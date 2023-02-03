Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

МВД Украины создает восемь штурмовых бригад для захвата «Крыма и Донбасса». Каждая из них получила свое название, а также имеет как военную, так и географическую специфику. Какая роль будет отведена этим формированиям на практике и действительно ли противник сможет с их помощью замахнуться на Донбасс и Крым?

Накануне врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». По его словам, для этого будет запущена программа «Гвардия наступления».

Он уточнил, что основу подразделений будут составлять силовики со «значительным боевым опытом». Также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только «высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой».

В новую структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых для госпогранслужбы: «Стальная граница», а также штурмовая бригада «Ярость». И здесь эксперты усматривают два важных нюанса: названия бригад и история их появления.

«Азов». На Украине появляется все больше организаций с таким названием, подконтрольных не только МВД Украины, но и ВСУ. Борьба за этот бренд обострилась после того, как основная часть боевиков «Азова» была уничтожена или пленена в Мариуполе. Сейчас, по всей видимости, набор пойдет именно в тот «Азов», который и ранее был подконтролен МВД.

«Спартан». Здесь речь идет о 3-й бригаде оперативного назначения им. Болбочана (в/ч 3017), которая дислоцируется в Харькове и относится к восточному оперативному-территориальному отделению нацгвардии. Примечательно, что

сама бригада носит фамилию офицера Русской императорской армии, который позже стал «украинцем» и пытался захватить Черноморский флот, но из-за внутренних склок был расстрелян представителями УНР.

«Рубеж». В данном случае подразумевается 4-я бригада оперативного назначения (в/ч 3018) из Киевщины. Слушающие этого формирования известны своим участием в боях под Гостомелем в начале СВО, а также в боях под Северодонецком, Лисиччанском и Артемовском, где личный состав бригады заметно «истрепался».

«Красная калина». 14-я бригада специального назначения (в/ч 3027), также из-под Киева, но к жителям столицы отношения почти не имеющая. Спецподразделение было реформировано после госпереворота в Киеве в 2014 году и превратилось в пристанище для националистов, которые занимались «чистками» в Донбассе в рамках так называемой «АТО».

Отдельного внимания заслуживает название бригады – «Червона калина». В нем есть прямая отсылка к популярной националистической песне «Ой, у лузі червона калина». В годы Первой мировой войны она стала маршем «Українських січових стрільців» в рамках Австро-венгерской армии, а позже стала де-факто военным гимном запрещенных в России организаций ОУН*-УПА.

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Формально бригада названа в честь крымской горы Карадаг, а по факту речь идет о формировании на базе 15-го отдельного полка нацгвардии (в/ч 3035), который дислоцирован в Славянске. По некоторым данным, бойцы этого полка понесли значительные потери в рамках боев в Харьковской области, а также непосредственно в Донбассе.

«Ярость». Сборная солянка на базе объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины, созданная меньше месяца назад – 13 января 2023 года. В ее состав также входят боевики из полка «Сафари» (известны «зачисткой» в Буче), полка «Цунами» и батальона «Луганск-1».

«Ураган». В реальности – 1-я президентская бригада оперативного назначения им. Петра Дорошенка (гетман правобережной Украины, который умудрился стать поданным султана Мехмеда IV в 1669 году и получить титул «бея украинского санджака»). Эта бригада также понесла серьезные потери в боях под Киевом, в Лисичанске, Северодонецке и Артемовске, поэтому требует доукоплектации.

«Стальная граница». Формирование «нового образца» на базе 15-го мобильного пограничного отряда ГПС Украины, созданное решением кабинета министром в конце января. У бригады планируется два места дислокации.

Первое – Черкасская область, то есть самое сердце центральной Украины, «шевченковские места». Второе – Хмельницкая область, город Шепетовка, «о который разбиваются волны Атлантического океана», как шутил Остап Бендер в «Золотом теленке».

Таким образом почти все «новые бригады» в реальности станут структурными подразделениями уже имеющихся формирований, о чем свидетельствуют данные официального сайта нацгвардии Украины и программы «Гвардия наступления». Также их создание говорит о планах МВД Украины привлечь к службе по меньшей мере 32 тыс. человек (по 4 тыс. бойцов на одну бригаду), и тем самым заместить выбывших, раненых и погибших боевиков на линии фронта.

«Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он.

«Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник.

Несколько иначе это явление оценивает сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, коль сам проект презентован врио главы МВД Игорем Клименко, который получил новую должность после гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах, «то из этого и надо исходить в первую очередь».

«Ему, естественно, необходимо сделать какое-то громкое заявление, которое могло бы привлечь внимание украинцев, но при этом и решить какие-то задачи внутри МВД. Вот он и говорит о том, что они собираются захватывать Крым и Донбасс», – считает Цеков.

«Клименко, видимо, очень хочется стать министром на постоянной основе. Но любой адекватный политик понимает, что захватить Крым и Донбасс у Украины не получится. Об этом неоднократно говорили российские власти, об этом говорили и на Западе. Кроме того, сами жители Донбасса и крымчане не позволят этого сделать», – заявляет собеседник.

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