечается, что в Польше украинских военных будут обучать защите от химического, биологического и ядерного оружия, медицинской помощи, борьбе с кибератаками. Также программа предусматривает обучение военной логистике, ремонту оружия, ведению боевых действий в городских условиях, вопросы организации противовоздушной обороны и размещения артиллерии.
Издание добавило, что в Германии специальные учебные подразделения будут учить разминированию или тактике ведения войны. Курсы для украинских военных будут организованы и в других странах ЕС. По информации WamS, решение о развертывании новой учебной миссии должны принять министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.
В пятницу руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
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