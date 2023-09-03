  • Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом
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    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    Царев назвал причины ареста Коломойского
    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО
    В США назвали условие распада НАТО
    В Румынии оценили риски из-за ударов России по инфраструктуре Украины
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    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    17 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    6 комментариев
    3 сентября 2023, 19:32

    На Украине заявили об истерике Зеленского из-за нехватки «живой силы»

    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о панике у Зеленского из-за огромных потерь в ВСУ и нехватки «живой силы»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что у Зеленского истерика, потому что в ВСУ огромные потери и на Украине нет «живой силы». По словам эксперта, сейчас украинские военные пытаются силой заставить людей служить в армии, такие методы приводят к нагнетанию ситуации и росту ненависти к главе киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», – резюмировал Соскин.

    Ранее на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    3 сентября 2023, 13:49
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области

    Минобороны: ВКС России ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Никитин

    ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Минобороны заверило в своем Telegram-канале, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В воскресенье утром сообщалось, что в городе Рени Одесской области Украины прогремел мощный взрыв. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что повреждения получила припортовая структура.

    Напомним, порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Эксперт подчеркнул, что после окончания зерновой сделки гавани на Дунае используются офисом Зеленского для поставки на Украину военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье.

    Коментарии (26)
    2 сентября 2023, 22:26
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине

    Адвокат Коломойского сообщил о его отказе вносить залог и намерении подать апелляцию

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный судом в Киеве на два месяца украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Адвокат сказал, что сторона Коломойского «подает апелляцию, ждет полный текст решения суда». «Залог не вносим», – приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновывали вынесенную меру пресечения, передает РИА «Новости».

    В субботу суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

    Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был частью медиагруппы Коломойского, но вышел из-под его контроля, хотя именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. Эксперты указывали, что фигура Коломойского вызывала недовольство США.


    Коментарии (30)
    3 сентября 2023, 13:05
    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Сети появилось видео с подконтрольной киевскому режиму территории, на котором сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину в территориальный центр комплектации (ТЦК) прямо из постели.

    «Вы зашли на частную территорию. Что вы тут делаете?» – возмущается хозяин дома, которого сотрудники военкомата прямо из постели пытаются забрать в территориальный центр комплектации (ТЦК).

    В ответ на просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, сотрудники военкомата требуют от мужчины подтвердить, что он является владельцем этой недвижимости.

    «Это видео лучше многих слов говорит о том, как Украина израсходовала людской ресурс и сейчас будет выгребать новый, из спален, из туалетов», – прокомментировала ситуацию журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Напомним, в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Кроме того, на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин, решив перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину. На этом фоне французские СМИ рассказали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях.

    Коментарии (40)
    3 сентября 2023, 03:22
    Взрыв прогремел в Одессе

    Мощный взрыв прозвучал в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе произошел мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в регионе действует с 01.05 мск, передает РИА «Новости».

    Позднее украинские СМИ сообщили, что мощный взрыв произошел в городе Рени в Одесской области.

    Накануне взрывы произошли на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. В среду в Одессе прогремело несколько серий взрывов.

    Коментарии (22)
    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

    Коментарии (12)
    3 сентября 2023, 00:19
    Минобороны объяснило правила отпусков мобилизованных

    Депутат Останина опубликовала разъяснения Минобороны о предоставлении отпусков мобилизованным

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала ответ Минобороны России на запрос, касающийся отпусков мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине.

    Скан копии ответа ведомства опубликован в Telegram Останиной. Ответ дан на обращение уполномоченного по правам человека в Коми Веры Железцовой, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что реализует меры по предоставлению отпусков мобилизованным «с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно»

    Вопросом занимается начальник штаба. При этом принимаются во внимание «задачи по предназначению, стоящие перед воинской частью». Штаб формирует график отпусков, который, учитывая оперативную обстановку, могут скорректировать командиры. Отмечается, что ротация проводится с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, участвующих в спецоперации. При этом информация о самой ротации засекречена.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить для мобилизованных, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

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    3 сентября 2023, 07:56
    Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»

    Медведев призвал Японию в полном объеме признать итоги Второй мировой войны

    Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»
    @ Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Япония должна в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, указав, что Токио пытается «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз на Украине».

