Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России

Политолог Шеслер: Бездействие украинских дипломатов вынуждает беженцев, у которых на Западе изъяли детей, обращаться к России

Tекст: Илья Абрамов

«За помощью в российское постпредство обратились граждане Украины, которые оказались жертвами ювенальной юстиции западных стран. Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

«Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодежь европеизирована и достаточно образована, что делает ее желанной для усыновления», – отмечает она.

«В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить наше внешнеполитическое ведомство. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами», – резюмирует Шеслер.

Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

Как отметил дипломат, обратившиеся откровенно рассказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения. По словам Лукьянцева, подобные обращения продолжают поступать. Он заверил, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок.

Он отметил, что за апрель было получено много обращений, причем не только от украинок, что говорит о том, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.

Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.