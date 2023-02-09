Убийства военнопленных в ВСУ требуют жесткой международной реакции

В Сети появился очередной ролик, где боевики ВСУ расстреливают российского пленного. Это не первый и не десятый подобный случай, однако страны – доноры ВСУ и ООН до сих пор не приняли никаких мер для того, чтобы укротить военные преступления украинских силовиков. Каким образом Россия могла бы исправить эту ситуацию?

Украинцы вновь расстреляли сдавшегося в плен российского солдата, сообщает RT. В Сеть попало видео, на котором представитель ВСУ спрашивает у лежащего на земле бойца, откуда он и из какого подразделения на украинском языке. Не дожидаясь ответа, военный преступник убил безоружного выстрелом в голову.

На записи, которую мы не публикуем по этическим соображениям, также видны еще двое солдат, попавших в руки к боевикам. Судя по разговору украинцев, у одного из пленных в руках была зажата граната. О судьбе двух оставшихся военнослужащих неизвестно. После выстрелов боевик ВСУ крикнул нацистское приветствие «Слава Украине».

Это не первое военное преступление, совершенное ВСУ. Ранее стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Материалы с запечатленными зверствами были выложены членом террористической организации «Азов».

Также широко известен случай пыток и расправы над российскими десантниками, попавшими в плен к «Грузинскому легиону» в ходе отступления из Киевской области. Представители легиона совершали зверские издевательства над бойцами, в то время как их командир Мамука Мамулашвили в прямом эфире заявил о том, что его бойцы не собираются брать в плен солдат ВС РФ.

В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Тогда Минобороны сделало официальное заявление, назвав появившиеся в Сети кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает». Кроме того, нельзя забывать о трагедии в Малой Рогани.

«Такого рода преступления украинских националистов, к сожалению, носят системный характер. О том, что ВСУ убивают военнопленных, было известно еще с самого начала конфликта, когда их жертвами становились ополченцы ЛНР и ДНР. Причем это все происходит и при непосредственном участии СБУ», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев. «Сейчас, конечно, эти преступления происходят чаще.

Ни о каких конвенциях по обращению с военнопленными и правах человека речи не идет. А западные страны и международные организации предпочитают не замечать эти преступления»,

– отметил собеседник. «Однако для нас очевидно и понятно, кто нарушает все международные и человеческие нормы. Я убежден, что рано или поздно личности виновных будут установлены и они понесут соответствующее наказание. Следственный комитет России уже рассматривает и расследует тысячи дел о преступлениях украинских националистов. И мы продолжим информировать мировую общественность об этом», – акцентировал он.

«Простые граждане и еврочиновники должны знать об антигуманном и бесчеловечном отношении украинских военных к пленным. Именно поэтому мы обязаны говорить о подобных случаях как можно чаще и громче. Тогда, возможно, у них откроются глаза», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина.

«Сложность в том, что к моменту начала спецоперации многие украинские боевики уже были подвержены идеям нацизма. Над их сознанием работали много лет. И если бы Россия не вмешалась в происходящее, то в скором времени могла бы наступить так называемая точка невозврата», – уверена собеседница.

«Лучшим наказанием для этих мерзавцев станет уничтожение всех причастных к деяниям столь ужасающей жестокости. Правда на нашей стороне. Уверен, что в будущем истина восторжествует, однако в настоящий момент наиболее подходящим решением является именно систематическое поражение карателей», – считает сенатор РФ Константин Долгов.

«Убийства военнопленных, гражданских – непростительное преступление. Ощущение неминуемой гибели заставит задуматься солдат ВСУ о том, чтобы лишний раз не совершать столь чудовищных действий. Вместе с тем прекращать сбор информации нельзя. Наши следственные органы активно расследуют все установленные факты неправомерного насилия», – подчеркивает собеседник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Должен быть учтен каждый случай расстрела жилых домов, каждый пострадавший пленный. Если говорить о моем личном мнении, то такие преступники не заслуживают даже того, чтобы они оказывались в нашем плену. Однако если подобное будет происходить, то судебные процедуры все же необходимо задействовать. Закон есть закон», – полагает Долгов.

«Преступления ВСУ были бы невозможны без прямого разрешения украинского военного руководства на эти действия. Поэтому результат, который мы видим сегодня, – следствие умышленного нагнетания атмосферы ненависти. Это бесчеловечные действия, которые уже не вызывают отторжения у военных», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«Адекватное общество не должно нормально воспринимать убийство пленного человека. Но мы не видим никаких арестов, которые пресекали бы такого рода действия. И чем больше попустительства будет в этом вопросе, тем серьезнее станет цепная реакция», – продолжил собеседник.

«Все чаще будут появляться сообщения о казнях наших бойцов солдатами ВСУ. Украина сама порождает атмосферу звериной ненависти. Более того, если у украинцев сейчас при просмотре подобных видео ничего не «щелкает» в голове, то диагнозы там крайне плачевные», – сожалеет экс-дипломат.

«Наша страна должна собирать факты насилия в отношении военнопленных и открыто демонстрировать их в Совбезе ООН. Нужно изменить наш подход к решению этой проблемы. Причем видео надо демонстрировать с указанием фамилий виновных, описанием происходящего и пояснениями. А затем стоит посмотреть в глаза представителям стран-доноров и спросить, действительно ли они готовы давать деньги этим людям», – подчеркивает собеседник. Резюмируя, Мирошник признал, что осознание происходящего у западных стран появится не сразу. «Но накопительный эффект никто не отменял», – заключил он.

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