    На праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Медведев выразил сожаление в связи с тем, что «власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны», став «наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец». При поддержке США Япония расширяет военную инфраструктуру, вооружается, снимает военные ограничения и проводит «учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал он.

    Медведев призвал Токио «извлечь уроки из истории» и «в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». По его словам, Япония должна «отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», передает ТАСС.

    Он осудил попытки японской стороны «переписать историю, оправдать военные преступления, обелить их виновников» и «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз, к сожалению, на Украине».

    После капитуляции Германии в мае 1945 года милитаристская Япония оставалась источником военной угрозы, сказал он. Медведев заявил: «Действия советских войск принесли долгожданный мир и свободу на Сахалин и Курилы. При поддержке народа Китая наша армия вытеснила японских оккупантов с северо-востока этой страны, советские войска освободили и часть Кореи».

    Медведев посетовал, что в мире «вновь подняли голову те, кто хочет доминировать, как и тогда в XX веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе». Он заявил, что «наш священный долг – дать им самый решительный отпор и одержать победу», как и «80 лет назад». «Вечная память героям нашего Отечества! Мира, свободы и процветания всем народам нашей планеты!» – заявил он.

    Напомним, в июне в России был принят закон, объявляющий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2023, 17:59
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ

    «Страна»: Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин

    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ограниченно годных к военной службе мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание сообщило в своем Telegram-канале, что, в соответствии с новым приказом минобороны Украины, пригодными к мобилизации в ВСУ будут признавать большинство ранее спорных категорий.

    Издание пояснило, что статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены. Как поясняется в материале, ограниченно годные к военной службе призывники теперь будут признаны годными к прохождению службы в ВСУ по конкретной военной специальности. Соответствующее постановление будет принимать военно-врачебная комиссия. Кроме того, приказом упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

    Издание напомнило, какие именно болезни после нового приказа минобороны Украины больше не являются основанием для признания человека негодным к мобилизации в ВСУ: 2-в – клинически излеченный туберкулез; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики; 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

    Напомним, в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ. В Киеве также приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Днем ранее на Украине также решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе.

    Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

    Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (17)
    3 сентября 2023, 02:45
    В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT

    Дипломатические источники в ООН указали на невозможность подключить Россельхозбанк к SWIFT без согласия ЕС и США

    В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT
    @ SWIFT/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT в рамках возобновления зерновой сделки не планируется, сообщили дипломатические источники в ООН.

    Источники ТАСС пояснили, что обсуждается уже озвученное ранее предложение вести «расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком». Однако, как подчеркнули в ООН, ни организация, ни Турция сами не могут обеспечить подключение дочерней структуры Россельхозбанка к SWIFT, необходимо согласие ЕС и США. Кроме того, сам процесс может растянуться на несколько месяцев.

    Напомним, турецкое агентство Anadolu заявило, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Источник в политических кругах Анкары отметил, что эти условия уже были в изначальных договоренностях, «нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас».

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 17:10
    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО

    Kyiv Independent: ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий

    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие ВСУ жалуются на неэффективную подготовку и непонимание инструкторами НАТО специфики военных действий на Украине, сообщило украинское издание Kyiv Independent по итогам общения с военными ВСУ на Харьковском направлении.

    По словам одного из украинских военных, в реальности «все не так, как вы слышите на ежедневных брифингах и читаете в новостях» – российские войска в этом районе превосходят украинские в опыте, экипировке и вооружении, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, пехотинцы расположенной на этом участке фронта бригады в течение трех недель проходили в Германии подготовку по стандартам НАТО, однако не скрывают свое недовольство западными тренингами, и уверены, что офицеры НАТО не понимают реальности на местах.

    По словам другого украинского военного, пехотинец НАТО знает, что его поддерживают, и может продвигаться вперед с высокой уверенностью в том, что его не убьют и не покалечат. Он пояснил, что в НАТО предусматриваются массированные подготовительные авиаудары, артиллерийские заграждения, разминирование перед вступлением в бой пехоты. На Украине же, пожаловался он, существует и нехватка снарядов, и проблемы с ВВС, то есть пехотинцам для атак не хватает прикрытия.

