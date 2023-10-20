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    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    7 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    10 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    23 комментария
    20 октября 2023, 18:20

    Генерал авиации объяснил массовое уничтожение самолетов ВСУ

    Генерал авиации Попов указал на роль разведки при массовом уничтожении самолетов ВСУ

    Генерал авиации объяснил массовое уничтожение самолетов ВСУ
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Рост эффективности российской ПВО в ходе спецоперации может быть связан с успешной работой разведки по дезинформации ВСУ. Украина по наводке перебросила ударные самолеты на аэродромы «подскока» поближе к фронту, где они и были уничтожены либо на земле, либо на глиссаде при посадке, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении десяти украинских истребителей МиГ-29, двух штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8.

    «Не исключено, что ВСУ получили какую-то дезинформацию от нашей разведки и начали готовить атаку, для чего перебазировали ударную авиацию с основных мест расположения на аэродромы «подскока», находящиеся примерно в 100 км от линии боевого соприкосновения», – пояснил сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    «Наши «Герани» и ранее уничтожали украинские самолеты и вертолеты на стоянках, аэродромах. Сейчас же, судя по всему, ВСУ готовили какую-то масштабную операцию, поэтому начали перебрасывать сразу большое количество машин. Наша ПВО и истребители в большинстве случае работает как надо, а тут, скорее всего, мы увидели ее синергию с разведкой, выманившей самолеты ВСУ на удобную для нас дистанцию», – объяснил собеседник.

    «Вообще аэродромами подскока пользуются следующим образом: туда перебрасывается авиация и маскируется. В течение нескольких часов командиры получают уточненные данные о расположении целей, сразу взлетают, выполняют задачу и уходят на основные аэродромы базирования уже примерно за 300 км от фронта. В этом и заключается оперативность применения, например, штурмовой авиации», – рассказал спикер.

    «Я думаю, в данном случае большинство украинских самолетов мы сбили на глиссаде посадки. В это время летчик, как правило, не успевает или физически не может отреагировать на атаку – отстрелить тепловые ловушки, включить РЭБ, провести противоракетные маневры. В такие моменты вероятность поражения самолета одной ракетой – 0,85. Тогда как в остальных случаях – при комплексном противодействии атаке, вероятность поражения самолета составляет примерно 0,4», – детализировал эксперт.

    В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в «результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. «Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов Миг-29», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию.

    20 октября 2023, 12:40
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией

    Секретарь Совбеза Украины Данилов: Не согласных с антироссийским курсом Киева украинцев ждет жесткий ответ

    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцев, не согласных с антироссийским курсом Киева, ждет жесткий ответ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, это является предупреждением для «всех ждунов», которые выражают надежду на скорое окончание конфликта, если Киев решит сдаться, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    «Если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий», – заявил Данилов.

    При этом ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    Коментарии (16)
    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 00:22
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины устроить покушение на российского военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские спецслужбы готовили физическое устранение военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, сообщила, что «киевский режим продолжает осуществлять в отношении российских журналистов и военкоров акции устрашения с угрозами физической расправы». Она отметила, что сейчас Трушнин, освещавший ход специальной военной операции на Украине, находится в служебной командировке в зоне палестино-израильского конфликта.

    Украинские спецслужбы через чат-боты в мессенджерах наняли россиян «передать угрозы военкору». Задержанные граждане России признались, что понимали, «кто именно является заказчиком преступления – украинские спецслужбы».

    Захарова указала, что Трушнин подвергается «непрерывному психологическому прессингу». Как сообщили арестованные, итогом такого «давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение».

    «Тиражирование фейков и распространение инсинуаций – кредо «пиарщиков» этого спонсируемого извне неонацистского режима. На объективность и взвешенность там никто не способен. Да и такой цели, учитывая заказ «коллективного Запада», – не было и нет», – заявила Захарова.

    Она уверена, что «профильные международные структуры» в очередной раз проигнорируют «творимые бандеровским режимом бесчинства». Захарова заявила: «Именно их сознательное бездействие способствовало укоренению там неонацистской идеологии и возрождению звериных рефлексов в отношении всех неугодных режиму Зеленского. Они обязаны будут принять свою долю ответственности за преступления подопечных».

    На днях на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами. В столичной прокуратуре сообщали, что открыто уголовное дело, передает ТАСС.

    Напомним, Захарова уже указывала на  «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов. Так, в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин, летом киевский режим пытался организовать террористическое нападения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

    Коментарии (15)
    19 октября 2023, 22:22
    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО

    Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО

    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил об этом на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе», передает ТАСС.

