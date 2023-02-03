Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

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3 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
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Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
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Перевыборы добавят популярности пророссийским силам в Болгарии

За месяц до выборов болгары вновь придут к статуям русских солдат с цветами благодарности Hristo Vladev/NurPhoto/Reuters
Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил новые выборы – уже пятые за два года. Впрочем, последний состав парламента успел запомниться – он обязал правительство снабжать Киев оружием. Такой жест не встретил понимания в народе, поэтому пророссийские силы, скорее всего, на новых выборах ждет теперь прибавка голосов.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Запад стер из памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...

О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия и Швейцария – не нейтральные государства. Они в полной мере вовлечены в антироссийскую политику. И России не стоит питать иллюзии на сей счет. Просто они специализируются на дипломатии, а не на войне. И потому кажутся более вменяемой частью коллективного Запада, к которому всецело принадлежат. Подробности...
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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    Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

    Нацгвардия Украины маскирует старые бригады под новые
    		   3 февраля 2023, 20:00
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    МВД Украины создает восемь штурмовых бригад для захвата «Крыма и Донбасса». Каждая из них получила свое название, а также имеет как военную, так и географическую специфику. Какая роль будет отведена этим формированиям на практике и действительно ли противник сможет с их помощью замахнуться на Донбасс и Крым?

    Накануне врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». По его словам, для этого будет запущена программа «Гвардия наступления».

    Он уточнил, что основу подразделений будут составлять силовики со «значительным боевым опытом». Также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только «высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой».

    В новую структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых для госпогранслужбы: «Стальная граница», а также штурмовая бригада «Ярость». И здесь эксперты усматривают два важных нюанса: названия бригад и история их появления.  

    «Азов». На Украине появляется все больше организаций с таким названием, подконтрольных не только МВД Украины, но и ВСУ. Борьба за этот бренд обострилась после того, как основная часть боевиков «Азова» была уничтожена или пленена в Мариуполе. Сейчас, по всей видимости, набор пойдет именно в тот «Азов», который и ранее был подконтролен МВД.

    «Спартан». Здесь речь идет о 3-й бригаде оперативного назначения им. Болбочана (в/ч 3017), которая дислоцируется в Харькове и относится к восточному оперативному-территориальному отделению нацгвардии. Примечательно, что

    сама бригада носит фамилию офицера Русской императорской армии, который позже стал «украинцем» и пытался захватить Черноморский флот, но из-за внутренних склок был расстрелян представителями УНР.

    «Рубеж». В данном случае подразумевается 4-я бригада оперативного назначения (в/ч 3018) из Киевщины. Слушающие этого формирования известны своим участием в боях под Гостомелем в начале СВО, а также в боях под Северодонецком, Лисиччанском и Артемовском, где личный состав бригады заметно «истрепался».

    «Красная калина». 14-я бригада специального назначения (в/ч 3027), также из-под Киева, но к жителям столицы отношения почти не имеющая. Спецподразделение было реформировано после госпереворота в Киеве в 2014 году и превратилось в пристанище для националистов, которые занимались «чистками» в Донбассе в рамках так называемой «АТО».

    Отдельного внимания заслуживает название бригады – «Червона калина». В нем есть прямая отсылка к популярной националистической песне «Ой, у лузі червона калина». В годы Первой мировой войны она стала маршем «Українських січових стрільців» в рамках Австро-венгерской армии, а позже стала де-факто военным гимном запрещенных в России организаций ОУН*-УПА.

    «Кара-Даг». Формально бригада названа в честь крымской горы Карадаг, а по факту речь идет о формировании на базе 15-го отдельного полка нацгвардии (в/ч 3035), который дислоцирован в Славянске. По некоторым данным, бойцы этого полка понесли значительные потери в рамках боев в Харьковской области, а также непосредственно в Донбассе.  

    «Ярость». Сборная солянка на базе объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины, созданная меньше месяца назад – 13 января 2023 года. В ее состав также входят боевики из полка «Сафари» (известны «зачисткой» в Буче), полка «Цунами» и батальона «Луганск-1».

    «Ураган». В реальности – 1-я президентская бригада оперативного назначения им. Петра Дорошенка (гетман правобережной Украины, который умудрился стать поданным султана Мехмеда IV в 1669 году и получить титул «бея украинского санджака»). Эта бригада также понесла серьезные потери в боях под Киевом, в Лисичанске, Северодонецке и Артемовске, поэтому требует доукоплектации.

    «Стальная граница». Формирование «нового образца» на базе 15-го мобильного пограничного отряда ГПС Украины, созданное решением кабинета министром в конце января. У бригады планируется два места дислокации.

    Первое – Черкасская область, то есть самое сердце центральной Украины, «шевченковские места». Второе – Хмельницкая область, город Шепетовка, «о который разбиваются волны Атлантического океана», как шутил Остап Бендер в «Золотом теленке».

    Таким образом почти все «новые бригады» в реальности станут структурными подразделениями уже имеющихся формирований, о чем свидетельствуют данные официального сайта нацгвардии Украины и программы «Гвардия наступления». Также их создание говорит о планах МВД Украины привлечь к службе по меньшей мере 32 тыс. человек (по 4 тыс. бойцов на одну бригаду), и тем самым заместить выбывших, раненых и погибших боевиков на линии фронта.

    «Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он.

    «Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник.

    Несколько иначе это явление оценивает сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, коль сам проект презентован врио главы МВД Игорем Клименко, который получил новую должность после гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах, «то из этого и надо исходить в первую очередь».

    «Ему, естественно, необходимо сделать какое-то громкое заявление, которое могло бы привлечь внимание украинцев, но при этом и решить какие-то задачи внутри МВД. Вот он и говорит о том, что они собираются захватывать Крым и Донбасс», – считает Цеков. 

    «Клименко, видимо, очень хочется стать министром на постоянной основе. Но любой адекватный политик понимает, что захватить Крым и Донбасс у Украины не получится. Об этом неоднократно говорили российские власти, об этом говорили и на Западе. Кроме того, сами жители Донбасса и крымчане не позволят этого сделать», – заявляет собеседник.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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