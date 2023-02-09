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9 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:08  |  vz.ru
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О чем предупреждает рекордная скупка золота

Государства продолжают в 2023 году скупать золото в больших объемах REUTERS/Mariya Gordeyeva
Прошлый год стал рекордным по закупкам золота центробанками по всему миру. И от 2023 года эксперты ждут продолжения банкета. Обычно считается, что государства ажиотажно скупают золото перед грядущим кризисом, чтобы пройти его менее болезненно. Однако как часто им удается предугадать будущее?  Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Убийства военнопленных в ВСУ требуют жесткой международной реакции

В Сети появилось видео, как солдат ВСУ убивает сдавшегося в плен русского бойца кадр из видео
В Сети появился очередной ролик, где боевики ВСУ расстреливают российского пленного. Это не первый и не десятый подобный случай, однако страны – доноры ВСУ и ООН до сих пор не приняли никаких мер для того, чтобы укротить военные преступления украинских силовиков. Каким образом Россия могла бы исправить эту ситуацию? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...

Наши мертвые нас не оставят в беде

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Снос памятника освободителю Киева работы самого известного и всемирно признанного скульптора-монументалиста советской эпохи – это прежде всего плевок в сердце киевлян и других наших бывших и будущих соотечественников. Подробности...
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Россиянам пора учиться помнить СВО

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Убийства военнопленных в ВСУ требуют жесткой международной реакции

    В Сети появилось видео, как солдат ВСУ убивает сдавшегося в плен русского бойца
    		   9 февраля 2023, 14:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    В Сети появился очередной ролик, где боевики ВСУ расстреливают российского пленного. Это не первый и не десятый подобный случай, однако страны – доноры ВСУ и ООН до сих пор не приняли никаких мер для того, чтобы укротить военные преступления украинских силовиков. Каким образом Россия могла бы исправить эту ситуацию?

    Украинцы вновь расстреляли сдавшегося в плен российского солдата, сообщает RT. В Сеть попало видео, на котором представитель ВСУ спрашивает у лежащего на земле бойца, откуда он и из какого подразделения на украинском языке. Не дожидаясь ответа, военный преступник убил безоружного выстрелом в голову.

    На записи, которую мы не публикуем по этическим соображениям, также видны еще двое солдат, попавших в руки к боевикам. Судя по разговору украинцев, у одного из пленных в руках была зажата граната. О судьбе двух оставшихся военнослужащих неизвестно. После выстрелов боевик ВСУ крикнул нацистское приветствие «Слава Украине».

    Это не первое военное преступление, совершенное ВСУ. Ранее стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Материалы с запечатленными зверствами были выложены членом террористической организации «Азов».

    Также широко известен случай пыток и расправы над российскими десантниками, попавшими в плен к «Грузинскому легиону» в ходе отступления из Киевской области. Представители легиона совершали зверские издевательства над бойцами, в то время как их командир Мамука Мамулашвили в прямом эфире заявил о том, что его бойцы не собираются брать в плен солдат ВС РФ.

    В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Тогда Минобороны сделало официальное заявление, назвав появившиеся в Сети кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает». Кроме того, нельзя забывать о трагедии в Малой Рогани.

    «Такого рода преступления украинских националистов, к сожалению, носят системный характер. О том, что ВСУ убивают военнопленных, было известно еще с самого начала конфликта, когда их жертвами становились ополченцы ЛНР и ДНР. Причем это все происходит и при непосредственном участии СБУ», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев. «Сейчас, конечно, эти преступления происходят чаще.

    Ни о каких конвенциях по обращению с военнопленными и правах человека речи не идет. А западные страны и международные организации предпочитают не замечать эти преступления»,

    – отметил собеседник. «Однако для нас очевидно и понятно, кто нарушает все международные и человеческие нормы. Я убежден, что рано или поздно личности виновных будут установлены и они понесут соответствующее наказание. Следственный комитет России уже рассматривает и расследует тысячи дел о преступлениях украинских националистов. И мы продолжим информировать мировую общественность об этом», – акцентировал он.

    «Простые граждане и еврочиновники должны знать об антигуманном и бесчеловечном отношении украинских военных к пленным. Именно поэтому мы обязаны говорить о подобных случаях как можно чаще и громче. Тогда, возможно, у них откроются глаза», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина.

    «Сложность в том, что к моменту начала спецоперации многие украинские боевики уже были подвержены идеям нацизма. Над их сознанием работали много лет. И если бы Россия не вмешалась в происходящее, то в скором времени могла бы наступить так называемая точка невозврата», – уверена собеседница.

    «Лучшим наказанием для этих мерзавцев станет уничтожение всех причастных к деяниям столь ужасающей жестокости. Правда на нашей стороне. Уверен, что в будущем истина восторжествует, однако в настоящий момент наиболее подходящим решением является именно систематическое поражение карателей», – считает сенатор РФ Константин Долгов.

    «Убийства военнопленных, гражданских – непростительное преступление. Ощущение неминуемой гибели заставит задуматься солдат ВСУ о том, чтобы лишний раз не совершать столь чудовищных действий. Вместе с тем прекращать сбор информации нельзя. Наши следственные органы активно расследуют все установленные факты неправомерного насилия», – подчеркивает собеседник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    «Должен быть учтен каждый случай расстрела жилых домов, каждый пострадавший пленный. Если говорить о моем личном мнении, то такие преступники не заслуживают даже того, чтобы они оказывались в нашем плену. Однако если подобное будет происходить, то судебные процедуры все же необходимо задействовать. Закон есть закон», – полагает Долгов.

    «Преступления ВСУ были бы невозможны без прямого разрешения украинского военного руководства на эти действия. Поэтому результат, который мы видим сегодня, – следствие умышленного нагнетания атмосферы ненависти. Это бесчеловечные действия, которые уже не вызывают отторжения у военных», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Адекватное общество не должно нормально воспринимать убийство пленного человека. Но мы не видим никаких арестов, которые пресекали бы такого рода действия. И чем больше попустительства будет в этом вопросе, тем серьезнее станет цепная реакция», – продолжил собеседник.

    «Все чаще будут появляться сообщения о казнях наших бойцов солдатами ВСУ. Украина сама порождает атмосферу звериной ненависти. Более того, если у украинцев сейчас при просмотре подобных видео ничего не «щелкает» в голове, то диагнозы там крайне плачевные», – сожалеет экс-дипломат.

    «Наша страна должна собирать факты насилия в отношении военнопленных и открыто демонстрировать их в Совбезе ООН. Нужно изменить наш подход к решению этой проблемы. Причем видео надо демонстрировать с указанием фамилий виновных, описанием происходящего и пояснениями. А затем стоит посмотреть в глаза представителям стран-доноров и спросить, действительно ли они готовы давать деньги этим людям», – подчеркивает собеседник. Резюмируя, Мирошник признал, что осознание происходящего у западных стран появится не сразу. «Но накопительный эффект никто не отменял», – заключил он.

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