Киевский режим показал свою звериную сущность

Минобороны России представило факты, подтверждающие – украинские военные воюют с нарушением всех международных норм. ВСУ устроили смертельную расправу над российскими военнопленными в Макеевке на оккупированной территории ДНР. По мнению наблюдателей, подобные расправы не прекратятся, пока за киевским режимом стоят США. Как Россия может донести правду о преступлениях Украины до международного сообщества?

В пятницу Минобороны сделало официальное заявление о расправе украинских солдат над пленными российскими военными. «Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает», – говорится в сообщении военного ведомства

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», – заявили в Минобороне.

В ведомстве отметили, что зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление: «Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного».

Видео, на котором запечатлены казненные украинскими боевиками российские военнопленные в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР), появилось в интернете 18 ноября. Предположительно, палачами были украинские пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский, выпускники университета МВД в Харькове, а также некий «Андрюха» (им может быть Андрей Сокол), который был ранен одним из российских военных, что и послужило поводом для кровавой расправы.

Как отмечают авторы Telegram-канала «Рыбарь», видео опровергает версии украинской стороны о том, что российские военные стали жертвами минометного обстрела.

Постпред Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник назвал видео очередным свидетельством того, «что Украина злостно нарушает все установленные правила ведения боевых действий». «К сожалению, это не первое и не последнее свидетельство преступлений киевского режима», – сказал Мирошник.

По его словам, о преступлениях украинских военных должны знать другие страны, в том числе Индия, Китай, государства Латинской Америки. «Это те страны, которые обладают субъектностью на международной арене», – подчеркивает собеседник.

Мирошник подчеркнул – привлечь Украину к международной ответственности не получится, пока киевским режимом управляют американцы. Однако он считает, что нужно «доносить правду» об этих преступлениях, для чего можно использовать площадки БРИКС и ШОС. «Необходимо непредвзято рассматривать каждую ситуацию и давать правовые определения действий преступников без оглядки на позицию США и англосаксов», – призвал Мирошник.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер согласна, что о преступлениях ВСУ нужно рассказывать на международном уровне. «О незаконных внесудебных расправах над военнопленными нужно говорить не только в ООН, но везде, где это возможно», – убеждена Шеслер.

В мире существует много иллюзий относительно демократичности украинского государства, добавляет собеседник. По ее словам, у России есть возможности «донести правду» и показать «звериное лицо украинского нацизма» странам Латинской Америки, Азии и Африки, а «Запад не воспримет эти доказательства». «Нельзя замалчивать расправы над российскими военными. Речь о судьбах не только военнослужащих, но и мирных граждан, которые находятся в Херсоне, Харьковской области. К сожалению, эти факты недостаточно освещаются российской дипломатией», – считает Шеслер.

Кроме того, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД политики и общественники, выданная Западом Украине индульгенция на нацизм и насилие – главный вызов не только для России, но и для будущего миропорядка. Эксперты также напоминают: как когда-то взращенный американцами «террорист номер один» Усама бен Ладен позже таранил самолетами небоскребы в центре Нью-Йорка, так и украинский нацизм со временем может стать общемировым злом, с которым рискуют столкнуться американцы.

«Как бы мы ни изгалялись и ни доказывали причастность Украины к военным преступлениям, западное общество этого не увидит и не осознает. Причиной тому тот факт, что хозяином Киева является именно коллективный Запад. Нам остается только силой оружия наказывать преступников», – считает депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

По словам парламентария, режим Зеленского ведет террористическую войну против России. «Жертвами становятся не только российские военнопленные, но и обычные россияне. Так, убийство Дарьи Дугиной можно расценивать исключительно как террористический акт», – убежден политик.

По его словам, убийства военнопленных – это акты самого гнусного садизма украинской власти. «Это санкционировал Запад, в частности США. А Зеленский фактически дал ВСУ добро на убийство военнопленных. Поэтому наш ответ должен быть соответствующим», – считает Бородай.





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Кровавая расправа над российскими военнопленными в Макеевке – это далеко не единственный случай проявления небывалой жестокости со стороны ВСУ. Об ужасах украинского плена рассказывал на условиях анонимности старшина из ДНР. В конце марта мужчина попал в плен в Мариуполе. После избиения бейсбольной битой у военного было сломано несколько ребер и рука. Затем его держали несколько дней в помещении без окон на Металлургическом комбинате имени Ильича. Позже за отказ отвезти на территорию ДНР группу украинских диверсантов старшина был избит штык-ножом от автомата Калашникова.

Освобожденный из плена ВСУ фельдшер-санитар Александр Чупра рассказывал, что украинские националисты держали пленных военнослужащих из рядов Народной милиции Луганской народной республики в уличной клетке, постоянно избивали. «У кого-то дубина была, кто руками [бил], кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью, – вспоминал Чупра.

Одним из самых резонансных случаев стала засада на боевую машину российских десантников 30 марта при отводе войск от Киева. Машина была расстреляна. В нападении участвовали наемники из «Грузинского национального легиона».

О нежелании военнослужащих ВСУ «возиться» с раненными пленными говорила советник главы ЛНР Анна Сорока, которая встретилась с двумя освобожденными из украинского плена военнослужащими Народной милиции ЛНР. Как рассказал один из военнослужащих, украинские военные убивали раненых пленных, чтобы не оказывать медицинскую помощь и избежать проблем при транспортировке.

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