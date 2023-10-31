В США раскрыли, куда тратится половина предназначенной Украине помощи

WSJ: Половина помощи Киеву от Вашингтона уходит на оборонную промышленность США

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью изданию сенатор выразил надежду, что новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон поддержит дальнейшую помощь Киеву, передает ТАСС. Макконнелл отметил, что обсудит этот вопрос с Джонсоном до конца недели. Сенатор указал, что необходимо принять единый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также включить в него средства на защиту американских границ.

По его словам, все это взаимосвязано, и если не противостоять этим вызовам сейчас, то в будущем они обойдутся нам гораздо дороже. Однако, по его словам, он хотел бы, чтобы вопросы охраны границ занимали более важное место во внешнеполитической повестке США.

На вопрос о том, будет ли, по его мнению, принят совместный пакет помощи, Макконнелл не дал определенного ответа.

«Безусловно, среди моих однопартийцев в Палате представителей есть те, кто не хотел бы дальше помогать Украине. Но это больше, чем террористические атаки на Израиль. Сейчас мы конкурируем с такими державами, как Китай и Россия», – подчеркнул республиканец.

В комментарии газете посол Украины в США Оксана Маркарова назвала оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые ранее были направлены Киеву Соединенными Штатами, оружием, «меняющим ход игры».

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.