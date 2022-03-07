Стало известно об участии «Грузинского национального легиона» в боевых действиях на Украине

Действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине, заявил знакомый с ситуацией источник.

«Грузинский национальный легион» состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы в основном в Луганской области Украины. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, координатором финансового обеспечения легиона ранее был бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, он действовал через «различные фонды США».

«Полевым командиром «Грузинского национального легиона» является Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, 22.04.1978 года рождения, уроженец города Тбилиси... Ветеран боевых действий в Грузии за участие в вооруженном конфликте в Абхазии и возможно в ЮОР... В прошлом участник боевых действий в Чеченской республике в качестве наемника на стороне НВФ», – указал источник.

Деятельность легиона, по этим данным, координируется ВСУ и спецслужбами Украины. Мамулашвили ранее выезжал на территорию США, где встречался с украинской и грузинской диаспорами, а также с «представителями военных организаций США».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.