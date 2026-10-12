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Напавший на украинского военкома выстрелил в полицейского
Напавший на военкома во Львовской области ранил полицейского
Полиция Украины задержала подозреваемого в нападении на сотрудника военкомата во Львовской области, при задержании мужчина оказал сопротивление и выстрелил из пневматического пистолета в правоохранителя.
Накануне в городе Шептицкий мужчина ранил сотрудника военкомата, участвовавшего в мобилизации, после чего скрылся, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую полицию. Военнослужащий оказался в реанимации.
«Правоохранители провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и при силовой поддержке полицейских группы оперативного реагирования задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Шептицкого. Во время задержания фигурант оказал активное сопротивление полицейским и применил пневматический пистолет», – сообщили в ведомстве.
В результате инцидента пострадал 40-летний сотрудник полиции. Задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство и насилии в отношении работника правоохранительного органа.
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