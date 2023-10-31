В США заявили о потере интереса к Украине в американском обществе

Time: Зеленского разозлили итоги визита в США из-за потери интереса к Украине

Tекст: Антон Никитин

В публикации отмечается, что общественная поддержка Украины в США снижается в течение нескольких месяцев, и визит Зеленского никак не поспособствовал ее оживлению. По словам одного из членов окружения президента Украины, после возвращения из Вашингтона в Киев Зеленский был «зол», передает ПРАЙМ.

В статье говорится, что журналист издания последовал за Зеленским в Киев после его визита в Вашингтон «в надежде увидеть его реакцию на полученные сигналы, в особенности на настойчивые призывы к борьбе с коррупцией и угасающий энтузиазм по поводу войны, конца которой не видно».

В материале отмечается, что Зеленский потерял «обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками». Как говорит один из давних членов команды Зеленского, «теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит».

Также в статье говорится, что Зеленский все больше чувствует себя преданным западными союзниками, так как они «оставили его без средств для победы», есть только минимальные ресурсы, чтобы выжить, передает ТАСС.

При этом президент Украины по-прежнему категорически против даже временного перемирия, по его словам, это означало бы «оставить рану открытой для последующих поколений», отмечается в материале.

Накануне бывший американский военный разведчик Скотт Риттер предсказал, что Зеленского «либо убьют, либо заменят», так как он перестал быть главной звездой Запада.