Путин вручил госнаграды космонавтам Путин поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии Путин назвал главную цель спецоперации на Украине 12 апреля 2022, 11:55

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова. По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин. 24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины. Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным 11 апреля 2022, 18:01 Текст: Ольга Иванова

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. «Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости». Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди». «Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении. Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых. Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги. Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться. Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево. Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено. Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера 11 апреля 2022, 22:28 Текст: Алексей Дегтярёв

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС. Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. Путин заявил о возобновлении лунной программы 12 апреля 2022, 11:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Россия возобновит свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата «Луна-25», заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный. По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – передает ТАСС его слова. При этом Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. «Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня», – отметил глава государства. По его словам, стремление наших предков идти вперед «служит нам наказом». «Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», – подчеркнул российский лидер. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве завершилась встреча Путина и канцлера Австрии 11 апреля 2022, 17:44 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Да. Встреча завершилась», – сказал он ТАСС. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько продлился разговор президента и канцлера. Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено. Путин поручил рассмотреть возможность отсрочки платежей за задержанную за рубежом технику 11 апреля 2022, 17:48 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить возможность отсрочки платежей по кредитам и лизинговым договорам на задержанную за рубежом технику. «Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса: о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию РФ», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Также Путин поручил ЦБ и кабмину изучить возможность увеличения объемов наличной валюты, получаемой транспортными компаниями России на обязательные расходы за рубежом. Ранее Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах. В Ново-Огареве начались переговоры Путина и Нехаммера 11 апреля 2022, 16:19 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проводят переговоры в подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Встреча уже идет», – сказал он ТАСС. Ранее сообщалось, что начало беседы запланировано на 15:00 мск. Это первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Канцлер Австрии также стал первым лидером страны Евросоюза, который нанес визит в Россию с момента начала 24 февраля специальной военной операции на Украине. Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено. Песков анонсировал обсуждение газовой тематики на встрече Путина и Нехаммера 11 апреля 2022, 13:35 Текст: Елизавета Булкина

На переговорах президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела – их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны», – передает его слова РИА «Новости». Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено. Путин прибыл в Благовещенск 12 апреля 2022, 09:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме Восточный. Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости». У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск. Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики 12 апреля 2022, 00:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля. Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля. «Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении. Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым. Путин поручил сдерживать рост цен на общественный транспорт 11 апреля 2022, 17:37 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на городской, пригородный и междугородный транспорт. «Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопрос <…> о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 15 июля. Путин: ВКС действуют мужественно, грамотно и эффективно на Украине 12 апреля 2022, 11:29 Текст: Александра Юдина

В ходе специальной военной операции на Украине российские Воздушно-космические силы действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области. «Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», – передает ТАСС его слова. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил повысить доступность соцпомощи для семей с детьми 11 апреля 2022, 17:42 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей с детьми, доход которых значительно снизился после 1 марта 2022 года. «Правительству России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Путин также поручил установить до 31 декабря 2022 года особый порядок оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными. Это необходимо сделать для предоставления таким семьям мер социальной поддержки. Выполнить данные поручения нужно в срок до 30 апреля. Кроме того, правительство должно обеспечить ежемесячное предоставление работодателями в уполномоченный орган данных персонифицированного учета по заработной плате застрахованных лиц. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июля. Также в числе решений – дополнительные меры по поддержке тех, кто потерял работу с 1 марта. «Проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных в установленном порядке безработными, принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, осуществление мероприятий в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат», – говорится среди поручений президента кабмину. Ранее сообщалось, что Путин к 1 июля ждет доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России. Кремль анонсировал встречи Путина в Амурской области с Лукашенко, Рогозиным и главой региона Орловым 11 апреля 2022, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Благовещенск и на космодром Восточный 12 апреля проведет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «[Путин] в конце суток отправится в Благовещенск. Рабочая поездка в Амурскую область запланирована на завтра. Будет посещение космодрома Восточный, где Путин встретится с президентом Белоруссии Лукашенко. Они ознакомятся с тем, как обстоят дела на космодроме, будет награждение летчиков-космонавтов, будет предусмотрена также беседа с рабочими», – передает ТАСС слова Пескова. По его словам, кроме того, запланирована двусторонняя беседа президентов, по итогам которой они пообщаются с представителями СМИ. «Президент также, будучи в Благовещенске, отдельно пообщается с губернатором Орловым и с руководителем Роскосмоса Рогозиным», – добавил Песков, уточнив, что в среду Путин продолжит работу уже в Москве. В ответ на уточняющий вопрос о формате встречи представитель Кремля отметил, что планируется двусторонняя встреча без делегаций. Подписание документов также не запланировано, заключил Песков. Ранее в понедельник Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров на Дальнем Востоке обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы двусторонней повестки. Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах 11 апреля 2022, 17:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин к 1 июля ждет доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений. «Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» совместно с правительством Российской Федерации проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и при необходимости принять решения, направленные на стабилизацию в субъектах Российской Федерации ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля. Уточняется, что ответственные за исполнение поручения – мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин – должны представить соответствующий доклад до 1 июля. Путин: Россия не собирается изолироваться 12 апреля 2022, 12:05 Текст: Елизавета Булкина

Россия не будет изолирована, в современном мире страну нельзя жестко изолировать, заявил президент Владимир Путин. «Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», – сказал он в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный, передает ТАСС. Ранее немецкий экономист Андреас Бек заявил, что обширные антироссийские санкции привели не к изоляции России, а изолировали тех, кто эти санкции ввел.