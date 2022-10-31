Военный ДНР рассказал о побеге из украинского плена

Военный ДНР рассказал, как сбежал из украинского плена после пыток

Военнослужащий из ДНР смог выжить, после того как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею, сообщили СМИ.

По данным следствия, старшина попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Военнослужащего били битой, сломав ему ребра и левую руку, а затем посадили в помещение без окон на заводе имени Ильича. Пленный провел там несколько дней, после чего к нему пришел украинский военнослужащий Дмитрий Евган и потребовал довезти на своей машине группу диверсантов в ДНР, чтобы взорвать склад с боеприпасами. Старшина отказался, после чего украинский военный начал бить его штык-ножом от автомата Калашникова в спину, плечо, шею и голову, передает РИА «Новости».

О том, как это происходило, бывший пленный показал на следственном эксперименте.

По его словам, украинский военный стоял чуть левее, первый удар получился в плечо, второй за воротник.

«Потом я наклонился, пошел первый сюда удар (показывает на спину), потом сюда удар, третий – в позвоночник. Дальше я упал, лег, пошел удар в шею, потом рядом сверху... Последние два удара были в голову. Когда он бил в голову, я уже лежал на боку», – сказал следователям бывший пленный.

После нападения пленный двое суток лежал без движения, затем украинские военные вынесли его на улицу и бросили на землю за котельной, накрыв покрывалом. Пленный решил сбежать. По данным следствия, он всю ночь полз вдоль помещения цеха, а под утро его снова взяли в плен украинские военные. Его заперли в подвале, не оказав медпомощь. Еще через два дня украинские войска покинули это место, и старшину освободили военнослужащие ДНР.

Подозреваемый по делу Дмитрий Евган задержан и признал вину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК ДНР.

Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.