  • МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
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    Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году
    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    Польша предъявила ЕК ультиматум по вопросу ввоза зерна с Украины
    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино
    Мнения
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    20 комментариев
    8 сентября 2023, 17:33

    Дания заявила о передаче первых 10 Leopard 1 Украине

    Дания заявила о передаче первых 10 Leopard 1 Украине
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил первую партию датских танков Leopard 1A5, сообщило датское министерство обороны в пятницу.

    На украинской территории уже находятся 10 танков Leopard 1, вскоре туда доставят еще больше таких машин, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Украинских военных обучают работе на этих танках в Германии датские и немецкие инструкторы.

    Ранее глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что поставляемые в ВСУ старые танки Leopard 1 по сути являются металлоломом.

    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (38)
    8 сентября 2023, 11:19
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

    Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки

    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    @ Airman 1st Class Jessi Monte/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера Риши Сунака.

    Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.

    Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.

    Коментарии (48)
    8 сентября 2023, 00:22
    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ

    Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года

    Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16, заявил наемник из США Мэттью Вандайк.

    Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что авиация в следующем году у ВСУ будет, «F-16 уже в пути». «Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский наемник отметил, что возведенные российскими военными укрепрайоны с минными полями чрезвычайно усложнили задачу для ВСУ.

    Между тем западные эксперты неоднократно подчеркивали, что истребители F-16 не помогут ВСУ изменить баланс сил в зоне СВО. Признавали это и на Украине.

    Коментарии (28)
    7 сентября 2023, 22:37
    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией

    Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией

    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, не обладая эффективной контрстратегией, оказалась в большой беде, Киеву следует искать выход из конфликта с Россией, заявили американские военные аналитики.

    Так, ветеран ВВС США Стивен Майерс в комментарии USA Today заявил, что российские силы «являются экспертами в расстановке ловушек». По его оценке, Украина и США остро нуждаются в поиске выхода из сложившейся ситуации.

    С ним согласился профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, который считает, что ни назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова, ни дополнительная помощь с американской стороны не спасут положение для киевского режима, передает РИА «Новости».

    Во Вьетнаме, Ираке и Афганистане американцы полагались на тактику конвенциональной войны, и все закончилось поражением, отметил Макфейт. Пентагон, по его словам, не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в ходе военной кампании на Украине.

    Украина, по словам эксперта, «идет в никуда». «Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице», – заключил ученый.

    В Кремле не раз подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 03:40
    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту

    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Бизнесмен написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась она в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре».

    Маск отметил, что, согласись он на просьбу Киева, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта», передает ТАСС.

    О том, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, написал в биографии бизнесмена писатель Уолтер Айзексон. Отрывок из его публикации привел телеканал CNN.

    При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если это сообщение достоверно, то Маск является единственным здравомыслящим человеком в Северном Америке.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 06:41
    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине

    ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике

    ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за передачу данных Украине
    @ Ralph Debes/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Следователи ФСБ предъявили обвинение 21-летней жительнице Читы обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ) за то, что девушка снимала и отправляла представителю госпогранслужбы Украины фотографии и видео эшелонов военной техники, следовавшие по железной дороге.

    В Забайкальском краевом суде сообщили ТАСС, что обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.

    По данным следствия, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины.

    Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, полученные представителем иностранного государства фото и видео могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России.

    Также, как уточнили в суде, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

    В сообщении пресс-службы Забайкальского краевого суда говорится, что девушка являлась «ярым противником» СВО, свою позицию она не выражала открыто, в том числе в соцсетях. По показаниям свидетелей, это отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась, сказано в заявлении.

    Обвиняемая призналась, что ожидала от своего знакомого по переписке поступления денег, которые рассчитывала использовать для переезда на Украину. Однако 10 июля 2023 года девушку задержали, на следующий день заключили под стражу. Арест продлен до 2 ноября 2023 года. Свою вину она признала в полном объеме.