    Еще один из военных сказал изданию, что стиль боя в украинской сельской местности сочетает в себе позиционный бой Первой мировой войны с технологиями и тактикой нынешнего века, однако это «находится за пределами рулевой рубки НАТО».

    Кроме того, он отметил, что переводчики часто не имеют военного образования и не могут передавать точные команды или ответы между инструкторами и стажерами. По мнению украинского военного, некоторым из инструкторов было бы полезно посетить Украину, чтобы понять, как все происходит в реальности.

    В пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах стран Евросоюза обучить до конца года 40 тыс. украинских солдат. В начале августа пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в «контрнаступлении».

    Коментарии (7)
    3 сентября 2023, 06:29
    Зеленский заявил о проходе судов через «черноморский коридор»

    Зеленский заявил о проходе двух судов через временный «черноморский коридор»

    Tекст: Антон Антонов

    Через временный коридор для торговых судов в Черном море прошли еще два судна, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    В пятницу украинские власти сообщили, что из порта Южный вышли два судна, которые оставались в Одесской области с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе уже сообщалось о проходу двух судов через временный «черноморский коридор».


    Коментарии (3)
    3 сентября 2023, 07:19
    Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200

    Российская артиллерия поразила пять складов с боеприпасами для С-200 под Славянском

    Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200
    @ Музей войск ПВО/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Под Славянском артиллерией поражены пять складов вооруженных сил Украины с боеприпасами для систем С-200, которые на Украине переделывают для ударов по наземным целям, сообщил глава пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

    Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Карловки. Нанесены ракетные удары по четвертой отдельной штурмовой бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Минесашвили сообщил, что ТОС «Солнцепек» поразила силы ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки, Раздоловки. Российская авиация нанесла удары на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    ВСУ потеряли четыре польских артустановки Krab у Райского и Долгой Балки, американскую гаубицу M119 и гаубицу «Мста-Б» у Белой Горы, Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра, сообщил Минесашвили.

    На Херсонском направлении поражены пункт управления беспилотниками и место хранения вооружения и боевых бронированных машин ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    Он рассказал, что у населенного пункта Ингулец уничтожена американская гаубица М777. За сутки военные группировки «Днепр» выполнили свыше 50 огневых задач в ходе контрбатарейной борьбы. ВСУ потеряли минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 у населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка, передает ТАСС.

    Напомним, Украина пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант, они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 04:58
    Взрыв произошел в Одесской области

    Мощный взрыв произошел в Одесской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Рени в Одесской области Украины прогремел мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    В Рени находится торговый порт, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на воскресенье уже сообщалось о мощном взрыве в Одессе.

    Коментарии (2)
    2 сентября 2023, 23:49
    Венгрия призвала Запад предоставить России гарантии безопасности

    Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш заявил о необходимости дать России гарантии безопасности со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада должны предоставить России гарантии безопасности и не должны принимать Украину в НАТО, заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

    Как заявил Гуйяш, переговоры об урегулировании конфликта на Украине окажутся эффективными только при условии, что в них примут участие не только Москва и Киев, но и Вашингтон, передает ТАСС со ссылкой на MTI.

    Гуйяш не видит для Украины «реальных шансов вернуть территории». Также он подчеркнул, что Россия не угрожает Центральной Европе – по его словам, «за последние полтора года россияне не добились быстрых и впечатляющих результатов» в боях на Украине.

    Напомним, глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал «совершенно нереалистичной» идею вернуть Крым под контроль Киева. Он также заявил, что на месте президента США и главы НАТО как можно скорее бы заключил мировое соглашение с Москвой.

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    2 сентября 2023, 22:01
    При обстреле ВСУ предприятия в Запорожской области погибли два человека

    ВСУ нанесли удар по селу в Запорожской области, погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по предприятию в селе Конские Раздоры Запорожской области, два человека погибли, пять пострадали, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Источник уточнил, что удар был нанесен по коммерческому предприятию, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка, передает ТАСС.

    Ранее украинская артиллерия ударила по городу Токмак Запорожской области, загорелся трансформатор.

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