    По его словам, пока продолжается СВО, следует «привлечь их к проведению специальной военной операции». Если человек, получив российский паспорт, не готов «исполнять свой воинский долг», то необходимо «принимать решение о лишении такого человека гражданства», сказал он.

    Кроме того, Бастрыкин выразил поддержку созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает целесообразным введение процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно ее при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг. Также предлагается проводить на пунктах пропуска через государственную границу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан.

    В августе сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

    Коментарии (35)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    20 октября 2023, 01:31
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    Начальник Генштаба Герасимов в Ростове-на-Дону доложил Путину о ходе специальной военной операции на Украине

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину о ходе СВО, передает ТАСС.

    Как сообщил Песков, прошли «и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», передает РИА «Новости».

    Герасимов сообщил Путину, что «объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции». Они поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад, содержание которого не раскрывается.

    Путин попросил Герасимова «передать привет командирам». «Обязательно», – ответил начальник Генштаба.

    В четверг Путин в Перми принял участие в мероприятиях международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (9)
    20 октября 2023, 04:59
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о требовании использовать ракеты ATACMS только «в пределах суверенной Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заверил США, что ракеты ATACMS будут применяться «в пределах суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер не захотел озвучивать «подробности относительно количества переданных» ракет. Комментируя возможность новых поставок тактических ракет Киеву, он заявил, что Вашингтон будет обсуждать эту тему «с Украиной, а также союзниками и партнерами», передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, намерены ли США передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые собирались отдать Украине, Райдер сказал, что у него «нет информации на этот счет помимо того», что США «уверены» в своей способности «оказывать поддержку и Украине, и Израилю».

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России. Сообщалось об обстреле Бердянска ракетами ATACMS.



    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 04:27
    Захарова оценила намерение США получить «дивиденды на крови»

    Захарова заявила, что разговоры США о «борьбе за свободу и демократию» оказались «просто расчетом»

    Захарова оценила намерение США получить «дивиденды на крови»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что помощь Украине является «разумной инвестицией», которая принесет дивиденды.

    Захарова отметила в Telegram, что прежде США говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    По словам Захаровой, США всегда рассматривали войны как «разумную инвестицию», поскольку те велись «не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – сказала она.

    Оценивая слова Байдена о дивидендах, Захарова напомнила высказывание члена верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой». Как заявила Захарова, видимо, «все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови».

    Напомним, Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям.

    Коментарии (2)
    20 октября 2023, 12:59
    Комик Слепаков продал квартиру в Москве

    Переехавший в Израиль комик Семен Слепаков продал квартиру в центре Москвы

    Комик Слепаков продал квартиру в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Популярный комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), проживающий в Израиле, продал недвижимость в России, сообщили СМИ.

    Комик продал жилье в октябре, недвижимости в России у него больше нет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Апартаменты площадью 217 квадратных метров Слепакова находились в элитном комплексе Park Residence, расположенном в 1-м Голутвинском переулке, новый собственник жилья появился две недели назад, сумма сделки неизвестна.

    Отмечается, что артист просил за квартиру 295 млн рублей, с возможной скидкой в 25% за срочность.

    Напомним, Минюст включил в реестр иностранных агентов Слепакова в середине апреля,

    Коментарии (11)
    20 октября 2023, 11:22
    Пленный украинский танкист назвал единственный шанс выжить для солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть украинских военных, штурмующих российские позиции на Запорожском направлении, гибнет, единственный шанс выжить – сдаться в плен, заявил пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    По его словам, все понимают и знают: если попадешь на «передок», шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая. Он добавил, что успел насмотреться на потери, которые стали результатом штурмов, передает ТАСС.

    По его словам, сам он был мобилизован несколько недель назад и попал в плен на первом же задании, когда его и сослуживцев отправили разминировать дорогу из Малой Токмачки на Вербовое на танках Т-72.

    «На середине пути начался обстрел, хотели спрятаться за посадкой, не заметили окоп, и машина легла на бок. Мы спрятались в том же окопе. Начали подходить ваши солдаты, предлагали сдаться, и мы сложили оружие, сразу сдались. Если бы не эта ситуация, мы бы погибли. Плен спас меня и сослуживцев», – добавил Галинка.

    Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.

