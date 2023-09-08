Дания заявила о передаче первых 10 Leopard 1 Украине

ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике
В Забайкальском краевом суде сообщили ТАСС, что обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.
По данным следствия, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины.
Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, полученные представителем иностранного государства фото и видео могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России.
Также, как уточнили в суде, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.
В сообщении пресс-службы Забайкальского краевого суда говорится, что девушка являлась «ярым противником» СВО, свою позицию она не выражала открыто, в том числе в соцсетях. По показаниям свидетелей, это отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась, сказано в заявлении.
Обвиняемая призналась, что ожидала от своего знакомого по переписке поступления денег, которые рассчитывала использовать для переезда на Украину. Однако 10 июля 2023 года девушку задержали, на следующий день заключили под стражу. Арест продлен до 2 ноября 2023 года. Свою вину она признала в полном объеме.
Ранее в Курской области вынесли приговор двум жителям Железногорска за незаконный сбыт наркотиков, государственную измену и подготовку к диверсии организованной группой.