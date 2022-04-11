Депутат: Запад прямо указал Киеву продолжать боевые действия

«Запад через Борреля дает Зеленскому приказ продолжать воевать против России, прекратив попытки достичь договоренностей в диалоге с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Как заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров, призыв Борреля разрешить украинский кризис «на поле боя» означает, что Евросоюз превращается в военную организацию.

«Зеленский, конечно, немного трепыхается, пытаясь быть самостоятельным и показать, что Украина якобы суверенна. Он даже пытается публично выставлять какие-то условия США, просить побольше кредитов, оружия, принятия тех или иных решений. Но вряд ли это стояние на коленях можно назвать суверенитетом», – пояснил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Заявление Борреля о том, что украинский конфликт можно разрешить только на поле боя, следует расценивать как прямое указание Киеву продолжать боевые действия, а не уповать на переговоры с Москвой, полагает депутат. «По сути Боррель сказал Зеленскому о том, что шоу должно продолжаться («show must go on»). Визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, который состоялся в выходные, также был посвящен, судя по всему, «вразумлению» Зеленского», – подчеркнул парламентарий.

В Вашингтоне заподозрили, что Зеленский начал «отбиваться от рук», добавил он. «Зеленский дал понять Америке, что он сейчас без ведома Вашингтона может что-нибудь подписать на переговорах. Поэтому пришлось делегировать в Киев Бориса Джонсона, чтобы тот уговорил украинского лидера продолжать сражение без оглядки на какие-то иные альтернативы, чтобы «вернул» Зеленского в нужное русло, убедив, что «победа будет за Украиной». В принципе, Запад уже давно руководствуется тезисом о том, что украинцев много, и для противостояния России их пока хватает», – резюмировал депутат.

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины – из ряда вон выходящие, заявил ранее глава МИДа Сергей Лавров телеканалу «Россия-24». «То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, – это на самом деле меняет существенно правила игры», – добавил Лавров, напомнив, что никогда Евросоюз до сих пор не выступал как военная организация.

Слова Борреля свидетельствуют о том, что из Киева делают плацдарм для окончательного подавления России, добавил Лавров. «Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США – в этом нет никаких сомнений – стали проводить после начала нашей специальной военной операции», – сказал он.

«Эта война будет выиграна на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – сказал Боррель в понедельник по прибытии на встречу глав МИДов стран ЕС в Люксембурге.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты поразились тому факту, что человек, которого именуют «главой европейской дипломатии», отказывается от дипломатических путей урегулирования. Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что «европейцам, британцам и американцам выгодно увеличивать военную помощь Украине, они на этом зарабатывают».

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