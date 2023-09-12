На Украине набирает обороты новая волна мобилизации. И афоризм, что на фронт отправят больных, кривых, сирых и убогих, теперь надо воспринимать буквально, как и тезис о том, что президент Украины Владимир Зеленский за американские интересы и собственные амбиции готов вести войну до последнего украинца. Так, на Украине будут проверены все решения медицинских комиссий об освобождении от мобилизации. Такое решение вынес Совет национальной безопасности и обороны. По убеждению ЗЕкоманды, многие справки, освобождающие людей от службы в ВСУ, куплены.

Однако в украинском сегменте интернета бытует мнение, что перепроверка приведет к еще большей коррупции, теперь справки о болезни станут просто дороже. И тот, кто смог их купить прежде, вероятно, сможет приобрести снова. А вот действительно больные люди, у которых нет денег заплатить врачам, отправятся на фронт, так как медицинские комиссии должны будут показать результат работы по выявлению уклонистов.

Также на Украине решили лишить отсрочки от армии людей, которые получают второе высшее образование. Кроме этого, ЗЕкоманда желает экстрадировать граждан Украины-уклонистов от армии из стран ЕС и мобилизовать их в ВСУ. По информации польских СМИ, в их стране уже начались рассмотрения обращений Киева по этому вопросу. Понятно, что если экстрадиция будет проходить по всем правилам европейских стран, то, находя правовые лазейки в законодательствах государств пребывания, украинские мужчины будут стараться не попасть на фронт, и их выдача Украине может затянуться на годы. Поэтому, чтобы ВСУ действительно могло получить много «пушечного мяса» из Европы, страны ЕС должны пойти навстречу Киеву и нарушить собственное законодательство. Учитывая заинтересованность Белого дома в успехах ВСУ и ограниченность суверенитета стран ЕС, исключить, что там в скором времени начнется массовая кампанию по высылке мужчин-украинцев, нельзя.

Кроме этого, украинские власти сняли ограничения на призыв по ряду болезней. К примеру, теперь мобилизации подлежат люди с туберкулезом, вирусными гепатитами и больные СПИДом.

Но, видимо, украинское руководство не уверено, что удастся набрать нужное количество «пушечного мяса» исключительно из мужчин. С 1 октября на воинский учет будут поставлены женщины медицинских профессий, им будет запрещен выезд с Украины. Кроме этого, сейчас начинается информационная кампания, призванная убедить женщин вступать в ВСУ.

Ничто не ново под луной. Был в 19 веке в Парагвае такой президент Франциско Лопес, власть он получил от отца по наследству. И захотел президент Лопес сделать Парагвай великой державой. Конфисковал сельскохозяйственные земли, построил заводы, создал большую для Латинской Америки армию. Дал стране идеологию, которая базировалась на культе личности самого президента и на концепции о превосходстве парагвайцев над своими соседями. Даже распространил политическое влияние на Уругвай. И вот тут интересы маленького Парагвая столкнулись с интересами огромной Бразилии. И когда последняя ввела свои войска в Уругвай, Лопес объявил войну Бразильской империи. На тот момент это не выглядело безумием. Армия Парагвая была в два раза больше вооруженных сил Бразилии. Бразильский император Педру II умудрился испортить отношения с Лондоном, все ждали, что между Великобританией и Бразилией начнется война. Если бы это произошло, то армии и флоту Бразильской империи стало бы не до Парагвая. Безумие Лопеса проявилось в другом. У Парагвая не было общей границы с Уругваем, чтобы попасть на его территорию, парагвайской армии нужно было пройти по землям Аргентины. И когда аргентинское правительство отказало Парагваю в этом, Лопес объявил войну Аргентине.





Вскоре в Уругвае к власти пришло пробразильское правительство, которое вступило в войну с Парагваем. Несмотря на многократное превосходство тройственной коалиции в людях и других ресурсах, Лопес продолжал войну, сначала ему даже сопутствовал успех. Но затем бразильцы и аргентинцы начали одерживать победы. Лопес мобилизовал всех, кто способен носить оружие, включая детей, которым цепляли искусственные бороды, чтобы они казались старше. Это не помогло. Парагвай потерпел поражение в войне и лишился почти половины территории. Лопес погиб вместе с сыном. А потери населения Парагвая составили 60-70% от довоенного уровня. При этом некоторые исследователи полагают, что в результате войны погибло до 90% мужчин. И от той войны, которая была в 60-е годы XIX века, страна не оправилась до сих пор.

А главными выгодоприобретателями по итогам войны оказались англосаксы, хоть они не участвовали в боевых действиях. Британия выступила основным кредитором для Бразилии и Аргентины и потом распространила свое экономическое влияние на эти страны. А США были арбитром в споре Бразилии и Аргентины о будущем Парагвая, благодаря чему эта страна осталась на политической карте мира, Вашингтон укрепил свои позиции в Латинской Америке.

ЗЕкоманда не выполняет своего главного обязательства перед Белым домом – провести успешное контрнаступление. Из-за неуспеха на поле боя Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак начинают терять политическую ценность в глазах американцев. Неожиданный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена не несет ЗЕкоманде ничего хорошего. А значит, чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, ЗЕкоманда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат. А те, как некогда парагвайцы, будут умирать из-за амбиций своего диктатора. И все ради того, чтобы у американского дедушки Джо Байдена были шансы второй раз стать президентом.