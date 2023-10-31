В США приготовили Зеленского к роли нечисти

Tекст: Дмитрий Бавырин

Белый дом – то место, где напоказ хранят семейные традиции американцев: к Рождеству наряжают елку, в День благодарения милуют индейку, на Хэллоуин раздают сладости детям сановников и обслуги. На сей раз сын госсекретаря Энтони Блинкена пришел к президенту Джо Байдену за конфетами в костюме Владимира Зеленского. Вот такой у них там в Вашингтоне клуб веселых и находчивых.

Иногда толстовка цвета хаки – это просто толстовка цвета хаки, но сына Блинкена сопровождала дочь Блинкена в цветах украинского флага, так что двойные толкования сомнительны. Это именно президент Украины и сама Украина-Мать клянчат у президента США сладкие подарочки.

В комментариях к постам американских ведомств украинцы безошибочно идентифицировали своих. И, как ни странно, отнеслись к произошедшему благодушно и с юмором, а национал-патриотическая часть даже восторженно – типа «нас заметили».

Это понятная реакция. Во-первых, вот уже почти месяц, как Украину не замечают. Ее полностью загородили новости с Ближнего Востока. Зеленский перестал появляться на первых полосах мировых СМИ, а тут, считай, появился в Белом доме, пускай и не сам. Помнят.

Во-вторых, трактовать это не в восторженную, а наоборот, в критическую сторону не просто неприятно – страшно. Ведь на Хэллоуин обычно наряжаются во всякую нечисть. Получается, президент Украины для американской элиты кто-то вроде черта-попрошайки.

А что если однажды ему откажут в «конфетах»? Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, если Вашингтон прекратит оказывать поддержку Киеву, Россия одержит победу. Вот национал-патриотам и страшно: если недавно их «верховный головнокомандувач» вызывал в США восхищение, то теперь он – повод для шуток у барских детей. Не к добру.

Если бы все то же самое происходило в доме Дональда Трампа или какого-нибудь Мэтта Гетца, было бы понятно, что украинцев так троллят, иначе говоря – издеваются над ними. Но это инцидент из жизни Байдена и Блинкена – апологетов идеи содержания ВСУ ради разгрома России военным путем. Раз так, что это вообще было? Прежде всего это жизнь.

Еще месяц назад Зеленский вернулся из поездки в США – и c тех пор довольно злобен, поскольку не увидел в американцах прежнего энтузиазма в плане дальнейшей помощи Украине. Этому посвящен свежий материал журнала Time, общий смысл которого – американцы знают, что украинцы проиграли, и украинцы знают, что проиграли, но Зеленский отказывается в это верить, ужесточается и уходит в себя. Ведь мог бы судить «Кивин» в Юрмале, а не это вот все.

Официально США своей позиции по Украине не меняли, но бдительные британцы заметили, что она скорректировалась как минимум в репликах Байдена: было «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя».

Но насколько велика будет эта помощь с учетом, что, как следует из той же публикации Time, у ВСУ критическая нехватка всего – от снарядов до людей? Новых людей точно не предвидится, а в плане снарядов Зеленский неожиданно для себя вступил в жесткую конкуренцию с Биньямином Нетаньяху без особых шансов на успех.

Как заявил однопартиец Байдена Майкл Куигли, посетивший Киев в составе делегации Конгресса США, «я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 мм, но Израилю они тоже нужны».

В то же время прежний механизм выделения Киеву средств застопорился, и с каждым днем перспектив у него все меньше. Не сумев выбить из Палаты представителей 60 с лишним миллиардов долларов для Киева напрямую, команда Байдена зашла с другой стороны, предложив утвердить единый стомиллиардный платеж на Украину, Израиль и охрану южных границ. Теперь известно, что этот номер не прошел: с новым спикером Палата представителей будет утверждать транш для Израиля неотложно и отдельно от украинского.

Что же касается Украины, тот самый новый спикер, «пехотинец Трампа» Майк Джонсон посоветовал подождать и подготовиться к тому, чтобы отчитаться за уже освоенные средства.

Кстати, утверждается, что половина из них ушла на оборонную промышленность США. И среди контролирующих бюджетный процесс республиканцев много тех, кто хотел бы продолжить этот банкет. Однако Зеленский теперь в любом случае не приоритет, а тот, на ком экономят. Потому что безнадежен.

Он должен был задумываться над тем, как будет выглядеть отказ Америки от дальнейшей поддержки его режима. А именно так и будет выглядеть – через «приходите завтра» и информационную обработку, в рамках которой публикация в Time и Хэллоуин в Белом доме могут быть звеньями одной цепи.

Американский народ полтора года убеждали в том, что выделение Зеленскому миллиардов – это долг чести, это инвестиция, это национальный интерес. В каком-то смысле так оно и есть – многим группам влияния в США выгодно продолжение конфликта на Украине, но прежние объяснения больше не работают. Часть избирателей устали от Украины, а опирающиеся на их голоса политики перешли в антиукраинскую фронду.

Если поддержку все-таки придется свернуть, это нельзя будет сделать просто так – а как же тогда долг, инвестиции и национальный интерес? Придется создать информационный фон, на котором Зеленский уже не герой, не союзник США, не «лидер свободного мира», а диктатор, коррупционер или, как в данном случае, нечисть-попрошайка (для начала неплохо).

Бывают исключения, но обычно дело обстоит так: если костюм тебя надевают на Хэллоуин, ты либо уже мертв, либо живой труп, в частности труп политический.

Американцы любят свои традиции. А еще они реалисты. Бросить союзников, если они безнадежны, это тоже их традиция, известная на широком пространстве от Вьетнама до Афганистана.

Но если ты был послушным мальчиком, а главное – выжил, то можешь рассчитывать на сладкий подарочек от самого президента.

Шансы на это у Зеленского пока еще сохраняются.