Киевский режим показал свою звериную сущность

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18 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
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Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...

Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Почему чехи оборзели

На смерть дипломатической тайны

Раздел могил на русские и украинские

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?

    Киевский режим показал свою звериную сущность

    Украинские власти пытались выдать казнь за попадание российских военнопленных под минометный обстрел
    		   18 ноября 2022, 17:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Олег Исайченко

    Минобороны России представило факты, подтверждающие – украинские военные воюют с нарушением всех международных норм. ВСУ устроили смертельную расправу над российскими военнопленными в Макеевке на оккупированной территории ДНР. По мнению наблюдателей, подобные расправы не прекратятся, пока за киевским режимом стоят США. Как Россия может донести правду о преступлениях Украины до международного сообщества?

    В пятницу Минобороны сделало официальное заявление о расправе украинских солдат над пленными российскими военными. «Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает», – говорится в сообщении военного ведомства

    «Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», – заявили в Минобороне.

    В ведомстве отметили, что зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление: «Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного». 

    Видео, на котором запечатлены казненные украинскими боевиками российские военнопленные в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР), появилось в интернете 18 ноября. Предположительно, палачами были украинские пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский, выпускники университета МВД в Харькове, а также некий «Андрюха» (им может быть Андрей Сокол), который был ранен одним из российских военных, что и послужило поводом для кровавой расправы.

    Как отмечают авторы Telegram-канала «Рыбарь», видео опровергает версии украинской стороны о том, что российские военные стали жертвами минометного обстрела.

    Постпред Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник назвал видео очередным свидетельством того, «что Украина злостно нарушает все установленные правила ведения боевых действий». «К сожалению, это не первое и не последнее свидетельство преступлений киевского режима», – сказал Мирошник.

    По его словам, о преступлениях украинских военных должны знать другие страны, в том числе Индия, Китай, государства Латинской Америки. «Это те страны, которые обладают субъектностью на международной арене», – подчеркивает собеседник.

    Мирошник подчеркнул – привлечь Украину к международной ответственности не получится, пока киевским режимом управляют американцы. Однако он считает, что нужно «доносить правду» об этих преступлениях, для чего можно использовать площадки БРИКС и ШОС. «Необходимо непредвзято рассматривать каждую ситуацию и давать правовые определения действий преступников без оглядки на позицию США и англосаксов», – призвал Мирошник.

    Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер согласна, что о преступлениях ВСУ нужно рассказывать на международном уровне. «О незаконных внесудебных расправах над военнопленными нужно говорить не только в ООН, но везде, где это возможно», – убеждена Шеслер.

    В мире существует много иллюзий относительно демократичности украинского государства, добавляет собеседник. По ее словам, у России есть возможности «донести правду» и показать «звериное лицо украинского нацизма» странам Латинской Америки, Азии и Африки, а «Запад не воспримет эти доказательства». «Нельзя замалчивать расправы над российскими военными. Речь о судьбах не только военнослужащих, но и мирных граждан, которые находятся в Херсоне, Харьковской области. К сожалению, эти факты недостаточно освещаются российской дипломатией», – считает Шеслер.

    Кроме того, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД политики и общественники, выданная Западом Украине индульгенция на нацизм и насилие – главный вызов не только для России, но и для будущего миропорядка. Эксперты также напоминают: как когда-то взращенный американцами «террорист номер один» Усама бен Ладен позже таранил самолетами небоскребы в центре Нью-Йорка, так и украинский нацизм со временем может стать общемировым злом, с которым рискуют столкнуться американцы.

    «Как бы мы ни изгалялись и ни доказывали причастность Украины к военным преступлениям, западное общество этого не увидит и не осознает. Причиной тому тот факт, что хозяином Киева является именно коллективный Запад. Нам остается только силой оружия наказывать преступников», – считает депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

    По словам парламентария, режим Зеленского ведет террористическую войну против России. «Жертвами становятся не только российские военнопленные, но и обычные россияне. Так, убийство Дарьи Дугиной можно расценивать исключительно как террористический акт», – убежден политик.

    По его словам, убийства военнопленных – это акты самого гнусного садизма украинской власти. «Это санкционировал Запад, в частности США. А Зеленский фактически дал ВСУ добро на убийство военнопленных. Поэтому наш ответ должен быть соответствующим», – считает Бородай.


    Кровавая расправа над российскими военнопленными в Макеевке – это далеко не единственный случай проявления небывалой жестокости со стороны ВСУ. Об ужасах украинского плена рассказывал на условиях анонимности старшина из ДНР. В конце марта мужчина попал в плен в Мариуполе. После избиения бейсбольной битой у военного было сломано несколько ребер и рука. Затем его держали несколько дней в помещении без окон на Металлургическом комбинате имени Ильича. Позже за отказ отвезти на территорию ДНР группу украинских диверсантов старшина был избит штык-ножом от автомата Калашникова.

    Освобожденный из плена ВСУ фельдшер-санитар Александр Чупра рассказывал, что украинские националисты держали пленных военнослужащих из рядов Народной милиции Луганской народной республики в уличной клетке, постоянно избивали. «У кого-то дубина была, кто руками [бил], кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью, – вспоминал Чупра.

    Одним из самых резонансных случаев стала засада на боевую машину российских десантников 30 марта при отводе войск от Киева. Машина была расстреляна. В нападении участвовали наемники из «Грузинского национального легиона».

    О нежелании военнослужащих ВСУ «возиться» с раненными пленными говорила советник главы ЛНР Анна Сорока, которая встретилась с двумя освобожденными из украинского плена военнослужащими Народной милиции ЛНР. Как рассказал один из военнослужащих, украинские военные убивали раненых пленных, чтобы не оказывать медицинскую помощь и избежать проблем при транспортировке.

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