Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.2 комментария
ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле
Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации, рассказал осведомленный источник.
Обнаружен телефон с видеозаписью, как боевики ВСУ заставляют российских военнопленных идти «на мины», передает РИА «Новости».
«Если дойдешь, свободен», – говорят украинские военнослужащие, взяв на прицел из автоматов безоружных людей в форме российской армии.
Издевательства сопровождались комментариями боевиков ВСУ «вот пошли освободители», «хорошо идут».
Также на кадрах видно, как одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону.
В конце видео в направлении движения одного из пленных прогремел взрыв.
Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.