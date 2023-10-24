Производство боеприпасов НАТО на Украине уперлось в две нерешаемые проблемы

Производству натовских боеприпасов на Украине мешают коррупция и ВКС России

Tекст: Евгений Поздняков

На Украине заявили о необходимости собственного производства боеприпасов. Об этом в интервью Financial Times сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его мнению, в настоящий момент весь мир испытывает огромный дефицит вооружений. Он также отметил, что большинство складов на территории разных государств уже опустело.

В связи с этим Шмыгаль сообщил, что Украина должна иметь мощности по созданию боеприпасов. Издание отмечает, что для концентрации усилий на военно-промышленном комплексе офис Зеленского уже вносил необходимые изменения в бюджет страны. Кроме того, из-за глобальной «нехватки пороха» местному руководству не удастся в кратчайшие сроки трансформировать производство снарядов.

Премьер-министр отмечает, что правительство страны выучило «уроки резкого увеличения объемов производства дронов». Однако выстраивание отрасли создания боеприпасов – куда более сложная и амбициозная задача, поскольку в настоящий момент весь мир сталкивается с проблемами отсутствия сырья, необходимого для приемлемой работы промышленности.

В статье также указывается, что в настоящий момент несколько западных государств испытывают опасения по поводу соглашений с Украиной о развитии военной промышленности на территории воюющей страны. Подчеркивается, что союзные правительства не хотят идти на сотрудничество в данной сфере из-за боязни гибели собственных граждан при ударе по конструируемым объектам.

Между тем офис Зеленского своим приоритетом называет создание совместных предприятий с европейскими и американскими оборонными компаниями. В то же время Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, считает, что государство уже создало «лучшие в мире условия для предпринимателей» военной промышленности.

Однако столь масштабные планы вызывают сомнение даже у некоторых местных политиков. Так, Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны, считает «бессмысленным стремление к полной независимости» в сфере создания боеприпасов. На этом фоне Шмыгаль уверяет, что «Укроборонпром» и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие, передает «Страна». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих планах.

В России нехватку вооружений у Украины объяснили высоким уровнем коррупции. Об этом неназванный источник сообщил РИА «Новости». Также в стране отсутствует контроль над предоставляемыми западными странами образцами. Продукция военного назначения отправляется на черный рынок, где распределяется криминальными группировками. В результате этого процесса техника оказывается в других регионах мира.

Слова премьер-министра Украины прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, США и союзникам придется потратить много времени для восполнения ресурсов на производство боеприпасов. Это и становится главной причиной возникновения «определенных точек напряжения».

В экспертном сообществе считают, что Украина не сможет стать самостоятельным центром производства боеприпасов. Для этого в стране практически полностью отсутствуют необходимые промышленные мощности, а на строительство полноценных заводов в период ведения военных действий не решится ни один западный инвестор.

«Украина давно мечтает о собственном производстве натовских боеприпасов. Тем не менее некоторым желаниям не суждено стать реальностью. На территории страны практически полностью отсутствуют необходимые станки и прочее оборудование. До сих пор остается актуальной и проблема нехватки пороха», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«Амбициозные планы требуют привлечения сильных специалистов, в том числе и с территории западных стран. Руководство производством, как и итоговая оценка качества выпускаемой продукции, должны стать предметом деятельности профессионалов. Однако привлечь их для работы на Украине непросто», – считает собеседник.

«Нельзя забывать и о том, что строительство заводов будет проводиться в условиях военного времени. И тут уже встает вопрос поиска инвестиций. Владельцы крупного капитала не готовы отдавать деньги на проекты, судьба которых будет зависеть от действий российской авиации»,

– отмечает эксперт. «В настоящий момент Украина способна на производство только некоторых советских моделей боеприпасов. Однако и здесь говорить о полномасштабном процессе неуместно. Так что даже потенциально Украина не может стать мировым центром по производству вооружений», – акцентирует Рожин.

«Все ведущие игроки на этом рынке, в том числе и западные, обладают долгой традицией изготовления боеприпасов. У них хорошо отлажены все необходимые логистические цепочки. Так, пороховые заводы плотно интегрированы в сеть военной промышленности. Доставка важного компонента происходит быстро и без задержек», – подчеркивает собеседник.

«При этом даже отраслевые гиганты не способны справиться с теми объемами, которые диктует сложившаяся геополитическая ситуация. Украине же за такими показателями и вовсе не угнаться. К тому же ее стремление стать магнатом в сфере боеприпасов будет сдерживать Россия. Мы уже наносим удары по оборонным и ремонтным предприятиям. Важно, чтобы эта практика носила регулярный и системный характер», – считает Рожин.

Для производства боеприпасов НАТО Украине не хватает и сети развитой сталелитейной и химической промышленности, уточняет Константин Сивков, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук. «Кроме того, необходимы заводы, обеспечивающие создание взрывных материалов, в том числе электронных компонентов для них. На это накладывается нехватка пороха, проблемы с которым сейчас наблюдаются во всем мире», – сказал он.

«Также Украине критически не хватает необходимых для создания боеприпасов мощностей. Наладить производство без помощи западных стран, которые смогут поставлять важное оборудование, практически невозможно. Пойдет ли НАТО на такой шаг – непонятно. Кроме того, для реализации данного плана нужно много времени, – отмечает собеседник. –

Сделать в короткие сроки большой объем снарядов, нужных для ведения боевых действий, нереально».

Между тем политолог Владимир Скачко назвал предложение Шмыгаля о создании на Украине производства боеприпасов «преступлением против собственного народа». «Этим он может подставить под удар российских ВКС жителей страны, которые потенциально будут работать на новых оружейных заводах», – считает эксперт.

«Построить фабрики и наладить производство боеприпасов на Украине можно только в том случае, если наша авиация полностью прекратит свою деятельность. Однако этого не произойдет вплоть до окончания СВО. Новые военные объекты станут законной целью для нанесения ударов», – отмечает собеседник.

«К тому же на Украине не хватает производственных мощностей. Восстанавливать разрушенное будет дорого, как и строить новое. Дешевле перевозить снаряды с предприятий, организованных на территории Польши или других соседних стран НАТО. Но согласятся ли они на это? Не думаю, так как попасть под потенциальный удар никому не хочется», – поясняет он.

«Данная тема, скорее всего, поднимается из-за желания украинских властей заработать еще больше денег на коррупционных схемах. У них соревнование – кто быстрее станет миллиардером. В стране все решения принимаются ради воровства. Производство снарядов, в свою очередь, открывает огромные возможности для реализации темных, но прибыльных схем. Таким образом у противника все упирается в две проблемы: коррупция местных чиновников и действия ВКС России», – резюмирует Скачко.