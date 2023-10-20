Генерал авиации объяснил массовое уничтожение самолетов ВСУ

Генерал авиации Попов указал на роль разведки при массовом уничтожении самолетов ВСУ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Не исключено, что ВСУ получили какую-то дезинформацию от нашей разведки и начали готовить атаку, для чего перебазировали ударную авиацию с основных мест расположения на аэродромы «подскока», находящиеся примерно в 100 км от линии боевого соприкосновения», – пояснил сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

«Наши «Герани» и ранее уничтожали украинские самолеты и вертолеты на стоянках, аэродромах. Сейчас же, судя по всему, ВСУ готовили какую-то масштабную операцию, поэтому начали перебрасывать сразу большое количество машин. Наша ПВО и истребители в большинстве случае работает как надо, а тут, скорее всего, мы увидели ее синергию с разведкой, выманившей самолеты ВСУ на удобную для нас дистанцию», – объяснил собеседник.

«Вообще аэродромами подскока пользуются следующим образом: туда перебрасывается авиация и маскируется. В течение нескольких часов командиры получают уточненные данные о расположении целей, сразу взлетают, выполняют задачу и уходят на основные аэродромы базирования уже примерно за 300 км от фронта. В этом и заключается оперативность применения, например, штурмовой авиации», – рассказал спикер.

«Я думаю, в данном случае большинство украинских самолетов мы сбили на глиссаде посадки. В это время летчик, как правило, не успевает или физически не может отреагировать на атаку – отстрелить тепловые ловушки, включить РЭБ, провести противоракетные маневры. В такие моменты вероятность поражения самолета одной ракетой – 0,85. Тогда как в остальных случаях – при комплексном противодействии атаке, вероятность поражения самолета составляет примерно 0,4», – детализировал эксперт.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в «результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. «Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов Миг-29», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию.