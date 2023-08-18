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    18 августа 2023, 19:05

    Америка будет годами дразнить Украину самолетами F-16

    Эксперты назвали возможную тактику применения Украиной американских F-16

    Америка будет годами дразнить Украину самолетами F-16
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Волкова,
    Илья Абрамов

    Военные США впервые назвали сколько-нибудь определенный срок, в течение которого можно подготовить украинских летчиков для ведения боя на истребителях F-16. Речь идет о не менее чем пяти годах. И это далеко не единственная причина того, почему эти машины ни при каких условиях не смогут стать волшебным оружием ВСУ.

    В пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. Поставки состоятся после завершения обучения украинских пилотов. В соответствующих письмах госсекретарь Энтони Блинкен также выразил надежду на усиление возможностей ВСУ благодаря передаче истребителей.

    Позже эту информацию подтвердил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. В свою очередь министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен рассказал, что Копенгаген уже обсуждает с союзниками передачу истребителей.

    На этом фоне советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что ВСУ не получат осенью или зимой истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты. При этом сами сроки обучения пилотов туманны, а их слабая подготовка тормозит реализацию решений Белого дома.

    В частности, в США не смогли назвать даже примерное начало обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов. А в Пентагоне допустили, что срок подготовки пилотов может занять до пяти лет.

    Газета The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение только к следующему лету. Как отмечает издание, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии. Аналогичные прогнозы по срокам обучения дает и портал NL Times.

    Западные СМИ также отмечали, что именно языковой вопрос стал камнем преткновения в освоении F-16 украинцами. Источники издания Politico сообщали, что украинские пилоты неспособны к обучению из-за плохого знания английского языка. Из 32 отобранных пилотов лишь восемь знали «инглиш» на необходимом уровне, еще 20 человек «немного говорят по-английски».

    При этом американские высокопоставленные генералы прямо намекали на бессмысленность таких поставок. Так, еще в мае председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечал: «У русских есть тысяча самолетов четвертого поколения. Если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколения».

    У этой проблемы есть и экономическое измерение. «Десять F-16 стоят миллиард долларов, а техническое обслуживание обойдется еще в миллиард долларов, так что вы говорите о двух миллиардах долларов за десять самолетов», – сказал Милли, добавив: если бы самолеты были отправлены раньше, они бы «съели» финансирование других поставок, и более того –

    «на войне нет волшебного оружия», указал генерал. Аналогичной точки зрения придерживается и командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер: «F-16 не станет панацеей».

    Тем не менее США сделали шаг вперед в вопросе поставок истребителей, и этот шаг значим с политической точки зрения, считает сенатор Алексей Пушков. Однако «ситуация для Вашингтона и Киева лучше не становится», а в американских СМИ обсуждают «отсутствие успехов» у вооруженных сил Украины и «даже провал контрнаступления», отметил он.

    Как полагает парламентарий, в такой ситуации передача нескольких F-16 должна «создать иллюзию военной перспективы для Украины и западного альянса». «Именно иллюзию. Не более того», – заявил Пушков, пояснив, что США пытаются поддержать свой имидж и имидж Украины.

    Разговоры о передаче Украине самолетов F-16 длятся не один месяц. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что сами по себе данные машины представляют угрозу для российских войск лишь в том случае, если они оснащены дальнобойными ракетами. Это позволит пилотам противника действовать с относительно безопасного расстояния, а значит, ВС России придется скорректировать свой подход к противовоздушной обороне в зоне СВО.

    «F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел.

    Но у России, например, есть зенитно-ракетные комплексы С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт. «Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.

    «Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.

    «В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – отметил Попов.

    Эксперты также отмечают, что ключевым фактором подготовки пилотов станет, как ни странно, повышение уровня знания английского языка. Если же украинцы не освоят «инглиш» на должном уровне, тогда их придется заменять другими пилотами-наемниками, которые получат украинские паспорта.

    «В дальнейшем Украина будет использовать F-16 не столько для ведения воздушных боев с российской авиацией, сколько для пуска ракет большой дальности.

    Не исключаю, что бить они будут и по тем территориям, которые далеки от зоны СВО», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров. «Нам, в свою очередь, необходимо повышать эффективность систем ПВО и разрабатывать новые средства противодействия. Кроме того, следует выявлять места базирования самолетов и склады с ракетами, а затем наносить превентивные точечные удары», – отметил он.

    «Сами по себе F-16 военные конфликты не выигрывают. НАТО неоднократно передавало Украине оружие-панацею, которое якобы способно переломить ход конфликта. Но каждый раз мы находили способы противодействовать тем или иным видам вооружений. Поэтому истребители исключением не станут, но к их поставкам надо готовиться», – убежден собеседник.

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