31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского
Экс-генпрокурор Украины Луценко перечислил негативные последствия авторитарного правления Зеленского
Авторитарный стиль принятия решений президента Украины Владимира Зеленского имеет негативные последствия для страны, выразил мнение германской газете Welt экс-министр внутренних дел (с 2005 по 2006, с 2007 по 2010), бывший генеральный прокурор Украины (с 2016 по 2019 год) Юрий Луценко.
По его словам, Зеленского можно назвать успешным президентом на основании его победы на выборах, однако «за этим скрываются его внутриполитические проступки, указывающие на авторитарное единоличное правление, а это имеет негативные последствия», передает ТАСС.
Луценко привел в пример ситуацию с назначением человека из собственного окружения на одну из ключевых должностей в сфере реконструкции. В обязанности нового чиновника входила защита электрических трансформаторов от воздушных налетов, однако данный вопрос тот решить не сумел за год.
«Когда один человек делает все, как Зеленский, у него это получается не так хорошо. И в данном случае он задействовал человека, который хотя и был лоялен, не подходил для этой работы», – добавил экс-министр.
Кроме того, бывший прокурор заметил, что по своей основной профессии Зеленский является актером. «А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно, лишь бы тебе аплодировали», – заключил политик.
Ранее журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента. До этого она назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».