Ударную авиацию Украины выманили на дистанцию смерти

Военные эксперты объяснили, как российская ПВО сбила десять украинских МиГ-29

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

За последние сутки российские средства ПВО и летчики-истребители уничтожили семь украинских МиГ-29. А всего с начала недели уничтожено 12 самолетов, из них: десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8, следует из сводки Минобороны России.

Также средствами ПВО перехвачено 35 боеприпасов американских РСЗО HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и шесть управляемых американских. Помимо этого, поражены 314 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, советские истребители МиГ-29 относятся к четвертому поколению и предназначены для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости. Сейчас именно эти машины считаются костяком украинской авиации.

Весной этого года советник командования Воздушных сил вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат приводил данные о наличии у Киева трех бригад истребителей МиГ-29. Кроме того, в распоряжении ВСУ находились две бригады Су-27. Пополнить численность машин Украина смогла за счет передачи старых советских истребителей странами Европы, в том числе Польшей и Словакией.

При этом ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина пытается спрятать от России места базирования военной авиации. Для этого ВСУ решили использовать автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочных полос. С этой же целью на Украине были восстановлены заброшенные аэродромы времен Советского Союза, по которым все чаще наносятся удары ВС России.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что с помощью МиГ-29 Украина может применять как высокоточные боеприпасы JDAM, так и противорадиолокационные американские ракеты AGM-88 HARM. «Что такого сегодня случилось, что сбиты сразу семь истребителей? Ну, во-первых, это показатель эволюции нашей ПВО. Во-вторых, скорее всего, разведки. Похоже противнику устроили неплохую засаду. Отомстили за Брянск», – предположил Коц.

«Не исключено, что ВСУ получили какую-то дезинформацию от нашей разведки и начали готовить атаку, для чего перебазировали ударную авиацию с основных мест расположения на аэродромы «подскока», находящиеся примерно в 100 км от линии боевого соприкосновения», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

«Наши «Герани» и ранее уничтожали украинские самолеты и вертолеты на стоянках, аэродромах. Сейчас же, судя по всему, ВСУ готовили какую-то масштабную операцию, поэтому начали перебрасывать сразу большое количество машин. Наша ПВО и истребители в большинстве случае работают как надо, а тут, скорее всего, мы увидели ее синергию с разведкой, выманившей самолеты ВСУ на удобную для нас дистанцию», – объяснил собеседник.

«Вообще аэродромами подскока пользуются следующим образом: туда перебрасывается авиация и маскируется. В течение нескольких часов командиры получают уточненные данные о расположении целей, сразу взлетают, выполняют задачу и уходят на основные аэродромы базирования уже примерно за 300 км от фронта. В этом и заключается оперативность применения, например, штурмовой авиации», – рассказал спикер.

«Я думаю, в данном случае большинство украинских самолетов мы сбили на глиссаде посадки.

В это время летчик, как правило, не успевает или физически не может отреагировать на атаку – отстрелить тепловые ловушки, включить РЭБ, провести противоракетные маневры. В такие моменты вероятность поражения самолета одной ракетой – 0,85. Тогда как в остальных случаях – при комплексном противодействии атаке, вероятность поражения самолета составляет примерно 0,4», – объяснил Попов.

Эксперт в области ПВО Юрий Кнутов называет произошедшее следствием корректировки работы российской противовоздушной обороны – силы ПВО стали тщательнее относиться к вопросу уничтожения вражеской авиации, активнее работать по данному направлению. Другая причина кроется в активизации действий ВС ВСУ, поскольку Запад требует от офиса Зеленского эффективного наступления, а без поддержки с воздуха это невозможно.

«Украина сейчас меняет тактику и стремится наносить больше авиаударов по территории России, в первую очередь – по Крыму, по новым регионам. А удары можно наносить либо с пусковых установок типа HIMARS, либо с самолетов ракетами Storm Shadow, SCALP или AGM-88 HARM. Поэтому мы начали еще более активную охоту на эти самолеты. Они стали чаще вылетать для атак, и мы стали больше их сбивать», – отметил собеседник.

«Кроме того, ВСУ активизировали авиаатаки на Купянском и Ореховском направлениях. Их штурмовики периодически пытаются наносить удары, и мы их сбиваем. Артиллерию близко подтянуть они не могут, мы ее накрываем. Поэтому у них остается только тактика концентрации нескольких самолетов для нанесения удара по какому-то одному направлению. И потом они рассредоточиваются по разным аэродромам базирования. Но не в этот раз», – заключил эксперт.