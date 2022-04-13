У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»?

Во вторник появились сообщения о том, что в боях с российскими войсками на Украине участвует бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе. Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале разместил видео, на котором Барамидзе, одетый в камуфляжную форму, позирует вместе с Гончаренко на фоне киевских улиц и обещает вскоре уйти в бой.

«Вся Грузия переживает за Украину. Это наша общая борьба и мы идем к победе», – заявляет бывший вице-премьер. Барамидзе также утверждает, что на Украине в составе так называемого Грузинского национального легиона воюет уже до 400 боевиков из Грузии, и часть из них находятся под Киевом, другие – под Харьковом. По словам Барамидзе, командует ими бывший военный министр Грузии Ираклий Окруашвили.

Впрочем, сам Окруашвили во вторник тоже появился в информационном поле, заявив, что временно покидает Украину. Правда, по его словам, уезжает он лишь на время, чтобы скоро вернуться, организовав приезд новых грузинских боевиков. «Будь с миром, Украина. Скоро вернемся, еще больше грузин», – приводят слова Окруашвили во вторник грузинские СМИ.

Примечательно, что в самой Грузии эти два политика принадлежали к враждующим лагерям. Барамидзе считается одним из давних и преданных соратников экс-президента Михаила Саакашвили, тогда как Окруашвили поссорился с экс-президентом и перешел в оппозицию. При этом оба они всегда занимали крайне антироссийскую позицию.

По данным источников РИА «Новости», «Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Украины. «Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе вооруженных сил Грузии», – говорит о подразделении собеседник агентства. Отмечается, что «Легион» находится под контролем не только командования ВСУ, но также спецслужб Украины.

Ранее появились сообщения о том, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. По данным общественного проекта «Трибунал», один из солдат, причастных к издевательствам, – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона». Портал Politicus и Telegram-канал «Милитарист» приводят фотографию, на которой Хизанишвили запечатлен в качестве охранника Саакашвили.

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«Численность «Легиона» – от 80 человек до ста с небольшим человек. Специализации у них нет, но надо понимать, что они воевали в Ираке и Афганистане, в других горячих точках, а также в грузино-осетинском конфликте в 2008 году. Они профессиональные бойцы, которые знают, что такое война», – пояснил газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Иосиф Манджавидзе. По его словам, многие из «легионеров» мотивированы не только финансово, но и лично. «Там есть беженцы из Абхазии, из Южной Осетии, люди, которые в свое время потеряли дома, у кого-то убили родственников», – отметил собеседник.

По некоторым данным, идея создания легиона принадлежит полевому командиру Мамуке Мамулашвили – участнику войн начала 1990-х в Абхазии и, возможно, в Южной Осетии. Он же, а не экс-министр Окруашвили – реальный командир этого формирования. По данным источника РИА «Новости», Мамулашвили принимал участие в одной из чеченских войн в качестве наемника на стороне незаконных вооруженных формирований. В президентство Михаила Саакашвили был советником министра обороны Грузии.

Есть данные, что во время киевского Майдана 2014 года Мамулашвили занимался вербовкой грузинских снайперов. С началом войны в Донбассе этот соратник Саакашвили организовал «Грузинский национальный легион». Сообщалось, что подразделение выполняло диверсионно-разведывательные задачи в ДНР и ЛНР. «Легион» участвовал в боях за аэропорт Луганска в апреле – сентябре 2014 года, а также действовало в «дебальцевском котле». Позднее «Легион» вошел в структуру 54-й механизированной бригады ВСУ.

В начале апреля Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских военных. «Да, мы у них связываем руки и ноги – я говорю сейчас про российских солдат. Мы их в плен брать не будем», – дословно заявил командир «Легиона» в интервью изданию «Ходорковский LIVE». Следственный комитет России возбудил против главаря боевиков уголовное дело.

По сути среди бойцов этого подразделения лишь у самого Мамулашвили есть навыки боевика, указал военный эксперт Евгений Крутиков. «Есть информация, что сейчас Мамулашвили находится в Мариуполе», – рассказал собеседник. По словам Крутикова, остальные «легионеры» сейчас находятся в районе Гуляйполя (Запорожская область). Собеседник полагает, что на данный момент численность подразделения может достигать 200 человек.

Но боевые возможности «Легиона» невелики, отметил Крутиков. «Само их присутствие в составе украинских сил – это, скорее, политический факт, чем угроза. В отличие от многих людей, мобилизованных в украинскую армию, у них, конечно, есть боевой опыт. Но при боевых действиях высокой степени интенсивности, они, конечно, малополезны», – пояснил эксперт.

Крутиков полагает, что люди Мамулашвили могут быть причастны к пыткам российских военнопленных.

«Идеологически они сильно мотивированы, настроены очень русофобски и вполне могли совершать те злодеяния, о которых стало сейчас известно», –

пояснил эксперт.

Отметим, что адвокат спецназовцев «Беркута» Александр Горошинский обвинял грузинских боевиков еще в одном злодеянии. По его словам, упомянутые выше снайперы (которых вербовал Мамулашвили) участвовали в провокации на Майдане – расстреле протестующих, в котором обвинили украинских силовиков, после чего ситуация в Киеве резко радикализовалась и привела к перевороту.

Однако «дружба и сотрудничество» националистов и силовиков Украины и Грузии началась еще до 2014 года. Украинские праворадикалы из УНА-УНСО*, напомним, участвовали в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов, а также (по данным Следственного комитета России) в нападении Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. Во время пятидневной войны офицеры ВСУ обслуживали системы противовоздушной обороны Грузии. Киев также довольно дешево продал ЗРК «Бук-М1» Грузии.

Нынешнее появление в рядах «легионеров» бывших высших должностных лиц Грузии времен Саакашвили удивительно лишь на первый взгляд. Напомним, что сам грузинский экс-президент при Петре Порошенко успел побыть советником главы государства и губернатором Одесской области, а при Владимире Зеленском возглавлял «Национальный совет реформ». Еще одной важной фигурой стал экс-министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили и бывший глава МВД Эка Згуладзе. В экономические реформы на Украине также вовлекали экс-министра экономики Грузии Каху Бендукидзе. Немало должностей было отдано грузинам и в украинской прокуратуре, а также Минюсте.

Что касается еще одного экс-соратника Саакашвили – 54-летнего бывшего вице-премьера Грузии Барамидзе (который также успел поруководить грузинскими МВД, Минобороны и Министерством евроатлантической интеграции), то есть сомнения в том, что сейчас он действительно принимает участие в военных действиях в составе «Легиона», отметил Крутиков. «У Барамидзе еще со времен Саакашвили тяга к чему-то масштабному и к самопиару – подчеркнул собеседник. – Всерьез воспринимать его интервью в военной форме не стоит».

Но сам факт существования «Грузинского национального легиона» и то, что его боевиков обвиняют в пытках и убийстве российских военных, не идет на пользу отношениям России и Грузии, заметил Манджавидзе. «Те, кто убил российских военных, ассоциированы с «Азовом», поэтому удивляться тут нечему», – указал эксперт. Но, посетовал он, в интернете российские пользователи зачастую переносят отношение к этим боевикам на всех грузин. «Подавляющее большинство грузин осуждают такое обращение с военнопленными. Кроме того, в целом эта история не способствуют налаживанию отношений Москвы и Тбилиси и исчерпыванию отрицательного опыта, который мы накопили после распада Советского Союза. Нужно думать о сглаживании, сотрудничестве двух христианских народов», – резюмировал Манджавидзе.

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