    Коментарии (2)
    20 октября 2023, 12:46
    Экс-сотрудник ЦРУ: Продвижение русских на Украине не остановить

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Продвижение русских на Украине не остановить

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска переходят в наступление на фоне накапливающихся проблем Киева, помощь Запада Украине не остановит продвижение российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Джонсон заявил, что «критически важная» помощь Запада Украине пойдет на спад, но киевский режим попробует держаться, пока есть «слабенький поток» поддержки, передает РИА «Новости».

    И тем не менее, по словам Джонсона, это «не остановит продвижения русских», которые перешли в наступление.

    Эксперт считает, что конфликт на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине. Так, по его словам, США перебросили 101-ю воздушно-десантную дивизию из Румынии в Иорданию. Кроме того, Джонсон обратил внимание, что США разместили на своих базах в регионе F-16 и прочие самолеты, совершая тем самым очень быстрые и решительные шаги, ничего подобного не делали в случае с Украиной.

    Ранее издание Responsible Statecraft указало на то, что вероятного пути к военной победе Киева не существует независимо от того, сколько денег выделит Конгресс.

    Издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа до этого сообщило, что попытки ВСУ проводить операции против Российской армии обречены, так как украинской стороне не хватает бойцов.

    Напомним, президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

    Коментарии (0)
    20 октября 2023, 11:18
    RS: Даже с колоссальными тратами Запада Украине не победить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Вероятного пути к военной победе Киева не существует независимо от того, сколько денег выделит Конгресс, пишет отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для издания Responsible Statecraft.

    Военный отметил, что Зеленскому придется признать очевидную истину, что проигрыш в конфликте неизбежен. По его словам, потрачены колоссальные деньги на украинское контрнаступление, но оно не оправдало ожиданий и обернулось для ВСУ «умопомрачительными потерями», передает РИА «Новости».

    Политический хаос в Вашингтоне и взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке, как пишет Дэвис, отвлекут общественность от проведения разумной комплексной проверки, которая необходима для понимания, имеет ли смысл дальнейшее финансирование Украины.

    Эксперт пишет, что Украина не смогла прорвать оборону России после четырех месяцев атак, полугода подготовки, получения 46 млрд долларов военной помощи, а также значительной разведывательной поддержки, сторонники дополнительного финансирования не могут утверждать, что дополнительные миллиарды приведут к успеху.

    Кроме того, в статье он приходит к выводу, что у США нет конкретного плана по прекращению боевых действий на Украине.

    Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям.

    Издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа сообщило, что попытки ВСУ проводить операции против Российской армии обречены, так как украинской стороне не хватает бойцов.

    Напомним, президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

    Коментарии (2)
    20 октября 2023, 12:08
    Во Франции призвали Зеленского признать потерю территорий

    Front Populaire: Зеленскому придется признать потерю территорий ради мира

    Tекст: Александра Юдина

    Украинскому президенту Владимиру Зеленскому для прекращения военных действий в своей стране придется пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, пишет французское издание Front Populaire.

    В частности, украинскому президенту придется признать потерю территорий, отказаться от целей вступить в Евросоюз и НАТО, закрепить в конституции использование русского языка наравне с украинским и пройти через ограниченную форму демилитаризации, передает «Газета.Ru».

    При этом издание уточняет, что Киев позднее сможет компенсировать неким договором о взаимной обороне между Украиной с одной стороны и Польшей, Францией и Германией – с другой.

    В обратном случае, как подчеркивает Front Populaire, конфликт будет продолжаться бесконечно.

    Ранее издание Responsible Statecraft указало на то, что вероятного пути к военной победе Киева не существует независимо от того, сколько денег выделит Конгресс.

    Издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа до этого сообщило, что попытки ВСУ проводить операции против российской армии обречены, так как украинской стороне не хватает бойцов.

    Напомним, президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

    Коментарии (3)
    19 октября 2023, 23:11
    Второй беспилотник сбит в Белгородской области

    Минобороны сообщило об уничтожении второго беспилотника над территорией Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, очередная попытка киевского режима устроить террористическую атаку была сорвана около 22.30 мск.

    Напомним, около 22.00 мск в Белгородском районе российской системой ПВО также был сбит украинский беспилотник.


    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 22:40
    Украинский беспилотник сбит в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Минобороны России подтвердило уничтожение украинского БПЛА.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, никто не пострадал, в результате атаки БПЛА и его уничтожения «разрушений нет».

    Минобороны подтвердило в Telegram, что около 22.00 мск дежурными средствами ПВО над областью был сбит украинский беспилотник.

    Напомним, накануне сообщалось, что над российской территорией за ночь сбили 28 украинских БПЛА. Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря.

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