    Ранее в Курской области вынесли приговор двум жителям Железногорска за незаконный сбыт наркотиков, государственную измену и подготовку к диверсии организованной группой.

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    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 10:05
    Участники сети вербовки в российскую армию арестованы на Кубе

    Tекст: Алина Власенко

    Кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине, сообщил полковник МВД Кубы Сесар Родригес.

    Родригес не назвал ни одного обвиняемого, но сообщил, что лидер группировки, который также арестован, опирался на двух человек, вербовавших молодых людей для участия в боях на стороне России против Украины, передает Reuters.

    В свою очередь кубинский прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что обвиняемых могут приговорить к тюремному заключению на срок до 30 лет, пожизненному заключению или смертной казни – в зависимости от тяжести и типа преступлений, пишет «Коммерсант».

    Власти Кубы сообщили о выявлении сети вербовки кубинцев для участия в российско-украинском военном конфликте 5 сентября. Кубинские власти заверили, что «занимают твердую и четкую историческую позицию против наемничества» и что их страна «не участвует в войне на Украине».

    Коментарии (9)
    8 сентября 2023, 08:27
    Академик предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине

    Академик Либанова предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине

    Академик предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алина Власенко

    Украина из-за демографического кризиса в стране рискует оказаться в «спирали смерти», предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук, слова которой приводит сайт британской благотворительной организации AOAV.

    По словам академика, в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, а в 2019 году по данному показателю Украина была последней в Европе, передает RT.

    Либанова отметила, что если молодые гражданки Украины в ближайшее время не вернутся на родину, «это станет серьезной проблемой».

    Ранее киевский политолог Алексей Нечаев заявил газете ВЗГЛЯД, что попытки украинских политиков списать демографический кризис на СВО безосновательны, поскольку высокие темпы оттока населения и падения рождаемости в стране фиксируются с начала 2010-х годов. Так, уже на начало 2022 года население Украины составляло 27-28 млн человек, а то и меньше.

    Коментарии (18)
    8 сентября 2023, 11:12
    Украинский агент в Крыму рассказал, как следил за военными судами «Калибр»

    Задержанный украинский агент в Крыму рассказал, как докладывал о маневрах военных судов «Калибр»

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный за работу ну украинскую разведку житель Севастополя рассказал на опубликованном Центром общественных связей ФСБ видео, как следил за маневрами военных судов с ракетами «Калибр» и российской авиацией.

    По его словам, с мужчиной связался сотрудник украинской военной разведки и обозначил перед ним ряд задач, которые нужно выполнить на территории Крыма, передает ТАСС.

    В частности, сотрудник украинской службы нуждался в информации о состоянии центрального входа в Севастопольскую бухту, где в основном размещены защитные боновые сооружения, а также точки ПВО.

    Кроме того, от мужчины потребовали данные о перемещениях кораблей и подводных лодок, на борту которых находятся ракеты дальнего действия «Калибр». Помимо прочего, представителю украинской разведки были необходимы данные о взлетающей с аэропорта Бельбек авиации.

    Мужчина также признался, что сотрудники украинской военной разведки дали ему здание забрать боеприпас из тайника СВУ и на железной дороге устроить диверсию.

    Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который по заданию военной разведки Украины готовил житель Севастополя.

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    8 сентября 2023, 07:51
    Российские бойцы сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро

    Российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства стоимостью 550 тыс. евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили беспилотный летательный аппарат Primoco One чешского производства, стоимость которого составляет 550 тыс. евро, сообщил командир отряда с позывным «Сатурн».

    Источник РИА «Новости» сообщил, что аппарат был сбит из ПЗРК над территорией бывшего Каховского водохранилища. Район от берега, по его словам, заминирован украинскими войсками и обстреливается.

    Почва на этой территории напоминает болото, воды там нет, но дно бывшего водохранилища высохло не до конца. По словам Сатурна, российские военные понимали, что сбитый дрон является важным объектом для изучения, и попытались достать его. «Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться», – рассказал он.

