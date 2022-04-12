Путин о происходящем на Украине: Выбора не оставили

|
12 апреля, вторник | Последнее обновление — 17:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
Разделы
Главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли.
Подробности...
Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена.
Подробности...
Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний — и все более непробиваемых контрзаклинаний.
Подробности...
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин о происходящем на Украине: Выбора не оставили
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Происходящее на Украине – трагедия, но выбора действовать по-другому России не оставили, заявил президент России Владимир Путин.
«То, что происходит на Украине, – это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Также он отметил мужественные и грамотные действия российских ВКС в ходе специальной военной операции на Украине.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
«Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости».
Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди».
«Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении.
Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.
Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.
Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться.
Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ
|
|
Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 100 тыс. человек.
«Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск... По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков», – пояснил он, передает РИА «Новости».
По его словам, это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. «После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию... и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%», – добавил Басурин.
Он подчеркнул, что группировка находится на территории от «южнее Донецка» до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины.
В понедельник Басурин заявил, что жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать 5 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британские СМИ назвали ситуацию на Украине «редким успехом» внешней политики Лондона
|
|
Британия долгое время добивалась успеха во внешней политике, а поездку премьер-министра Бориса Джонсона в Киев следует рассматривать как кульминацию успешной политики в виде поставок оружия Украине, что «помогло сдержать первоначальное наступление России».
«Джонсон – не первый национальный лидер, посетивший Украину, и Британия не единственная страна, поставившая оружие, однако премьер-министр быстро рассчитал, что Британия должна быть готова сжечь свои и без того безнадежные отношения с Кремлем, чтобы поддержать Украину», – пишет Financial Times.
По мнению издания, после референдума по Брекситу в 2016 году британские политики боролись за согласованность во внешней политике, а с 2010 года жесткая экономия подорвала потенциал его институтов. С 1980-х годов государство все чаще управляется по принципу «точно в срок», что означает его уязвимость к потрясениям.
«На Украине звезды сошлись. Существует политический консенсус, который достигается через все основные партии. Внешняя политика Великобритании по отношению к ЕС все еще запутана... но что касается вооружения Украины, то позиция кристально ясна и тверда как гранит. Война спасла премьерство Джонсона от сомнений в его лидерстве», – отмечает издание.
При этом авторы статьи отмечают, что оборонное ведомство справилось с этой задачей, несмотря на годы жесткой экономии. «Разведывательные службы вместе со своими партнерами по Five Eyes («Пять глаз» – разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) внимательно отслеживали наращивание военной мощи России и могли эффективно направлять политику и делиться жизненно важной информацией с Киевом», – пишет Financial Times.
По информации издания, Британия была «на удивление хорошо подготовлена к этому бою». «Русские, хлынувшие через Европу в танках, были страхом, который беспокоил страну с 1940-х годов. Не случайно Великобритания запаслась оружием, которое безжалостно эффективно против российских танков», – выражают мнение авторы.
Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину. Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
|
|
Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.
По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.
24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Французские жандармы пытаются скрыть преступления ВСУ в Донбассе
|
|
На Украину прибыла группа французских военных и жандармов, которые попытаются скрыть военные преступления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Вооруженных сил России, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По его словам, военнослужащие французских сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину 11 апреля через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору, передает ТАСС.
«Принимая во внимание ангажированность французских «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
Он также добавил, что на территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». «Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности», – уточнил Мизинцев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
|
|
Российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <...> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. «Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», – рассказал генерал.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
Кроме того, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе
|
|
Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.
«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.
«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
Минобороны показало видео уничтожения базового лагеря «Правого сектора» под Донецком
Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря запрещенного в России «Правого сектора*» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области высокоточным оружием уничтожен базовый лагерь националистов террористической организации «Правый сектор*» (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (запрещен в России) Тараса Бобанича в пяти километрах южнее города Изюма.
В понедельник российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения дроном украинского бронетранспортера.
В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зампред при ООН: В Одессе замечены переодетые в российскую форму украинские военные
Украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины), переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом. Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».
«Адмирал Эссен» уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма
|
|
Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России.
«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Байрактар», произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По данным министерства, беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины. Минобороны также опубликовало соответствующее видео.
Как уточнили в военном ведомстве, беспилотник был уничтожен в зоне действия кораблей Черноморского флота.
Напомним, 7 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны: Комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки ВСУ
|
|
Вооруженные силы России авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков также добавил, что ВС России в течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожили: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что «всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России овладели селом Каменка, одним из самых укрепленных рубежей ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.
В воскресенье в ведомстве сообщили, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт оценил влияние диверсий в Белгородской области на спецоперацию в Донбассе
|
|
«Сам факт диверсии нас не удивляет. К ним нужно готовиться. Но на ход наших действий в Донбассе это не повлияет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении железнодорожных путей в приграничном с Украиной районе.
«Начиная специальную операцию, мы предвидели, что соседнее государство будет предпринимать попытки совершения терактов. И здесь надо благодарить железнодорожников, которые выявили этот участок, потому что любой эшелон, который мог наткнуться на него, пошел бы под откос», – отметил полковник в отставке, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
«Сейчас нужно не то что удвоить, а удесятерить бдительность. Мы видим, что противник переносит свои диверсии на железнодорожные магистрали. Совершенно понятно, что Белгородская область и другие регионы, граничащие с Украиной – это по сути прифронтовая зона, и здесь следует организовать особый режим работы всех предприятий и организаций», – подчеркнул эксперт.
«Правильно, что губернаторы приграничных регионов объявляют «желтый» уровень опасности. Люди должны понимать, что по ту сторону границы идут боевые действия. Оттуда приползают лазутчики. Враг занимается вредительством. Это надо объективно понимать и быть внимательными ко всему, что вызывает подозрения», – рассказал Баранец.
При этом подобные диверсии не отразятся на действиях ВС России в Донбассе. «Армия с мелкими террористами не борется. Там будут работать пограничники, Росгвардия, контрразведка и так далее. Но удар по нефтебазе в Белгородской области заставил наше командование сделать серьезные выводы в части организации противовоздушной обороны. Нужно быть настороже», – отметил он.
«Возможно, нам следует организовать, скажем так, «народную разведку» и каким-то факультативным образом собрать людей, которые раньше работали в милиции, полиции и Федеральной службе безопасности. Они владеют определенной технологией наблюдения за происходящим и знают, как вычислить врага», – рассказал полковник в отставке.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причины происшествия выясняют.
В понедельник высокий уровень террористической угрозы объявили в двух районах Воронежской области, а также в приграничных районах Белгородской области. Кроме того, власти Крыма с понедельника повысили до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и других районах на севере и востоке полуострова.
Напомним, что в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».
Помимо Белгородской области с начала проведения специальной военной операции фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка
В Токио утвердили запрет на новые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также ввели дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций, сообщает МИД страны.
С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. С этого же дня замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, передает ТАСС.
Кроме того, введены дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России, меры, в частности, коснулись депутатов Госдумы.
Ранее Япония запретила импорт древесины и водки из России. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Корреспондент Первого канала получила ранения в результате обстрела в Мариуполе
|
|
Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в Мариуполе, корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения, сообщили в телекомпании.
«В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали», – говорится в сообщении Первого канала.
«Ранения были бы куда серьезнее, если бы Иру не закрыли собой сопровождавшие ее военные, которые фактически приняли основной удар на себя. Сейчас они тоже в госпитале. Надеемся, что с ними все будет хорошо. И спасибо им за то, что были рядом в нужный момент», – обратилась ведущая Первого канала Алена Лапшина.
Ранее съемочные группы международных СМИ оказались среди попавших под обстрел в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|