Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
ЕС не сможет поставить миллион снарядов Украине
Bloomberg: ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн снарядов Украине
Евросоюз, скорее всего, не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, Европейская служба внешних связей проинформировала дипломатов стран сообщества о том, что ЕС, «вероятно, не сможет достичь цели» по поставкам указанного количества снарядов к марту 2024 года, передает ТАСС.
Bloomberg подчеркивает, что по прошествии половины намеченного срока сообщество передало Украине лишь около 30% от всех обещанных снарядов. Как отмечает агентство, снабжение бывшей советской республики боеприпасами становится все более актуальным вопросом по мере того, как Россия наращивает собственное производство. Сейчас любой дефицит военных поставок из Европы «рискует стать критическим» для Украины.
Как указывает Bloomberg, передача военной помощи Киеву замедляется на фоне приближения президентских выборов в США и неоднозначной позиции государств ЕС.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.