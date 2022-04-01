Украинские военные прячутся от огня в «неотложках»

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1 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Мариуполь поднимут из руин по образцу Грозного

Масштаб разрушений в Мариуполе еще только предстоит оценить Михаил Терещенко/ТАСС
Те, кто побывал в освобожденных от боевиков районах Мариуполя, сходятся во мнении – почти все здесь предстоит строить с нуля. После тяжелейших боев, до 80 процентов жилых домов и предприятий либо серьезно пострадали, либо превращены в развалины. Пока нет электричества, газа, воды. Но уже действуют пункты раздачи гуманитарной помощи. С чего предстоит начать восстановление столицы Приазовья? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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«Синий джедай» вооружил США

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума. Подробности...

Почему Украина демонизирует Красный Крест

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию. Подробности...
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Как России говорить с фанатичной Европой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Зеленский лучше Байдена даже для США

Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    		   1 апреля 2022, 23:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Украинские военные используют для передвижения машины «скорой помощи» – телеканал Al Jazeera случайно, как вооруженные люди в камуфляже выходят из реанимобиля. До этого стали известны многочисленые факты того, как ВСУ и нацбаты размещали свои позиции в жилых домах, школах и больницах. Ранее подобную тактику применяли только самые жестокие террористические организации.

    Украинские силовики используют для передвижения в прифронтовой зоне кареты «скорой помощи». Соответствующие кадры опубликовал арабский спутниковый телеканал Al Jazeera («Аль-Джазира»). Репортер канала во время «прямого включения» из Николаева запечатлел, как из машины с красным крестом на крыше выпрыгивают несколько автоматчиков в полной экипировке ВСУ. Судя по всему, солдаты совершенно здоровы – они улыбаются и о чем-то оживленно разговаривают.

    На эти кадры обратил внимание первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Украинские боевики неудачно попали в кадр телеканала «Аль-Джазира». Благодаря этому случайному кадру мы теперь знаем, что они используют медицинские машины для передвижения», – пишет Безсонов.

    Ранее на этой неделе российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения.

    «Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений, – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН. – Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву».

    Дипломат отметил, что продолжаются случаи «изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины». Как заявил Небензя, «хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе». В частности, по его словам, Москва ждет разъяснений в связи с информацией об использовании украинскими националистами в боевых действиях автомобиля ООН с номером DP 210015.

     

    Врач высшей квалификационной категории, педиатр, бывший депутат Госдумы Тамара Фролова считает, что подобное поведение недопустимо ни в мирное, ни в военное время. «Разве можно прикрываться каретой «скорой помощи»? Это преступление, выходящее за все мыслимые рамки» – сказала Фролова газете ВЗГЛЯД.

    «Недопустимо использовать машины «скорой помощи» для перевозки бойцов ВСУ, которые явно находятся в добром здравии. Это недопустимо ни с этических позиций, ни с точки зрения международных соглашений, например – соглашений о деятельности Международного комитета Красного креста», – считает депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.

    По мнению депутата, такие действия ВСУ подпадают под понятие военного преступления, а значит не имеют сроков давности для проведения следствия и вынесения судебного приговора. «Надеюсь, после полной денацификации Украины все эти преступники, прятавшиеся в машинах «скорой помощи», предстанут перед международным трибуналом», – добавил парламентарий.

    «Мы имеем огромное количество информации о том, что нацбаты и ВСУ ведут боевые действия вне всяких правил, в частности – вне всяких норм обращения с пленными», – говорит другой депутат Госдумы, единоросс Олег Морозов. «Они размещают свои формирования в жилых зданиях, в больницах, школах. Ставят системы залпового огня возле магазинов. Все это абсолютно недопустимо, когда воюют настоящие мужики, потому что мужики воюют по правилам», – считает Морозов.

    Депутат подчеркнул, что перемещение в машинах «скорой помощи» в полной боевой амуниции – это также война не по правилам и подобные действия должны караться, «потому что в итоге страдают мирные жители».

    «ВСУ прикрываются людьми, красным крестом, делают все для того, чтобы в итоге потери несли вместе с ними, в том числе и обычные люди.

    Вот так они ведут войну! Рано или поздно это все вспомнится, потому что это военные преступления», – указал депутат.

    Один из ярких примеров использования карет «скорой помощи» не по назначению известен со времен израильской операции «Литой свинец», проходившей в Палестине в 2008-2009 годах. Дипломатам еврейского государства пришлось оправдываться в ООН по поводу нападений израильских военных на медучреждения и машины «скорой». Как пояснили в Израиле, движение ХАМАС систематически использовало автомашины с символикой Красного креста и Красного полумесяца для перевозки своих боевиков и оружия, – в нарушение законов вооруженного конфликта. Позднее и сами боевики признали, что разместили на территории больницы «Аль-Кудс» в городе Газа ракеты для стрельбы по Израилю.

    Аналогичная практика применялась террористами в Ливии. Как говорилось в официальной ноте постпреда Египта при Совбезе ООН, осенью 2014 года в городе Бенгази боевики из движения «Ансар аш-Шариа» взорвали заминированную автомашину «скорой помощи» на контрольно-пропускном пункте вооруженных сил Ливии. Погибло более 30 человек и 60 получили ранения.

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