    Собрать все части, включая двигатель, удалось, как отметил командир отряда, «с помощью смекалки и веревок». Сбитый беспилотник доставили в расположение.

    Напомним, в августе на форуме «Армия-2023» были представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных в ходе СВО.

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    8 сентября 2023, 02:37
    Американский разведчик отказал Блинкену в праве судить о контрнаступлении ВСУ

    Экс-разведчик США Риттер: Блинкен не был в зоне боев на Украине и не может говорить об «успехах» ВСУ

    Американский разведчик отказал Блинкену в праве судить о контрнаступлении ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен не знает реальную ситуацию в районе боевых действий на Украине, поскольку никогда не бывал там, а потому он не может утверждать об «успехах» контрнаступления ВСУ, заявил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-подкаста Judging Freedom заявил, что украинский президент Владимир Зеленский даже не приближался к линии фронта, а лишь повидал нескольких солдат и вернулся, а потому он не может говорить о реальном положении дел, передает ТАСС.

    Если бы Блинкен поехал на линию фронта, например, в Работино (Запорожская область), где, как утверждал глава американского внешнеполитического ведомства, якобы «достигнут успех», он бы погиб там, подчеркнул Риттер. Погиб бы госсекретарь США и в Вербовом (Запорожская область), и в районе Бахмута (Артемовска Донецкой народной республики), «и в любом другом месте на линии фронта», выразил уверенность бывший американский разведчик. «Потому что именно это происходит с украинскими солдатами, которые отправляются на линию фронта. Они умирают», – добавил Риттер.

    По его словам, любые продвижения украинских солдат связаны с тем, что они движутся в подготовленные российскими силами ловушки. И это, отметил Риттер, подтверждается данными о потерях украинской стороны.

    Сенатор Алексей Пушков ранее назвал несколько причин того, почему Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главной из них, по словам Пушкова, является нежелание признавать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена.

    Коментарии (6)
    8 сентября 2023, 10:43
    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в ДНР

    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в Мариуполе

    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Украинский МИД намерен получить от Пекина разъяснения о цели пребывания китайской оперной певицы Ван-Фан и блогеров, которые посетили Мариуполь, заявил официальный представитель дипломатического ведомства Олег Николенко.

    Николенко назвал приезд китайских граждан в ДНР «незаконным». «Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе», – заявил он, передает ТАСС.

    Кроме того, Николенко добавил, что Киев инициирует запрет на въезд на Украину для всех китайских «гастролеров».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пообщался с гражданами Китая, в том числе блогерами и представителями СМИ.


    В Telegram он опубликовал видео, на котором певица Ван-Фан с балкона разрушенного украинскими националистами здания Мариупольского драмтеатра спела на китайском языке «Катюшу».

    Коментарии (16)
    8 сентября 2023, 12:13
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового, активных действий за последние сутки не велось, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий также уточнил в Telegram, что российские силы «не дают ВСУ расслабиться» и наносят артудары, чтобы не дать противнику возможность окопаться и восполнить потери.

    Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию подразделений и разведку в районе Вербового, но противник был уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Коментарии (5)
    8 сентября 2023, 14:47
    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления

    CNN: Надежды Киева на прорыв в контрнаступлении давно угасли

    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось, сообщил телеканал CNN.

    По информации СМИ, несмотря на то, что контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько месяцев, «надежды на быстрый и решительный прорыв давно угасли», передает ТАСС.

    CNN отмечает, что «часики для Украины тикают», так как ухудшение погоды осенью сделает условия ведения боевых действий еще более сложными.

    При этом Россия сохраняет преимущества на поле боя, ей не надо беспокоиться о том, что она потеряет союзников в результате затяжного конфликта. Телеканал отмечает, что Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина.

    Кроме того, на Украину оказывают давление союзники, и Киеву может потребоваться «более сильная рука помощи», если поддержка Запада начнет ослабевать.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.

    Коментарии (7)
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