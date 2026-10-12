Напавший на украинского военкома выстрелил в полицейского

Напавший на военкома во Львовской области ранил полицейского

Tекст: Ольга Иванова

Накануне в городе Шептицкий мужчина ранил сотрудника военкомата, участвовавшего в мобилизации, после чего скрылся, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую полицию. Военнослужащий оказался в реанимации.

«Правоохранители провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и при силовой поддержке полицейских группы оперативного реагирования задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Шептицкого. Во время задержания фигурант оказал активное сопротивление полицейским и применил пневматический пистолет», – сообщили в ведомстве.

В результате инцидента пострадал 40-летний сотрудник полиции. Задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство и насилии в отношении работника правоохранительного органа.

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