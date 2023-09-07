История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
На Украине собрались ограничить выезд за границу подлежащим призыву женщинам
Представитель Зеленского в Раде: На Украине ограничат выезд за границу женщинам, которые должны встать на воинский учет
На Украине ограничат выезд за границу женщинам, которые с 1 октября должны встать на воинский учет, заявил представитель Владимира Зеленского в Раде Федор Вениславский.
Вениславский заявил, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны с 1 октября 2023 года встать на воинский учет, они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
В воскресенье на Украине заявили об истерике у Зеленского из-за огромных потерь в ВСУ и нехватке «живой силы». Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики.