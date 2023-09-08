В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

Tекст: Вера Басилая

По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.